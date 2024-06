Lukáš Kovanda: Biden v debatě pohořel. Trhy se začínají připravovat na to, že prezidentem bude Trump

Katastrofální výkon stávajícího amerického prezidenta Joea Bidena ve včerejší prezidentské debatě vede vyděšené demokraty k zákulisním úvahám, zda jej přece jenom nevymění za jiného kandidáta. Exprezident Donald Trump je po včerejšku jasným favoritem klání o Bílý dům. Trhy se na tento scénář nyní budou intenzivněji připravovat, patrné to bylo už včera po skončení debaty.

Trumpovo vítězství by znamenalo další mocné zadlužování Spojených států, tedy i vyšší úrokové sazby, například na amerických dluhopisech, neboť exprezident slibuje například rozmáchlé snižování daní.

Mezinárodní měnový fond přitom zrovna včera nezvykle ostře Spojené státy, tedy svého největšího “akcionáře”, zkritizoval právě pro jejich zadlužování, které je velmi silné i nyní za vlády Bidenovy administrativy.

Spojené státy prohlubují své schodky neudržitelným tempem. Letos má jejich deficit činit 6,7 procenta HDP, zatímco ještě v únoru se věřilo, že to bude jen 5,3 procenta. Výdaje americké federální kasy tak letos převýší její příjmy v přepočtu o zhruba 45 bilionů korun. Deficit českého státního rozpočtu, jenž by měl letos činit nejvýše zhruba 250 miliard, tedy 180krát méně, se tak náhle jeví takřka nicotně.

Spojené státy sice hospodářsky solidně rostou, avšak z velké části právě na tento neudržitelný dluh. Jejich současný růst – tím pádem růst světové ekonomiky – je tedy neudržitelný, resp. financují jej současné děti a ti ještě nenarození, kteří z něj přímo nic nemají. Jde o žití nad poměry, z morálního hlediska pak o zavrženíhodné mezigenerační sobectví.

