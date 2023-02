Dvě miliardy v tahu. České Smartwings prohrály soud o odškodnění s Boeingem

Americký soud odmítl žalobu české letecké skupiny Smartwings a polských aerolinek LOT na amerického výrobce letadel Boeing. Informuje o tom agentura Reuters. Letecké společnosti požadovaly odškodnění za nucenou odstávku strojů Boeing 737 MAX. Provoz těchto letadel byl na jaře 2019 celosvětově zastaven po dvou tragických haváriích letounů 737 MAX. Skupina Smartwings v březnu 2020 uvedla, že jí odstávka způsobila škody za asi dvě miliardy korun.

Reklama

Česká i polská letecká společnost žalovaly Boeing samostatně. Tvrdily, že jim od americké firmy náleží kompenzace podobně jako jiným leteckým společnostem. Tyto žaloby zatím čekají na vyřízení.

Rok a čtvrt neúspěšného jednání

Skupina Smartwings podala žalobu na Boeing na začátku srpna 2020 u soudu v americkém státě Illinois, kde má výrobce letadel sídlo. „Po dlouhém jednání, které trvalo rok a čtvrt a které bylo neúspěšné, jsme na výrobce letadel, společnost Boeing, podali žalobu," řekla tehdy deníku Lidové noviny (LN) mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Sbohem, královno nebes. Boeing předá poslední modely 747 Zprávy z firem Americké nákladní aerolinky Atlas Air převezmou v úterý poslední vyrobený Boeing 747. Tím po více než padesáti lety definitivně skončí výroba obřího letadla s charakteristickým „hrbem“, které se zapsalo do dějin letectví. Počet vyrobených letounů přezdívaných Jumbo Jet, Queen of the Skies (Královna nebes) i Velryba, se tak zastavil na 1574. duk Přečíst článek

Jak vysoké odškodnění Smartwings požadují, list tehdy neuvedl. V březnu 2020 mluvčí skupiny uvedla, že škoda způsobená odstávkou letadel boeing 737 MAX přesáhla dvě miliardy korun. Smartwings v té době měly sedm těchto letounů a dalších 15 měla skupina obdržet do ledna 2020.

Letadla Boeing 737 MAX byla ve vzduchu jen méně než dva roky, uvedena do komerčního provozu byla v květnu 2017. V říjnu 2018 v Indonésii a v březnu 2019 v Etiopii dva tyto stoje kvůli problému s palubním softwarem havarovaly, při nehodách dohromady zahynulo 346 lidí. Krátce po druhé ze zmíněných nehod byl provoz letadel Boeing 737 MAX na celém světě zastaven. Firma Boeing v květnu 2019 připustila, že o softwarovém problému věděla zhruba rok, ale neinformovala o něm aerolinky ani regulační orgány.

Ztrátový Boeing šetří, mimo výrobu propustí 2000 lidí Zprávy z firem Americký výrobce letadel Boeing letos propustí zhruba 2000 lidí v oblasti financí a lidských zdrojů. Informoval o tom v pondělí list Seattle Times a firma to později potvrdila. Firma v lednu oznámila, že letos 10 tisíc pracovníků přijme. ČTK Přečíst článek