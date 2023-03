Éra levných letenek s covidem skončila. Aerolinky se musejí zahojit, říká český šéf Emirates

Za kolik se létá z Prahy? Podstatně za víc než z okolních zemí, přiznává v rozhovoru pro Newstream Bořivoj Trejbal, area manažer aerolinky Emirates pro Česko. Jde o nový, po covidu nastolený normál. Aerolinky se musejí po pandemii finančně zahojit. „Poptávka je obrovská, takže podle toho i nastavujeme ceny,“ říká Trejbal. A Češi na ně ochotně přistupují, ostatně jsme si tak nějak zvykli, že máme jedny z nejvyšších daní, nejdražších energií i potravin, tak proč ne i letenky.

Kdy se opět dočkáme poklesu ceny letenek?

Před covidem jsme tu měli dlouhé období, kdy ceny letenek všeobecně klesaly, tedy i mimo speciální marketingové akce dopravců. Tyhle časy jsou pryč. Alespoň prozatím. Celosvětová kapacita sedadel je totiž výrazně nižší než před pandemií. Některé aerolinky covidovou krizi nepřežily, jiné se dostaly do výrazných ztrát. Nabídka pro cestující je tak omezenější. A z toho jednoduše vyplývá, že ceny budou zákonitě vyšší.

Jak moc covid změnil leteckou dopravu?

Ukázalo se, které aerolinky fungovaly dobře a mohly krizi přežít, a které aerolinky fungovaly na principu létat za co nejméně a něco na tom vydělat. Tam došlo k určitému pročištění a přenastavení trhu.

Jak pandemii přestály Emirates?

I u nás se během krize propouštělo. Výpověď dostala asi třetina z celkového počtu zaměstnanců. Omezovali jsme provoz, nějakou dobu jsme nemohli létat vůbec. Propouštění se tak nejvíce dotklo kabinových posádek. To vše mělo za následek velké ztráty. Podobně jako ostatní jsme dostali nějakou finanční pomoc od vlády v Dubaji. I tak je nyní potřeba se z krize zotavit a dostat se zpět na černá čísla. Myslím, že to není jen náš případ, trend je daný po celém světě.

Budou tedy drahé letenky novým dlouhodobým normálem?

Nevím, ale přijde mi, že se vracíme 20 let zpět, do doby kolem roku 2000, kdy jsem v leteckém byznysu začínal. Letenky se zase prodávají za ceny, které umožňují aerolinkám fungovat tak, aby tady mohly být dlouhodobě. Nemůžete donekonečna vyprodávat za speciální ceny a dotovat provoz.

Je jasně vidět, že poptávka po cestování je po té covidové pauze vysoká. Ten stav trvá, nejen v ČR ale po celém světě. Za první půlrok našeho finančního roku, tedy do září, jsme měli 20 milionů přepravených pasažérů a čistý zisk 1,1 miliardy dolarů. A to je ten „horší“ půlrok, protože hlavní boom cestování, ať už do Dubaje či do pacifických destinací, nastává až v zimě. Náš silnější půlrok končí právě nyní. Čekáme velmi pozitivní závěr a pozitivní čísla. Myslíme si, že si to – nejen my, ale celé odvětví – zasloužíme. Poptávka je obrovská, takže podle toho i nastavujeme ceny.

Takže aerolinky se nyní vyššími cenami snaží zahojit po koronavirové pauze?

Ano.

Postcovidová rekordní poptávka je zajímavý fenomén. Jak dlouho to potrvá za situace hrozící globální ekonomické recese?

Je to fenomén, do kterého asi každý úplně nevidí. Vidíme dopředu několik měsíců, možná rok. Z toho víme, že poptávka je pořád vysoká. Je pořád vyšší, než byla před covidovou pauzou. A k tomu jsou celkové kapacity nižší. Ještě letošní kalendářní rok by se situace neměla nějak dramaticky měnit, alespoň podle toho, jaká čísla máme v rezervačních systémech.

Samozřejmě nikdo neví, co by mohlo zase přijít. To, co se stalo v roce 2020 s covidem a před rokem s válkou na Ukrajině, nikdy nikdo nepředpoví. Každopádně to, co dopředu vidíme, nám dopřává klidu, že by se situace neměla nějak zásadně měnit. Není to jen u nás. Rekordní prodeje mají také cestovky.

Od cestovních kanceláří, našich klientů, víme, že poptávka po zájezdech a letenkách je u nich obrovská. Také korporátní zákazníci začali opět létat. Ukazuje se, že uzavírat dealy přes MS Teams či po telefonu úplně nefunguje. Lidé chtějí jednat napřímo. Trend byznysových cest jde jasně nahoru a pro nás je to trochu vysvědčení, že víme, že dokážeme poptávku pokrývat a nabídnout správnou síť a ve finále i správné ceny. Protože i ceny, které dnes v leteckém průmyslu panují, odpovídají možnostem zákazníků.

