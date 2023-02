Předražené letenky. Jde o nový normál, nebo bude lépe?

Kombinace konce covidových restrikcí v Asii, uzavření ruského vzdušného prostoru evropským dopravcům, nedostatek letadel a růst nákladů přinesl koktejl, který pro cestovatele letošní zimu znamená vysoké ceny letenek. Drahé jsou především cesty do Asie.

Vyrazit letošní zimu do Asie vyjde draho. Zvýšený zájem cestovatelů, který se dostavil po konci koronavirových omezení, podražil letenky o desítky procent. V ekonomické třídě stojí i desítky tisíc korun. Před pandemií se takové letenky daly pořídit za 10 tisíc či méně. Aktuální ceny letenek v ekonomické třídě se tak přiblížily přecovidovým cenám letenek v byznys třídě.

Loni business, letos economy

Ještě před rokem jste mohli na aktuální zimní sezonu sehnat letenky z Prahy do Bangkoku v byznys třídě za 35 tisíc. Za tuto cenu létaly například finské aerolinky Finnair, na které ale dopadlo uzavření ruského vzdušného prostoru. „Finnair kvůli tomu musel utlumit spoje do Asie,“ říká Antonín Jelínek ze společnosti Zaletsi.cz.

V letech předcházející pandemii se letenky do Thajska v byznys třídě s Qatar Airways daly pořídit lehce přes 30 tisíc korun, letošní zimu se této ceně blíží letenky v economy a v business je to letos alespoň dvojnásobek.

Důvod? „Primárně je to zvýšená poptávka po cestování do destinací, kam se v době covidových restrikcí dostávalo jen obtížně,“ říká Jelínek. Sekundárním aspektem je nižší počet nabízených spojení.

„Kapacity aerolinek na trasách mezi Evropou a Asií jsou stále zhruba o 35 procent nižší než v roce 2019. Aerolinky tak mají silnou pozici pro zvyšování cen při rostoucí poptávce,“ říká Mario Gavira, expert na trendy v cestovním ruchu a viceprezident pro růst v Kiwi.com. „Do cenotvorby se v minulém roce promítly také mandatorní výdaje dopravců – například zvýšená cena paliva,“ dodává Jelínek.

Blýskání na lepší časy?

Na druhou stranu se začíná lehce blýskat na lepší časy. Velké aerolinky, především ty z Blízkého východu, začínají ve směru do Asie navyšovat počet spojů. Přepravní kapacita na daných linkách tak roste. „Emirates od 1. ledna 2023 navýšily počet letů z Dubaje do Bangkoku na čtyři lety denně. Pozadu nezůstává ani Etihad, který ze sousedního Abú Dhabí bude do Bangkoku od 26. března 2023 vypravovat dva lety denně,“ vypočítává Jelínek. V obou případech se jedná o zdvojnásobení kapacity nabízené v posledním kvartále loňského roku.

Do Evropy se po tříleté covidové pauze vrací také Korean Air. Kromě Prahy, kam se vrátí 27. března, obnoví spojení také do Curychu, Madridu či Istanbulu.

Do hry se po dlouhých čínských lockdownech zapojila také aerolinka Cathay Pacific sídlící v Hongkongu. Ta se snaží naskočit do vlaku, který jí už ujel, a nasadila z Prahy na příští zimní sezonu atraktivní cenovky. V ekonomické třídě se dá do bývalé britské kolonie dostat za 14 tisíc, v prémiové ekonomické za 18 tisíc korun. Economy do filipínské Manily je k mání za necelých 15 tisíc a do Denpasaru na Bali za necelých 17 tisíc korun.

Kdy kupovat letenky na příští zimu? Teď

Navzdory lehkému optimismu, který obnova mnoha linek ze strany dopravců přináší, zůstávají odborníci obezřetní. „Nedomnívám, že by ceny letenek na dálkových linkách v krátkodobém horizontu výrazně klesaly,“ říká Jelínek.

Jsou nynější zvýšené ceny novým normálem, nebo přijde pokles? Odpověď na tuto otázku podle expertů na leteckou dopravu přinese až čas.

„Každopádně nyní cestovatelům doporučujeme letenky na dálkových trasách řešit s dostatečným předstihem (určitě několik měsíců předem). V případě akčních nabídek se nebojím doporučit nákup letenek klidně na druhou polovinu letošního roku,“ uzavírá Jelínek.

S tím souhlasí i Mario Gavira z Kiwi.com: „Očekáváme, že poptávka po letecké dopravě zůstane silná a kapacita leteckých společností nadále omezená, což se projeví dalším postupným zvyšováním cen, čím blíže budou zákazníci nakupovat letenky k termínu své cesty.“

