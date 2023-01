Sbohem, královno nebes. Boeing předá poslední modely 747

Americké nákladní aerolinky Atlas Air převezmou v úterý poslední vyrobený Boeing 747. Tím po více než padesáti lety definitivně skončí výroba obřího letadla s charakteristickým „hrbem“, které se zapsalo do dějin letectví. Počet vyrobených letounů přezdívaných Jumbo Jet, Queen of the Skies (Královna nebes) i Velryba, se tak zastavil na 1574.

V polovině 60. let se vedoucí představitelé společnosti Boeing a nyní již neexistující aerolinky PanAm dohodli, že pokud americký výrobce letadel prosadí odvážný nový design, letecká společnost na oplátku obří tryskové letadlo koupí. Tato džentlmenská ústní dohoda odstartovala jeden z nejúspěšnějších programů v civilním letectví, který změnil způsob, jakým svět létá, a dala „Královně nebes“, jak se modelu 747 začalo říkat, nespornou vládu nad světovými letovými trasami po celá desetiletí, napsala agentura Bloomberg.

Žádné jiné letadlo neuchvátilo veřejnost tak, jako se to podařilo čtyřmotorovému jumbo jetu s hrbatým hřbetem. Model 747 se stal emblémem éry, kdy byly inovace v USA umožněny posouváním technických hranic pomocí projektů souvisejících s dobýváním Měsíce, jako byla raketa Saturn V – další výsledek úsilí Boeingu.

Nová definice luxusu

Tým pod vedením inženýra Joe Suttera navrhl a postavil jumbo pro pět stovek cestujících za méně než dva a půl roku, což je na dnešní poměry nepředstavitelný výkon. Motivem pro vytvoření obřího 747 bylo snížení cen letenek, nárůst letecké dopravy a stále přeplněnější vzdušný prostor. Představili průkopnické koncepty, které navždy změnily cestování na dlouhé vzdálenosti: 747 byl například prvním letadlem se dvěma uličkami mezi sedadly a úschovnami pro zavazadla nad hlavami cestujících.

Rané modely pak nově definovaly luxusní cestování, když nabízely točité schodiště do luxusního salonku na horní palubě. A titul největšího letadla pro přepravu cestujících sebral Boeingu 747 až na začátku tisíciletí konkurenční Airbus A380 – jehož výroba již rovněž skončila a poslední model z celkem 251 vyrobených byl předán loni v prosinci.

Od osobních letadel po nosiče raketoplánů

Celkem Boeing vyrobil 1574 kusů modelu 747, od osobních verzí přes nákladní až po speciální edice, jako byla verze objednaná NASA, která unesla raketoplány mířící do kosmu, či speciály Air Force One pro americké prezidenty. Během uplynulého desetiletí však bylo obří letadlo zastíněno menšími, svižnějšími modely, jako je firemní sesterský Boeing 777 nebo Airbus SE A350, které sice mají pouze dva motory, ale zvládají létat na stejných trasách s mnohem nižšími provozními náklady.

Pokroky letectví, od 747 přes Concorde až po dopravu raketoplánů, byly dlouho řízeny cílem jít dál, rychleji a výš. Postupem času ale přišla na řadu další úvaha: náklady. Debakl Airbusu s A380, pravděpodobně posledního letadla, kdy výrobce prosadil radikální nové designové uspořádání, pouze posílil novou mantru vylepšování stávajících strojů spíše než posouvání hranic toho, co je technicky, fyzicky a ekonomicky možné. Boeing prohlásil, že v tomto desetiletí nepřijde s novým designem letadla, čímž zdůraznil kroky managementu, který staví efektivitu před experimenty.

Bez ohledu na toto nízkonákladové myšlení se začíná formovat nová vlna inovací, poháněná změnou klimatu a naléhavou potřebou omezit emise. Boeing plánuje postavit a testovat s NASA plnohodnotný prototyp úzkotrupého proudového letadla s extra dlouhými a tenkými křídly, který by mohl nakonec nahradit 737, zatímco Airbus usiluje o průlom s palivy, jako je vodík. A startupy jako Joby Aviation a Archer Aviation chtějí nahradit pozemní dopravu létajícími taxíky. Dojde k významnému pokroku, pouze se tentokrát začne s malými letadly, podotkl Bloomberg.

