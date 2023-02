Ze dna na vrchol, aerolinky po pandemii covidu píší úplně jiný příběh

Před rokem řada leteckých společností bojovala s nedostatkem peněz, protože některé země jen velmi pomalu rušily cestovní omezení související s pandemií nemoci covid-19. Nyní, když jsou již hranice zcela otevřené, vykazují někteří z těchto dopravců vysoké zisky, upozornil server listu The Wall Street Journal (WSJ).

Společnost International Consolidated Airlines Group (IAG), majitel aerolinek British Airways, uvedla, že se loni poprvé od začátku pandemie vrátila do zisku. Singapore Airlines na počátku tohoto měsíce oznámily rekordní čistý zisk za devět měsíců do konce prosince. Australské Qantas Airways tento týden oznámily rekordní zisk před zdaněním za poslední pololetí.

„Je to obrovský obrat vzhledem k masivním ztrátám, kterým jsme čelili před 12 měsíci,” uvedl generální ředitel Qantasu Alan Joyce.

Podle analytiků výsledky podpořila kombinace zájmu cestovatelů, kteří kvůli koronavirovým omezením dlouho seděli doma a toužili vyrazit na cesty, a úsporných opatření, které řada společností zavedla v době pandemie. Leteckým společnostem v mnoha zemích také velmi pomohly finance od vlád.

Jedním z faktorů, který pomohl společnostem při návratu k zisku, byla ochota spotřebitelů zaplatit více za letenky. Aerolinky stále bojují s nedostatkem personálu a nejsou schopny vrátit do vzduchu všechna svoje letadla. To omezuje nabídku míst a letů a zvyšuje ceny.

„Nebylo dostatek kapacit, aby se uspokojila poptávka,” uvedl analytik australské investiční společnosti E&P Cameron McDonald. „Jediným způsobem, jakým je možné dostat poptávku pod kontrolu, je prostřednictvím tvorby cen, a v porovnání s historickými trendy vidíte velmi, velmi vysoké ceny letenek,” dodal.

Oživení zaznamenaly i další dopravci v USA a Evropě. Aerolinky Delta Air Lines měly loni vyšší tržby než v roce 2019 a American Airlines Group oznámily, že jejich tržby za čtvrté čtvrtletí byly rekordní.

V Evropě společnost IAG, která vlastní také aerolinky Aer Lingus a Iberia, uvedla, že její příjmy vzrostly loni o 173 procent. Společnost také zaznamenala první celoroční zisk od začátku pandemie. Další vysoký růst zisku čeká i v letošním roce.

Čína se zotavuje pomalu

Generální ředitel Air France-KLM Ben Smith upozornil, že místa v první a byznys třídě jsou obsazena více než před pandemií nemoci covid-19, a to navzdory tomu, že oživení firemních cest zaostává. Nárůst přisuzuje tomu, že turisté se rozhodli si užít své první dálkové lety od roku 2019.

V Asii a Tichomoří ale zatím letecké společnosti za tímto oživením zaostávají. Jedním z důvodů byla Čína, která ještě nedávno kvůli covidu-19 omezovala cestování a nechávala své hranice převážně zavřené. Dalším důvodem byla závislost některých leteckých společností na mezinárodních trasách ve srovnání s místy, jako jsou USA, kde aerolinkám pomohly domácí lety, na které nemělo dopad zavření hranic. Domácí trasy podpořily také aerolinky Qantas.

Nicméně Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) v prosinci odhadlo, že letecké společnosti v Asii letos vykážou ztrátu 6,6 miliardy USD (148 miliard Kč). Tento údaj zahrnuje čínské letecké společnosti, jejichž výkonnost poškodila čínská politika nulové tolerance nemoci covid-19. Čínské hranice jsou sice již nyní otevřené, potlačená poptávka po letech z Číny do zahraničí se ale může zotavovat ještě nějakou chvíli. Hongkongská společnost Cathay Pacific Airways zaznamenala od počátku pandemie řadu ztrát a úplné obnovení na kapacitu před pandemií neočekává do konce roku 2024.