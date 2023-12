Vyhodí ho dveřmi, vrátí se oknem. Sam Altman je symbolem umělé inteligence i doby

Kdybychom byli magazín Time, tak na obálku jako tvář roku 2023 dáme Sama Altmana. Osmatřicetiletého vizionáře, který nedokončil vysokou školu, ale představil globálnímu publiku umělou inteligenci. A dokázal kolem sebe udělat také pořádný rozruch.

Mimochodem, obálka magazínu Time unikla Samu Altmanovi asi jen o vlásek. Vlivný magazín jej jmenoval "CEO roku." Na obálku si coby osobnost letošního roku ale dal americkou pop-countryovou hvězdu Taylor Swiftovou.

Sláva Sama Altmana začala stoupat ke hvězdám už loni v listopadu. Tehdy firma Open AI, kterou řídí, představila svůj produkt ChatGPT verze 3,5. Veřejnost se během následujích měsíců dozvěděla, co takzvaný jazykový generativní model a umělá inteligence za ním už umí. K jejímu rozšíření, budoucnosti i etiky se vyjádřil skoro každý analytik i akademik a není se čemu divit, protože změna, která s pokročilým strojovým učením do světa přišla, je obrovská. Na jaře následoval vylepšený model ChatGPT, který umí třeba rozeznat sarkasmus a dokáže pracovat s aktuálními daty, ale narozdíl od první verze je za paywallem.

Je to teprve začátek. Umělou inteligenci do svých produktů a služeb horečně implementují i největší technologičtí hráči, vedle Microsoftu, který je investorem tvůrce Chatu GPT, firmy Open AI, také Apple, Meta či Google, vlastní systém Grok má Elon Musk. Programátoři celého světa pracují na nových aplikacích. Opět se přiblížila idea metaversu, tedy propojení fyzického a virtuálního světa. Nejen futuristé a vizionáři nyní vidí, že umělá inteligence pomůže k exponenciálnímu růstu v mnoha odvětvích, včetně samotné výpočetní techniky. Mimochodem, dle studie firmy Karat jsou softwaroví inženýři pro firmu, která je zaměstnává, hodnotnější než kapitál. Mají cenu trojnásobku jejich výplaty. A AI to může změnit, sice teď se musí výstupy jejího programování kontrolovat kvůli mnoha chybám, ale velký jazykový model se stále učí...

Chytřejší než člověk

Před Altmanem je velký úkol - jeho firma se chystá dokončit a předvést světu ChatGPT páté generace. Produkt by měl zahrnovat takzvanou AGI, všeobecnou umělou inteligenci, o které se hodně spekuluje. Má být chytřejší než lidé. Analytická firma Analytics Vidhya říká: Jedná se o pokročilou formu umělé inteligence, která dokáže plnit lidské úkoly. Dokáže napodobit lidské smyslové a motorické schopnosti, výkonnost, učení a inteligenci. AGI může tyto schopnosti využívat k uvažování, řešení problémů, chápání abstraktních pojmů a provádění velmi složitých úkolů bez zásahu člověka.

A co k tomu řekl Sam Altman, coby veřejná tvář umělé inteligence? "Myslím, že AGI bude nejmocnější technologií, kterou lidstvo dosud vynalezlo. A to zejména v oblasti demokratizace přístupu k informacím na celém světě," prohlásil a pokračoval: "Když se zamyslíte nad cenou inteligence a rovností inteligence a nad tím, že cena klesá a kvalita se o hodně zvyšuje, či nad tím, co s tím lidé mohou dělat, je to úplně jiný svět. Je to svět, který nám sci-fi slibuje už dlouho - a myslím, že poprvé bychom mohli začít vidět, jak bude vypadat," řekl zmíněnému magazínu Time. "Stejně jako každá jiná předchozí výkonná technologie to povede k neuvěřitelným novým věcem," říká s tím, že tu ale budou tui skutečné stinné stránky.

Cesta ven a zase zpátky

Právě hrozba nekontrolovaného šíření umělé inteligence stála podle zdrojů amerických médií za epickým vyhazovem Altmana z Open AI a jeho návratem zpět.

