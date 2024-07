Trumpa podporují miliardáři, Bidena umělci. Hollywood je ale naštvaný

Republikány tradičně platí miliardáři z konzervativních odvětví, mezi Trumpovy sponzory ale patří i hoši z Wall Street. Demokraté zase většinou vybírají peníze v Hollywoodu. Ani umělci ale nechtějí vyhazovat peníze zbytečně. Bohatí Bidenovi sponzoři nyní volají po výměně lídra za mladšího.

Americká volební kampaň zrychlila obrátky po ostře sledované debatě prezidentských kandidátů, kde Joe Biden selhal i podle svých dosavadních příznivců. Dělá to zlou krev i mezi sponzory. Deník Financial Times napsal, že v nelibosti je nyní největší dosavadní Bidenův fundraiser, třiasedmdesátiletý mediální magnát Jeffrey Katzenberg. Ten těsně před debatou uspořádal sponzorský večírek a vybral třicet miionů dolarů na demokratického kandidáta a mezi dárci byla taková jména, jako George Clooney, Barbra Streisandová či Julia Robertsová. Sponzoři Bidena jsou údajně na Katzeberga, který stojí za úspěchem někdejší Obamovy kampaně a je jeden z nejbohatších hollywoodských producentů, naštvaní proto, že zakrýval reálný stav Bidenova zdraví.

I demokraté mají příznivce mezi miliardáři - nejviditelnější jsou právě ti kolem filmového průmyslu a showbusinessu. Naštvaný je nyní například Reed Hastings, spoluzakladatel Netflixu a významný dárce demokratů. Ten vyzval Bidena k odstoupení. Deníku Financial Times řekl, že prezident musí ustoupit stranou, aby umožnil jinému energickému demokratickému vůdci porazit Trumpa.

A není sám. Abigail Disneyová, dědička mediálního gigantu, prohlásila, že přestane přispívat demokratům, pokud Biden neodstoupí. Miliardář a kryptoinvestor Mike Novogratz založil fond Next Generation PAC, který chce shromáždit asi 100 milionů dolarů na podporu toho, kdo převezme kandidaturu. Otázka je, kdo by to byl. Vedle viceprezidentky Kamaly Harrisové se spekuluje o guvernérovi Kalifornie Gavinovi Newsomovi a guvernérce Michiganu Gretchen Whitmerové.

Thiel, Murdoch a spol

Zatímco demokraty dlouhodobě sponzoruje Hollywood, Trumpa milují tradiční velké peníze. Podle reportu organizace Američané pro daňovou spravedlnost dalo do května 50 rodin miliardářů na letošní volby celkem 600 milionů dolarů, přičemž jen 23 procent jde na demokratické kandidáty. A po debatě Trump o sponzory nepřišel, naopak.

Americký Forbes napsal, že deset největších sponzorů Trumpa má dohromady majetek 55 miliard dolarů.

Jedním z dlouhodobých podporovatelů Trumpa je miliardář Peter Thiel. Jde o veleúspěšného technologického vizionáře, souputníka Elona Muska, se kterým založili PayPal, a také protagonistu inkubátoru, z nějž vzešel třeba Sam Altman, tvář umělé inteligence ChatuGPT. Thiel dále stál u zrodu YouTube, Facebooku a řady dalších symbolů doby. Ač se Thiel otevřeně hlásí k homosexuální orientaci je znám svými ultrakonzervativními názory - znevažuje ženy, dokonce kritizoval to, že před sto lety získaly volební právo. Je také obdivovatelem dlouholetého lídra Singapuru, který se s lidskými právy moc nepáře.

Podobně jeho přítel Elon Musk. Deník New York Times analyzoval jeho příspěvky na síti X, kterou vlastní. Vyplynulo z toho, že pokud Musk píše o Bidenovi, tak jej kritizuje, pokud o Trumpovi, hájí ho před údajnou štvavou kampaní. Někdy to jsou vyloženě perly, napsal třeba, že Biden díky své politice vozí do Spojených státech migranty, aby se z nich stali voliči demokratů. Musk nikdy ale přímo žádného z obou kandidátů nepodpořil.

Největším letošním dárcem Trumpovy kampaně je Jeff Yass, libertarián, hráč pokeru, miliardář z Pensylvánie a akcionář investiční firmy Susquehanna, která má mimo jiné podíl v TikToku. Bidenův kabinet proti němu ostře vytáhl a Senát odhlasoval nařízení, že TikTok v Americe se musí buď prodat, nebo ukončit aktivity. Podle médií Yass sází na to, že Trump verdikt zvrátí - ačkoli to byl právě exprezident, který se o zákaz TikToku pokoušel poprvé.

Večeře miliardářů

Mezi stálé Trumpovy příznivce patří mediální magnát Ruppert Murdoch, kterému patří třeba Fox News či New York Post. Také Steven Mnuchin, který byl v minulé Trumpově vládě a jež se chystá spolu s dalšími investory koupit TikTok, pokud k prodeji v Americe dojde. Americká média přinesla spekulaci o tom, že se Musk, Thiel a Murdoch nedávno setkali na večeři s ostatními miliardáři s cílem zhatit Bidenovo volební vítězství. Trumpa podporují i fondoví magnáti z Wall Street, jako Bill Ackman, John Paulson či Steve Schwarzmann z Blackstone.

Proč má velký byznys tak rád Trumpa? Nejbohatší Američané profitovali na Trumpových daňových škrtech. Trump údajně nedávno požádal ropné magnáty aby pro jeho kampaň vybrali miliardu dolarů a údajně slíbil, že v případě zvolení okamžitě zruší desítky ekologických pravidel a ekologických energetických opatření přijatých Bidenem. Trump uvedl, že by to byl pro ropné manažery deal, jak se vyhnout zdanění a regulaci jejich odvětví.