Proč je Praha drahá

Proč se poslední dobou letenky z Prahy zdají nejdražší v regionu? U cest do jihovýchodní Asie byznys třídou jsou to desetitisíce navíc ve srovnání s Mnichovem, Berlínem či Vídní. Je to případ i přímo nabídky Emirates. Je to tím, že nabídka sedadel je v Praze omezena menším letadlem, které se vyprodá za vyšší ceny?

To ale není nic nového, bylo to tak vždycky. Je to něco, s čím „bojujeme“. Na druhou stranu takto je to nastavené a vždy to fungovalo, což očekávám i do budoucna. Jak říkáte, kapacita letadel v Praze je daná, určuje ji i konkurence na trhu – to, s kým tu závodíme o to, kolik lidí přepravíme do Dubaje a dalších destinací v Asii, Africe, Austrálii či na Novém Zélandu. Ve srovnání s tím je nabídka v Mnichově, Vídni a částečně i Berlíně nesrovnatelně vyšší.

I cenová politika se tedy musí dělat jinak. Ale ano, celkově jsou tu ceny vyšší. Pokud budete hledat letenku na konkrétní datum a do konkrétní destinace, tak velmi pravděpodobně dostanete nižší ceny z těch ostatních, vámi jmenovaných letišť. Ale otázka je, zda vám to za to stojí. Zda kvůli tomu chcete jet 400 kilometrů z Prahy do Mnichova či do Vídně. U klientů z jižní Moravy je to jiné, ti často létají z Vídně, protože to mají blíže než do Prahy.

Dálkové lety se po koronavirové pauze vracejí na pražské letiště pomalu a s menšími letadly, což je i případ Emirates. Pomohlo to letišti oddálit nutnost rozšíření?

To je otázka spíš na letiště. Plány letiště na rozšiřování jsou známé, mluví se o další ranveji, také o metru či vlaku. Zatím bude alespoň trolejbus. Dlouhodobým záměrem letiště je mít co nejvíce dálkových letů. Myslím, že se jim to daří naplňovat. Otázkou je, jak dalece aerolinky dokážou tyto představy naplnit. Ne každá aerolinka je na 100 procentech své předcovidové flotily a ne každá aerolinka může do Prahy poslat velké letadlo, aby se jí to vyplatilo.

Ještě před pár lety do Prahy létaly dvě letadla Emirates denně. Kdy se vrátí alespoň to větší, Airbus A380?

Dva lety nevím, přece jen je dnes situace odlišná, než byla před pandemií. Konkurence směrem na východ je jiná, než byla před lety. Ale A380 bychom samozřejmě rádi dostali zpátky. Otázka je, kdy se nám to povede. Nyní máme v provozu 80 ze 116 airbusů A380 a létají zatím do 41 destinací. Do konce léta by to mělo být téměř 50 destinací. Celkem 67 airbusů A380 bude letos a příští rok podstupovat takzvaný retrofit program. Poté bude následovat retrofit 53 boeingů 777. Vše by mělo být dokončeno do konce roku 2025. Budeme takto tedy předělávat 120 letounů během 2,5 roku tak, aby splňovaly nejnovější nároky na náš nový, světlý a odlehčený design. A rovněž zařazujeme sedadla v nové Premium Economy. Půjde o investici ve výši dvou miliard dolarů.

Kolik z letadel se po koronavirové pandemii ještě nevrátilo do provozu?

Nějaké procházejí retrofitem a některé se ještě nevrátily. Restart letadel zpět do provozu není ani rychlá a ani levná věc. To vše se musí dít zároveň s návratem na předcovidové kapacity, takže to je poměrně komplexní proces. Do léta budeme mít 95 procent destinací, které jsme měli před pandemií. Chybí nám trochu Číny a dalších asijských zemí. Až se to vše usadí, tak bude čas se podívat i na český trh. Nyní nám místo A380 stačí boeingy 777. Jsme tak spokojení.

Spokojení, že nemusíte prodat a obsadit tolik sedadel?

To úplně ne, ale víme, že to takto funguje a kapacita odpovídá poptávce a celkovému nastavení na trhu. Dobře víme, že tu nejsme sami. Myslím, že na A380 je ještě čas. Důležitý aspekt je také to, že do 777 se nám vejde více carga. I plně naložená 777 má větší cargo kapacitu než A380. S tím se také trochu počítá, aby kolegové z carga měli dostatečné kapacity.

Kolik máte aktuálně destinací?

Nyní jich je 141, včetně deseti čistě cargo destinací.

Jak je Praha důležitá v rámci destinací, kam vaše aerolinka létá?

V tom globálním srovnání je Praha relativně malá. Na druhou stranu, když se porovnáváme s kolegy z Evropy, tak si vždy – co se týče počtu pasažérů a prodejů – stojíme v tom lepším středu. Co do obsazenosti a výsledků jsme dokonce vysoce nad průměrem.

