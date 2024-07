Lukáš Kovanda: Bitcoin se po útoku na Trumpa vrací nad 60 tisíc dolarů

V reakci na pokus o atentát na Donalda Trumpa, exprezident z něj vyvázl jen se šrámem na uchu, posiluje bitcoin. Na dosavadní maximum stoupají také Trumpovy sázkařské šance na (znovu)zvolení. Zítra, po otevření burz, by se mělo dařit akciím typu JP Morgan, General Motors či provozovatelům věznic. Klesnout by mohla Tesla či akcie zelených firem.

Bitcoin se krátce po pokusu o atentát vrátil nad cenovou úroveň 60 tisíc dolarů (viz graf agentury Bloomberg). Trump se totiž poslední dobou v rámci své kampaně stylizuje do role příznivce bitcoinu a kryptoměn. Takže ruku v ruce s tím, jak těsně po atentátu poskočily jeho sázkařské šance na znovuzvolení (bílá křivka grafu), stoupl právě i bitcoin (modrá).

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Investoři mají nyní pocit, že s růstem Trumpových šancí na znovuzvolení stoupá tedy i pravděpodobnost, že bude úřad prezidenta obsadí osoba bitcoinu i kryptoměnám nakloněná. Trumpův pravděpodobný rival Joe Biden zdaleka tolik ve prospěch kryptoměn nepromlouvá.

Jde o malou ochutnávku toho, jak budou tradiční burzy reagovat zítra, až se po víkendu otevřou. S bitcoinem či kryptoměnami se obchoduje i o víkendu, na rozdíl třeba od akcií. Lze tedy předpokládat, že zítra zhodnotí například ty akciové tituly, které mohou těžit z návratu Trumpa do Bílého domu.

Co se bude zítra dít na burze

Sázkařské šance na znovuzvolení jsou po pokusu atentát zatím vůbec nejvíce nakloněny v jeho prospěch, dosahují dvoutřetinové úrovně.

Mezi akcie, jež by těžily z Trumpova návratu do Bílého domu, patří ty velkých bank, jako je JP Morgan nebo Bank of America. Finanční domy by profitovaly z volnější regulace za Trumpova prezidentování.

Naopak během něj mohou trpět společnosti orientované na čistou energii, neboť Trump se staví proti zelené revoluci, tedy i související dotační podpoře. Poklesnout tak zítra mohou akcie společností First Solar či NextEra Energy, potenciálně i Tesla. A to přesto, že šéf automobilky Tesla Elon Musk je Trumpovým příznivcem, ba dokonce významným sponzorem jeho kampaně.

Z nových cel, která by Trump zaváděl, a nejen na čínský dovoz, by těžily tradiční automobilky jako General Motors nebo Ford či výrobci oceli, jako je Nucor nebo Steel Dynamics. V neposlední řadě by zítra mohly zpevnit akcie provozovatelů vězeňských zařízení v USA, jako jsou firmy Geo Group nebo CoreCovic, které by profitovaly z Trumpova slibovaného striktnějšího přístupu k ilegální imigraci.

Investoři budou zítra bedlivě sledovat také vývoj akcií společnosti Trump Media & Technology, v níž Trump přímo drží většinový vlastnický podíl.