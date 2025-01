Stanislav Šulc: Jak bude vypadat reálný trumpismus? Odpoví boj mezi Muskem a Bannonem

Všichni hledí směr Washington, jaké budou první hodiny úřadování staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Očekává se smršť nových prezidentských dekretů, které „narovnají“ vše, co pokřivil Joe Biden. V dalších týdnech se pak očekává celá řada opatření související s geopolitickými otázkami. Zajímavější ale bude sledovat to, jak se Donald Trump popasuje s něčím úplně jiným – soubojem dvou kohoutů, kteří na Trumpově kolbišti bojují o jeho přízeň. Tedy jak se Trump zachová v boji mezi Elonem Muskem a Stevem Bannonem. Právě výsledek tohoto boje přitom může do velké míry ukázat, jak bude vypadat reálný trumpismus v dalších čtyřech letech. A vlastně i potom.

Úspěch Donalda Trumpa v prvních prezidentských volbách do velké míry zajistila propaganda šířená Stevem Bannonem. Byl to právě tento bývalý novinář, který se proměnil v politického stratéga, kdo pomohl prosadit egoistického podnikatele do role zachránce nejchudších. A ostatně byl to právě on, kdo svou vizi politiky zbavené jakéhokoli etického rozměru vyučoval také vybrané stratégy v Evropě (a to i v Česku).

Ačkoli Bannon v Trumpově oficiálním týmu strávil během prvního prezidentského angažmá jen sedm měsíců, nyní je opět důležitou figurou. Je to totiž právě on, kdo pomáhá šikovat všechny zastánce hnutí MAGA, které se z kdysi politického hnutí stalo již téměř náboženským uskupením šířící myšlenky americké dominance světa bez ohledu na cokoli.

Všichni prezidentovi muži

A v této roli jej Donald Trump potřebuje.

Jenomže mnohé myšlenky prosazované Bannonem se úplně nehodí do krámu druhého klíčového muže, o nějž Trump opírá svá rétorická cvičení převlékaná za politiku. A tím je Elon Musk. Bannon a Musk jsou přitom opravdovými nepřáteli.

První výrazný střet nastal již v prvním měsíci po volbách, kdy se mezi Trumpovy klíčové politiky měla dostat nulová tolerance vůči inflaci. Ta by přitom dopadla také na velké technologické firmy, pro něž jsou levní kvalifikovaný pracanti z indických a dalších universit základem enormního růstu. Pro Bannona však jde jen o další levnou pracovní sílu, která americkým zájmům škodí.

V tomto případě se Trump zcela přirozeně přiklonil ke svým miliardářským podporovatelům z technologického sektoru. Což Bannona přivedlo k sérii útoků na Elona Muska.

MAGA vs. Paypal Mafia

Tím se začíná opravdu vyostřovat konflikt mezi dvěma hnutími, o která se Donald Trump před volbami do velké míry opíral. A skládáním svého kabinetu pak Trump naznačuje, že půjde právě o mix lidí MAGA a těch, které doporučuje technologický sektor.

Jenomže s utíkajícím časem porostou tyto konflikty. Nemůže tomu ani být jinak, protože obě skupiny vycházejí čistě ze svých zájmů. A ty jdou mnohdy proti sobě. Zvítězí tedy šovinisticky nacionální MAGA, nebo zájmy kluků ze Silicon Valley reprezentovaných takzvanou PayPal Mafií (tedy lidé kolem Elona Muska a Petera Thiela)?

Výsledek tohoto střetu do velké míry určí to, který Trump vlastně nakonec bude vládnout. A nelze zcela vyloučit ani jednu variantu, protože to úplně stejně může být Trump nacionalistický (a inflační), ale také Trump technologický, který čistě teoreticky povede k mimořádnému urychlení inovací a technologickému pokroku. A možná i růstu bohatství.

Co bude v roce 2029?

Podstatnou roli v tom celém pak může sehrát vice-prezident J. D. Vance. Zdánlivě nepříliš výrazná figura je skutečným zástupcem PayPal Mafie v Trumpově okruhu. Ostatně právě Vance, takového nepříliš zajímavého otloukánka, si vybral Peter Thiel. Dal Vancovi hodně peněz a šanci vystudovat nejprestižnější univerzity, aby mohl v současnosti hrát muže z lidu, který právě lidu rozumí.

Korunní princ Donalda Trumpa Vance tak rozhodně bude hájit zájmy svých podporovatelů, navíc bude šikovně suplovat to, co dříve uměl jen Bannon. A možná si tím bude v hacknuté republikánské straně umetat cestičku pro kandidaturu na prezidenta. Jen pro pořádek, ten příští by měl nastoupit v roce 2029.

Bude za čtyři roky mít ještě nějaký vliv Steve Bannon? Jeho schopnosti se v dalších měsících budou muset ukazovat mnohem výrazněji, než jen jezdit po světě a školit krajní pravici, jak být tolerovatelnou ve většinovém měřítku.