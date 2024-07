Donald Trump: Nesmíme nechat jiné země krást nám naše bohatství

Americký exprezident a vyzyvatel Joea Bidena Donald Trump poskytl rozsáhlý rozhovor magazínu Bloomberg Businessweek. Rozhovor proběhl ještě před událostmi ze 13. července, kdy na Trumpa zaútočil atentátník a po nichž se značně změnila Trumpova rétorika. V rozhovoru tak výrazněji než jinde představuje své skutečné vize pro případný druhý prezidentský úřad.

Mimořádně rozsáhlé interview, které se konalo na konci června v Trumpově golfovém klubu Mar-a-Lago v Palm Beach, Bloomberg Businessweek nabízí v needitované podobě včetně Trumpových poznámek k jeho poradcům nebo manažerům klubu. Zároveň Bloomberg mnohé exprezidentovy statementy opatřil fackt-checkingovými poznámkami, které však potvrzují, že Trump si téměř nikdy nevymýšlí žádná fakta ani trendy, spíše je nepřesný v konkrétních sumách.

V rozhovoru se mimo jiné se dozvíte, proč chce Trump snížit korporátní daně na 20 procent, ale ještě raději by na 15, jak vnímá celní vztahy mezi mocnostmi nebo proč zcela proměnil svůj náhled na sociální síť TikTok, kterou na konci svého úřadu chtěl v USA zakázat, nebo donutit čínskou společnost ByteDance americkou část TikToku prodat.

O případné Trumpenomice

Nízké úrokové sazby, nízké daně, ohromné pobídky pro firmy, které se budou ochotny vrátit do USA. A bude-li potřeba využít cel či dalších ekonomických prostředků, aby se tak stalo, je to v pořádku. Musíme ostatním zemím udělat to, co nám ony dělaly v posledních padesáti stu letech. Musíme přinést byznys zpět do naší země.

O silném dolaru

Máme problém se silným dolarem a slabým jenem a jüanem. Rozdíl mezi americkou a čínskou měnou je největší za posledních snad 38 let. To přitom našim výrobním firmám činí ohromné potíže. Například americké traktory jsou za těchto podmínek takřka neprodejné. Nutí je to stavět továrny jinde, což přesně ostatní národy chtějí. A my bychom to v obráceném gardu měli chtít také. Ale namísto toho se obávám, že uvidíme zhoršující se data v tomto segmentu. Otočit trend totiž bude trvat řadu let.

O elektromobilech

Elektromobilita je skvělá, Elon Musk je fantastický a odvádí parádní práci. Sám je občas řídím a elektromobily jsou opravdu parádní. Jenomže nelze kompletně přejít na elektromobilitu. To by neutáhla naše města. Navíc elektroauta nemají dostatečný dojezd, u nákladních elektroaut je zase problémem jejich váha, která je podstatně vyšší než u stejně kapacitních dieselových náklaďáků. To pak bude mít dopady na výdaje na infrastrukturu, zejména stavbu mostů (zde Bloomberg Trumpa koriguje, protože podle studie University of California by přechod na elektromobily v nákladní dopravě ovlivnil výdaje na infrastrukturu o méně než 1 procento - pozn. aut.). Problémem jsou také výdaje na nabíječky, které jsou přemrštěné a mohly by zruinovat celou zemi.

O ceně ropy a válce

Celá hrůza na Ukrajině je do velké míry způsobena cenou ropy. Ta vystoupala na zhruba sto dolarů, což je částka, za niž si on může dovolit válčit (Trump v tomto segmentu striktně nejmenuje ruského prezidenta Vladimira Putina, ale důsledně o něm mluví jako o „něm“ – pozn. aut.). Kdyby ropa stála 40 dolarů za barel a on by mě poslouchal, což vždycky dělal, nikdy by si nedovolil rozpoutat válku. … S Putinem jsme měli dobré vztahy. Za mé administrativy jsme nikdy nečelili hrozbě války, nikdy by nenapadl Ukrajinu. Já jsem mu říkal: „Nikdy, nikdy se nepokoušej jít do Ukrajiny!“

O úrokových sazbách Fedu a jeho šéfovi Jeromu Powellovi

Myslím, že by Powell měl zůstat v úřadu až do konce svého působení ve Fedu (Trump odpovídá na otázku, zda by Jeromu Powellovi povolil setrvat v čele Fedu, ačkoli tento mandát Powellovi končí v roce 2026, zatímco jeho celková mise ve Fedu skončí až v roce 2028 – pozn. aut.). Zvláště pokud bude svou práci dělat dobře. Myslím, že by sazby měly zůstat tam, kde jsou, dokud se nepovede stabilizovat inflaci a zároveň vrátit ekonomiku k růstu. Nicméně vím, že jsou sazby vysoko a činí to potíže firmám i domácnostem. Firmy stejně jako stát zkrátka musejí hledat úspory jinde. Problém u domácností je, že si nyní nemohou dovolit půjčit si na bydlení. Když máte hypotéku zhruba za 9 až 10 procent, je téměř nemožné si půjčit na dům. Přitom vlastní dům, to je symbol amerického snu.