S jakou životností se počítá u A380? Tyto modely se už nevyrábí a část už šla do šrotu.

Životnost je odvislá od toho, jak se o letadlo staráte. Pokud děláte všechny předepsané kontroly, tak se zdá, že životnost letadla by mohla být téměř neomezená. Jste totiž schopni vyměnit většinu komponentů, aby letadlo bylo neustále jako nové, a rovněž je potřeba udržovat interiér. S aktuálním programem retrofitu budeme mít v podstatě nové letadlo. Nějaké A380 mají přes deset let, některé jen několik let. Průměrné stáří naší flotily je zhruba sedm let.

Jak to vypadá s dodávkami nových letadel?

Máme objednávku na 50 airbusů A350, pak 115 boeingů 777X a 30 boeingů 787. Toto jsou závazky, které vůči nám výrobci mají, jak to bude v realitě, ještě uvidíme.

Kdy první boeingy dorazí? Jak moc velkým problémem je zpožděná dodávka stovky boeingů nové generace?

To je otázka spíše na centrálu. První A350 by měly dorazit v příštím roce a 777 v tom následujícím. Nová letadla by měla přicházet tak, abychom průměrné stáří flotily drželi hluboko pod deseti lety.

Když mluvíte o omlazování flotily, tak mi z toho vyplývá, že A380 bude ubývat.

Tak časem samozřejmě. Nové se již nevyrábějí, není kde brát. Po covidu se ale ukazuje, a my jsme o tom přesvědčeni, že A380 ještě nemají to nejlepší za sebou. Řada dopravců tyto modely úplně vyřadila a nyní se je s rostoucí poptávkou horko těžko snaží vrátit.

Šéf Emirates Tim Clark loni mluvil o možném nástupci letounu A380. Dočkáme se někdy ještě takto velkého dopravního letadla?

To vůbec nevím. Vývoj je nákladný. Nedokážu si představit, že by někdo investoval do tak velkého stroje. Tim Clark je ale vizionář. A ač mnozí A380 už odepsali, Clarkova vize se po covidu naplnila. Takže jestli bude další dvoupatrový nástupce s kapacitou 500 až 600 cestujících? Nevím, ale vyloučit to nemůžu. Nicméně aktuální nabídka letadel je obrovská a dokáže uspokojit každého dopravce.

U nás se nikdo nemačká

Váš aktuální retrofit program se omezuje na refresh interiéru letadel ve stávajícím layoutu. Není na čase upgradovat sedadla v prémiových třídách? Byznys třída v konfiguraci 2-3-2 už příliš moderní není.

Vedle spokojeného zákazníka je cílem každé firmy také vydělávat. Kdybychom měli rušit prostřední sedadlo, přicházíme o peníze. Kapacita, která tam je, má nějaké opodstatnění.

Tato konfigurace ale mezi světovou špičkou neobstojí.

Že by naši pasažéři byznys třídy zažívali nepohodlí v prostředním sedadle, si nemyslím. Ostatně u nás se nemačkají ani cestující v economy.

Zatím jsme nezmínili vaši novou první třídu, takzvaný gamechanger, která se objevuje ve všech vašich reklamách. Počítá se s ní v rámci vašeho retrofit programu?

V rámci tohoto programu se kabina předělává v té současné konfiguraci. Pokud je potřeba vyměnit sedadlo, tak se vymění, mění se ale i celé panely, celkový design je podobný produktu gamechanger. Nastavení prostoru v byznys a první třídě ale zůstává stejné.

Vaše nová, v marketingu hojně využívaná, první třída je k dispozici na deseti letounech 777 z 134? Bude jich přibývat? Třeba v rámci nově objednaných letadel?

Informace o nových letounech v tuto chvíli zatím nemáme.

Jak velký potenciál má ještě český trh?

Jednu dobu jsme létali s boeingem 777 a A380 každý den, ale jak jsem již říkal, to bylo v době, kdy nastavení trhu bylo jiné. Čísla na české úrovni sdělovat nemohu, ale myslíme si, že je stále kam růst. Co se nás týče, tak cílem je, aby se do Prahy vrátila A380 alespoň jednou denně. Ve srovnání s trhy jako Varšava či Budapešť je Praha pro Emirates největší trh a myslím, že A380 sem patří. Pokud se sem vrátí, bude to již ta retrofitovaná, takže by šlo o velký upgrade. Kdy to bude, neumím říct. Letos už asi ne, ale budeme dělat vše pro to, aby to bylo do roku či dvou.

Před časem se mluvilo o možnosti spojení Prahy s některým severoamerickým letištěm takzvanou 5th freedom linkou společnosti Emirates. Je to definitivně ze hry?

Prozatím to není na pořadu dne.