Jackpot pro Boeing. Dvoje saúdskoarabské aerolinky chtějí 78 Dreamlinerů

Saúdskoarabské státní letecké společnosti Saudi Arabian Airlines (Saudia) a Riyadh Air si u americké firmy Boeing objednaly 78 letadel 787 Dreamliner. Katalogová cena objednávky činí téměř 37 miliard dolarů (zhruba 820 miliard korun). Z hlediska hodnoty jde o pátou největší zakázku v historii Boeingu, napsala agentura Reuters.

Společnosti Saudia a Riyadh Air koupí po 39 letadlech 787 Dreamliner. Dohoda navíc zahrnuje opce, podle nichž může Saudia koupit dalších deset letadel a Riyadh Air dalších 33 letadel.

Šéf Boeingu Dave Calhoun podle Reuters uvedl, že zakázka demonstruje silnou globální poptávku po širokotrupých letadlech v době, kdy cestovní ruch pokračuje v oživování z útlumu způsobeného pandemií covidu-19.

Zahájení provozu nové národní letecké společnosti Riyadh Air oznámil saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán teprve v neděli. „Tato nová letecká společnost odráží ambiciózní vizi Saúdské Arábie stát v centru formování budoucnosti globální letecké dopravy,” uvedl Calhoun.

Americká společnost Boeing je klíčovým konkurentem evropského výrobce letadel Airbus.