O clu

Celní tarify jsou skvělá věc, a to hned dvakrát. Z ekonomického hlediska dostanete víc peněz do státní kasy, což pochopil prezident William McKinley, který učinil tuto zemi bohatou. A to buď přímo z cel, nebo tím, že přimějete firmy fungovat ve vaší zemi. My nemůžeme nechat jiné země krást nám naše bohatství, naše pracovní příležitosti (jde o citaci prezidenta McKinleyho, kterou vzápětí Trump chce nechat svého poradce začlenit do jeho příštího projevu – pozn. aut.). Ale neméně podstatná je jejich role v geopolitice. Cla jsou mimořádným vyjednávacím trumfem. Když jsem byl v úřadě, mnoho představitelů zemí za mnou chodilo a prosilo, ať cla zruším. Udělali by pro to cokoli.

O Tchaj-wanu

Předně chci říct, že Tchaj-wan je skvělá země, úžasní lidé, znám je velmi dobře. Jenomže nám sebrali 100 procent našeho byznysu s čipy. Já jim to nevyčítám, je to důsledek řady rozhodnutí hloupých lidí, kteří to tu řídili. To jsme neměli dopustit. A tak si myslím, že by měli platit za svou bezpečnost. Nejsme pro ně nic jiného než další pojišťovna. Přitom nám Tchaj-wan nic nedává. Jsme od nich 9500 mil daleko, Čína naproti tomu jen 68 mil.

O daních

Daně bych snížil na 20 procent (z aktuální efektivní výše 21 procent – pozn. aut.). A to čistě proto, že mám rád jednoduchost – 20 je jednodušší než 21. Ale ještě raději bych je snížil na 15 procent. Jenomže to by bylo složité. Pokud bychom daně snížili na 15 procent, patřili bychom k zemím s nejnižšími daněmi, což by celou řadu lidí přesvědčilo vrátit se sem. Nemuseli by platit složité offshorové struktury.

O sociálních sítích

Myslím, že mají ohromný negativní dopad zejména na mladé. Navíc se staly příliš velkými a mocnými, že dokonce rozhodují volby. To se nemůže dít.

O TikToku

Dneska jsem příznivcem TikToku, protože přestavuje jedinou vážnou konkurenci Facebooku a Instagramu, tedy sítěmi Marka Zuckerberga. Ten vždy přišel od Bílého domu a byl na mě moc milý, taky mi říkal, že jsem na Facebooku jednička. Ale pak mi ho vypnuli. A najednou jsem neměl žádné followery, a tak jsem dělal zase tradiční tiskovky. Potom jsem založil sociální síť Truth, která se stala významnou. A dneska nepoužívám nic jiného.

O možném antitrustovém tažení proti sociálním sítím

Je to velmi komplexní záležitost. Na jedné straně jsem rád, že velké a mocné sociální sítě jsou tady v Americe, protože jinak by byly v jiných zemích. Na straně druhé si ale uvědomuju, že mají velmi negativní vliv třeba na mladé uživatele, a to včetně sebevražd. A také nechci, aby ovlivňovaly volby. To je hranice, za kterou nesmí jít. Nicméně chci, aby se technologickým firmám dařilo, jsou to velké firmy a ty mám rád.

O kryptoměnách

Ve všem ohledně krypta jsem měl pravdu (Trump reaguje na to, že dřív tuto scénu označoval za podvod – pozn. aut.). Nicméně je to stejné jako s umělou inteligencí nebo sociálními sítěmi – když se to nebude tvořit u nás v Americe, silnou pozici získá Čína.

O Evropské unii

Chovají se k nám opravdu špatně. Je to podobné jako s Čínou. Když jsem tam začal jezdit, byli milí a vše, co říkali, dávalo smysl (stále mluví o Číně – pozn. aut.). Ale nikdo neví, jak nás postupně zneužívali (nyní již mluví o EU – pozn. aut.). Svou obranu postavili z peněz, které sebrali nám.

O imigraci

Já chci, aby k nám lidé přicházeli. Aby jich přišly spousty (reaguje na to, že zejména zemědělci mají problém shánět zaměstnance pro pozice, které běžní Američané již nechtějí dělat – pozn. aut.). Ale chci, aby přicházeli legálně. Nechci lidi z věznic. Nechci lidi z blázinců.

O prvním úřadu prezidenta

To klíčové, co jsem se naučil, bylo, že potřebujete skvělý tým.

