Miliardový vítr do plachet. Za Trumpa se postavili mocní hoši ze Silicon Valley

Podpora Donalda Trumpa i příspěvky do jeho kampaně od neúspěšného atentátu dramaticky rostou. Podpořili ho také ikoničtí hráči z technologického Silicon Valley, lidé ze tří fondů, kteří táhnou inovace poslední dekády.

Bratři Winklevossové, Sequoia Capital i Andreessen Horowitz. To jsou dobře známá jména z krypta, technologického a venture kapitálového (VC) světa. Donedávna symboly inovací a liberalismus, nyní podporovatelé Trumpa, který je příliš ostrý i na mnohé republikány.

Po skandálu v americkém Kapitolu a řadě dalších ostud i protiprávního jednání včetně odsouzení bylo téměř nepředstavitelné, že se Trump vrátil do nejvyšších pater politiky. A vypadá to, že se to stane - a už teď je mocnější než dřív, protože kolem sebe sešikoval velmi vlivné postavy. Tradičně je republikánská kampaň financovaná rodinami průmyslníků a zástupců těžkého průmyslu, nyní se přidala nová krev, mocní lidé, kteří aktuálně tvoří budoucnost planety.

Třeba bratři Winklevossové, kteří jsou známí v kryptoměnovém světě. A nejen to - nyní třiačtyřicetiletá dvojčata se globálně proslavila soudem se zakladatelem Facebooku Markem Zuckerbergem, který prý jim ukradl iniciální nápad na sociální síť. Kryptoměnové rodinné (a miliardářské) duo poslalo dva miliony dolarů v bitcoinu do Trumpovy kampaně. Fond Winklevoss Capital Management je úspěšným investorem do kryptoměn a blockchainových projektů.

Stejně jako lidé kolem Sequoia Capital. Tento VC fond stál u zrodu řady pozdějších ikon Silicon Valley i Wall Streetu. Úspěšně v raných fázích investoval do firem jako je Apple, Google, Cisco či Youtube, také do AirBnB či majitele Zoomu nebo Paypalu. Sequoia také pomohla Elonu Muskovi s akvizicí Twitteru.

Za finanční a vývojové středisko celého ekosystému takzvaného webu3, tedy decentralizovaného internetu, který díky kryptoměnám vytváří rovnou finanční ekosystém pro uživatele i tvůrce, je považován VC fond Andreessen Horowitz, který před patnácti lety založili Marc Andreessen a Ben Horowitz. Je úspěšným investorem do řady projektů, skrze subfond a16z investuje také do kryptoměn a blockchainu. Andreessen Horowitz má v portfoliu spíše řadu menších a rostoucích firem, ale také trefil zvučná jména, jako například herní Roblox, NFT ekosystém Opensea či grafickou Figmu. Dá se říci, že kde v poslední dekádě byla zajímavá inovace či nápad, jsou u toho peníze z Andreessen Horowitz. Ne všechno vyšlo, třeba hlasová sociální síť Clubhouse - která v roce 2021 raketově vystřelila na ohodnocení miliardu dolarů, jenže byla příliš poplatná pandemické době a po uvolnění covidových uzávěr přišla o popularitu.

Zajímavé je, že ze skupiny tech investorů, aktuálně podporující Donalda Trumpa, vystupují dvě jména - Elon Musk a Peter Thiel, a celou skupinu propojují.

Elon Musk sám, který příliš štědrým dárcem politiků nebývá, nyní posílá Trumpovi 45 milionů dolarů. Také ho dlouhodobě podporuje. Thiel podpořil Trumpa už při minulé volbě, ale nyní mu peníze (zatím) neposlal. Sponzoroval ale nového případného viceprezidenta J.D. Vance - patnácti miliony dolarů podpořil jeho kampaň do senátu. Vance se s Thielem zná od dob, kdy studoval na vysoké škole a posléze pracoval pro jeho fond Mithril Capital (mimochodem největší aktuální Thielova investice je Palantir, investor má totiž v oblibě jména z Pána prstenů). Fond, který později Vance sám založil, zafinancoval mimo jiné Marc Andreessen.

Spolupráce Vance s Thielem, který proslul velmi zvláštními politickými názory i osobním životním stylem - trvá dál - relativně nedávno Vance s Thielem investovali do platformy Rumble, což má být konzervativní alternativa k Youtube. New York Times popsal, jak Thiel pomohl Vancemu k politické moci. Vance mimo jiné minulý měsíc organizoval dárcovskou večeři pro Trumpovu kampaň, které se účastnily špičky technologického a kryptoměnového světa a kde se výběr Vance na Trumpovu dvojku „upekl“.

Musk nezná riziko

Thiel zbohatl v devadesátých letech na investici do PayPalu, kde byli spolu s Elonem Muskem. Do Paypalu investoval i zmíněný VC fond Sequoia. A spolu s Andreessen Horowitz s Thielem a Muskem i do inkubátoru Y Combinator. Mimochodem, tímto inkubátorem prošel Sam Altman, pozdější tvář umělé inteligence, také dal základ firmě Open AI. Thiel s Muskem byli a patrně i jsou kolegové i přátelé. Když se moderátorka Thiela zeptala, zda je chytřejší on nebo Musk, Thiel odpověděl: Elon nezná žádné riziko.

Příklon technologických elit k Trumpovi vzbudil tento týden vcelku pozornost, protože Silicon Valley byla dosud považována spíše za baštu inovátorů, liberálů a demokratů. Magazín The Economist přináší pragmatičtější vysvětlení, než že by tech- guys čistě zlákaly Trumpovy projevy nebo jednoduché mocenské cíle. Zaprvé, považují přístup demokratické vlády k regulaci blockchainu a krypta za příliš omezující a dusící inovaci. Dále se jim nelíbí, jak chtěl Biden regulovat umělou inteligenci. A za třetí, zatímco Biden navrhuje 25procentní daň na nerealizované kapitálové zisky pro osoby s majetkem nad sto milionů dolarů, Trump chce daně pro bohaté snížit. „Představte si to: Trump a Vance v Bílém domě a Musk, Thiel a další technologičtí miliardáři ovlivňují politiku zpoza trůnu. Není divu, že libertariáni ze Silicon Valley slintají blahem,“ uvedl Economist.