Představenstvo vyhodilo Altmana 17. listopadu, na hodinu. Sam Altman, přestože je tváří umělé inteligence, není vědec ani ajťák, je to charismatický byznysmen ze Silicon Valley, který paradoxně nedokončil vysokou školu. Open AI začala jako neziskovka a Altman z ní udělal firmu, která má mít brzy hodnotu 90 miliard dolarů. Naproti tomu představenstvo tvoří zakladatelé původní neziskovky. Spekuluje se tedy, že nesouhlasili s tím, jaký byznys Altman z ChatGPT dělá, aniž bere v úvahu bezpečnostní rizika.

Ovšem board zásadně podcenil vliv, jaký Altman má. Hned po vyhazovu jej najal Microsoft, což je největší a tedy nejvlivnější investor do Open AI a nabídl místo i všem jeho kolegům. Lidé z Open AI podepsali výzvu, aby firma najala Altmana zpět. Předestavenstvo Open AI tlak nevydrželo, a pár dní poté oznámilo, že se Altman do čela firmy vrátí. "Viníci" vyhazovu sami přišli o místo a celý board se obměnil.

Americká média koncem prosince uvedla, že vyšlo najevo, že návratu Altmana do Open AI pomohl šéf Airbnb Brian Chesky a Emmett Shear, který byl na chvíli dosazen jako interim-CEO OpenAI během Altmanova vyhazovu. Chesky, Altmanův dlouholetý kamarád z akcelerátoru Y Combinator financovaném technologickým mágem Petrem Thielem, věděl právě od něj o výpovědi jako jeden z prvních, obvolal prý mocné muže ze Silicon Valley včetně šéfa Microsoftu Satyi Nadelly, "co to má být". Pomohl prý do vedení OpenAI dosadit Sheara jako krizového manažera.

I Shear je Altmanův kamarád z Y Combinatoru, a když se 19. listopadu stal prozatímním ředitelem, uvedl na síti X, že Altmanovo odvolání bylo "provedeno velmi špatně" a že on sám k němu chová "jen úctu". Ohlásil také, že nechá Altmanův vyhazov prověřit nezávislým vyšetřovatelem.

Zákulisní machinace zabraly, Shear se v křesle neohřál, Altman se vrátil zpět a spekuluje se, že Chesky bude novým členem představenstva Open AI.

Altman a jeho lidé vyhráli, pachuť ze skandálu však zůstala. Umělá inteligence se rozvíjí rychleji než legislativa reaguje. V rukou podvodníků budou dosavadní fake news a finanční scamy jen čajíček.

Umělá inteligence už teď umí špičkově napodobovat nejen styl lidské řeči, ale i hlas či tváře konkrétních lidí...

Rozpoznat, zda s vámi komunikuje robot, či člověk bude stále těžší. I sama umělá inteligence má problém rozpoznat "lidský" obsah od strojového. Altman to ví, proto v červenci ohlásil založení svého dalšího projektu, a sice kryptoměny s názvem worldcoin. Když člověk projde fyzickým ověřením identity prostřednictvím scanu lidského oka, Altman mu v aplikaci pošle kryptoměnu zadarmo - respektive jenom za to, že dotyčný je člověk, nikoli robot. Worldcoin má fungovat jako světová občanka pro ověřování pohybu uživatele na internetu. Na rozvoj projektu nyní Altman shání 50 milionů dolarů. "Ve světě s velkým množstvím umělé inteligence je stále důležitější vědět, kdo je člověk. Domníváme se, že s tím, jak se umělá inteligence stává stále důležitější součástí našich životů, bude schopnost identifikovat skutečné lidi stále důležitější," uvedl Altman.

Jinak, Shear a Chesky nejsou jedinými technomoguly, kteří se pohybují kolem AI. Altmanovi dal peníze na vývoj jazykového modelu umělé inteligence původně Elon Musk, pak se rozešli a ten si vytvořil vlastní AI platformu. Podle kritiků pak hrozbou pro lidstvo může být právě to, že budoucnost založenou na umělé inteligenci má v rukou pár miliardářů - jak se ukázalo na uzavřené schůzce o regulaci AI s americkou administrativou.

A Worldcoin není jediným Altmanovým vedlejším projektem. Coby velký fanoušek fenoménu longevity a biohackingu, investoval vlastní peníze do firmy Retro Biosciences, která s pomocí umělé inteligence pracuje na tajném výzkumu omlazení T- buněk s cílem bojovat proti infekcím i rakovině. Má za cíl v dohledné době přidat lidem na životě deset let.

