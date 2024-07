Stanislav Šulc: Trump mučedník? Politika, jak ji známe, končí

O atentátu na Donalda Trumpa víme ještě o výrazně méně, než jsme v prvních hodinách věděli o atentátu na Roberta Fica. Přesto celý svět analyzuje, spekuluje, předjímá. V post-faktické době, kterou Donald Trump pomáhal prosadit, je to tak zcela v pořádku. Co tedy přinese atentát na Donalda Trumpa, ať už byl spáchán kýmkoli s jakýmikoli pohnutky? Trumpa mučedníka. A to bude silný kalibr nejen v amerických volbách.

Reklama

Atentát a válka mají mnoho společného. Je to moment, kdy se jednotlivec, skupina, stát nebo i více států rozhodne rezignovat na tradiční prostředky řešení situací a přistoupí k radikálnímu kroku. Války i atentáty se dějí i nyní, v době, kdy končí jedna velká éra a nová éra zatím dostatečně neukázala, jakou vlastně bude. A tak úplně nevíme, co v ní budou ony standardní prostředky.

Jedno je ale jisté. Politika, jak ji známe zhruba posledních dvě stě let, v ní nebude hrát úplně zásadní roli. Postupy participativní demokracie, jak je ustavili Američané a Francouzi po svých revolucích, a stejně tak principy dělení moci už totiž nelákají a mnozí se domnívají, že nedokážou čelit výzvám, které současný svět přináší.

Naopak roste popularita lídrů, tedy česky správněji „vůdců“, kteří mnohdy radikálně a navzdory pravidlům problémy „řeší“. Pro nás, kdo tradiční postupy ještě tak úplně nezatracují, to má přinejmenším dva problémy – vůdce nepotřebuje vůli lidu, protože mu stačí vůle hlasitého davu. A vůdce neuznává dělbu moci, jak ukázalo prozatím nejhorší zneužití demokratických procesů v roce 1933, kdy Adolf Hitler zcela demokratickými postupy soustředil veškerou moc do rukou hrstky vyvolených a loajálních.

Reklama

Vůdci řeší, demokracie prý ne

Pod záštitou celé řady argumentů se pro-vůdcovské systémy snaží pozitivně vykreslovat kdekdo. Tu slyšíme adoraci přinejmenším velmi problematických režimů kvůli ekonomickým důvodům, jinde kvůli jejich schopnosti vypořádat se s migrací. Že jde velmi často o etnicky definované systémy, tedy jejich občany se až na velmi malé (a velmi bohaté) výjimky nemůže stát nikdo jiný, o tom se raději mlčí.

Evropa má s lídry, tedy opět přesněji vůdci prostě jinou zkušenost. A to se těm, kdo tento nový systém vzývají, moc nehodí. Naopak události, jaká se nyní odehrála na Trumpově mítinku, nebo před několika týdny na Slovensku, tomuto nahrávají. A nahrávat dále budou.

Atentát na Roberta Fica děsí lídry unijních zemí před volbami do Evropského parlamentu Politika Ve stále vyhrocenějším politickém ovzduší byl pokus o atentát na jednu z nejkontroverznějších osobností Evropské unie to poslední, co bylo před červnovými volbami do Evropského parlamentu zapotřebí. Násilí v podobě pěti výstřelů na politika Roberta Fica jen proto, že dělal svou práci, okamžitě znepokojilo celý kontinent před hlasováním naplánovaným na 6. až 9. června, napsala agentura AP. ČTK Přečíst článek

Zrod vůdce

Právě takovéto momenty totiž rodí nové figury. Mučedníky. Když zemřou, stávají se symbolem změny. Většinou výrazně méně demokratické změny. Viděli jsme to před více než dekádou v Polsku, kde se smrt Lecha Kaczyńského stala impulsem pro sáhodlouhou proměnu společnosti i politiky.

Když napadený přežije, stává se lídrem této změny sám. Samozřejmě po zotavení, ať už skutečném, nebo předstíraném.

To nyní čeká Donalda Trumpa. Již to naznačilo jeho gesto se zaťatou pěstí a zkrvaveným obličejem. Tato ikona se stane stvrzením jeho vítězství ve volbách. A v souladu s trumpovskou prací s fakty lze napsat, že to zcela náhodou nastalo až ve chvíli, kdy má Trump umetenou cestu k volbám Nejvyšším soudem i slabým soupeřem. Porazit Trumpa mučedníka bude téměř nemožné. A Trump mučedník bude mít řádově vyšší vliv než obyčejný Trump prezident. Pro řadu lidí se totiž stává doslova mytickou figurou s nadpřirozenými schopnostmi (což ostatně měl například pro příznivce konspirační skupiny Qanon).

Atentát na Trumpa. Exprezident má poraněné ucho, střelec je mrtvý Politika Na sobotním předvolebním mítinku republikánského kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa ve městě Butler ve státě Pensylvánie padlo několik výstřelů, po nichž zůstali dva mrtví včetně střelce. Střelba je vyšetřována jako pokus o zavraždění bývalého prezidenta, uvedla agentura AP s odvoláním na policii a pořádkové složky. Exprezident na své sociální síti potvrdil, že mu kulka poranila horní část pravého ucha a měl silné krvácení. Zabit byl jeden divák a další dva utrpěli kritická zranění. Střelce neutralizovaly bezpečnostní složky, uvedla Tajná služba Spojených států (USSS). ČTK Přečíst článek

Trumpův Nejvyšší soud

Americká demokracie bývá obdivovaná za svůj systém vah a kontrol. Tedy ačkoli její exekutiva stojí na postavě prezidenta, existuje celá řada komplikací, které mu brání převzít moc veškerou a zneužít ji. Jednou z těchto komplikací je Nejvyšší soud, druhou volby v polovině prezidenského úřadu, takzvané midterm election, v nichž většinou dojde k výraznému oslabení vládní strany v kongresu a prezident již nemůže činit žádné razantnější kroky.

Donald Trump ukazuje dlouhodobě, že chce být vůdcem, aniž by se nechával svazovat těmito komplikacemi. Náhoda, nebo snad osud tomu navíc nahrávají například tím, že Trump mohl jmenovat hned třetinu nových členů Nejvyššího soudu a v této klíčové instituci mají nominanti republikánských prezidentů výraznou převahu šesti ku třem nominantům demokratických prezidentů.

Nejvyšší soud již několikrát ukázal, že chce rozhodovat v souladu s Trumpovými vizemi. Naposled například tím, že značně rozšířil prezidentskou imunitu v tom smyslu, že úřadující prezident je téměř trestně nepostižitelný, i kdyby jakkoli porušil zákon.

Globální vůdce

Donald Trump se tak téměř jistě stane příštím prezidentem. Tím to ale neskončí. Americký prezident totiž z titulu funkce je tak trochu prezidentem západního světa, což byla role různě zpochybňována. Trump mučedník se však tímto lídrem opět stane, přinejmenším pro významnou část obyvatel západního světa, kterou unavuje demokratický proces a fandí lídrům.

Vystaví hradbu celé řadě problémů a když se to dobře povede, ani si nikdo nevšimne, že to možná jde na vrub dvě stě let starým principům. Ale vždyť ony vlastně stejně nefungují, tak proč se jich držet, že?

Na Trumpa střílel dvacetiletý mladík z Pensylvánie. Byl členem Republikánské strany Leaders Na exprezidenta Donalda Trumpa na předvolebním mítinku v pensylvánském městě Butler střílel dvacetiletý Matthew Crooks, oznámila FBI. Útočník byl členem Republikánské strany, napsal list The Washington Post. ČTK Přečíst článek