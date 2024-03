Miliardová omluva za otroctví. Anglikáni zakládají „fond pro uzdravení, nápravu a spravedlnost“

Žádné peníze nemohou obětem a zasaženým komunitám vynahradit staletí otrokářství, zní z vedení britských anglikánů. Církev se ale pokusí bojovat s následky tohoto zla, na kterém má svůj historický podíl. Pomůže jí v tom miliardový fond.

Britská Anglikánská církev vytvoří fond hospodařící miliardou liber (skoro 30 miliard korun), který bude sloužit k odstraňování následků otrokářství, z něhož církev v historii profitovala. K revizi svého podílu na této neslavné dějinné etapě přistupují i další subjekty, včetně monarchie jako takové nebo potomků podnikatelského a politického kladnu Gladstoneů a dalších známých rodů.

Anglikánská církev je v popředí těchto snah, a pokud se její záměr skutečně povede, tak převýší dosavadní iniciativy. Anglikáni, jejichž formální hlavou je panovník, na začátku minulého roku nechali zpracovat posudek od nezávislých poradců, kteří nyní svou zprávu prezentovali tzv. „církevním komisařům“, což je orgán pečující o majetek církve (portfolium v hodnotě kolem deseti miliard liber).

Anglikáni původně chtěli na odčinění svého podílu na otroctví věnovat sto milionů liber, podle analýzy to však nestačí. „V porovnání s rozsahem majetku církevních komisařů či s morálním hříchem a zločinem afrického zotročování by se organizace měla ve spolupráci s dalšími subjekty snažit o poskytnutí miliardy liber a více,“ stojí ve shrnutí návrhů.

Charita i podpora podnikání

Jak správci církevního majetku, tak faktický lídr arcibiskup z Canterbury Justin Welby, přijali návrhy kladně. Arcibiskup je považuje za „začátek vícegenerační reakce na děsivé zlo transatlantického zotročování“. „Modlím se, aby tato práce podnítila další vizionářské a praktické akce,“ dodal duchovní, který před vysvěcením sám roky pracoval v byznysové sféře.

Církev nebude na celý „fond pro uzdravení, nápravu a spravedlnost“ sama, ale chce na jeho vzniku a správě spolupracovat s dalšími subjekty a hledat další spoluinvestory. Peníze budou směřovat do širokého okruhu aktivit, například znevýhodněných černošských komunit, charitativních projektů či černošského byznysu, komunita zároveň bude fond řídit a prostředky rozdělovat.

Církev, podobně jako další tradiční instituce, v historii profitovala z otrokářství. Anglikáni sami pátrali po původu svých peněz. Od začátku osmnáctého století si kněží přilepšovali z finančního programu zvaného „Queen Anne's Bounty“, do kterého přitékala podstatná část prostředků z obchodu s otroky či na něj navázaných podniků.

Aktivní biskupové

Anglikánští biskupové se v britských médiích v posledních týdnech objevují nezvykle často. Mimo zmíněný fond se tak děje i v souvislosti s vládním návrhem na přesouvání imigrantů do Rwandy. Anglikánští biskupové jsou tradiční součástí Sněmovny lordů, ale pochopitelně se do politické diskuse zapojují jen zřídka. Co se Rwandy týče, je však arcibiskup Justin Welby jedním z předních opozičních hlasů. I on může za to, že se lordi tento týden vůči vládě vzbouřili a zákon poslali zpět mezi poslance, což je pro premiéra Rishiho Sunaka velká prohra.