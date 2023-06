Irsko chce být lídrem v digitalizaci i umělé inteligenci. I s pomocí Čechů, říká náměstek irského ministra

Irský vývoz do Česka loni přesáhl miliardu eur. „Máme velmi pozitivní oboustranný vztah a chceme v tomto směru dále růst,“ říká v rozhovoru pro Newstream náměstek irského ministra pro podnikání, obchod a zaměstnanost Dara Calleary. Irsko by chtělo do roku 2030 zdigitalizovat 90 procent tamních firem. „Výrazně investujeme do fondu pro digitální transformaci,“ říká Calleary a dodává, že stát musí občanům a firmám nechat svobodu volby a do ničeho je nenutit.

Co je náplní práce náměstka na ministerstvu pro podnikání, obchod a zaměstnanost?

Jsem jedním ze tří náměstků, přičemž mou konkrétní odpovědností je digitální transformace pro zlepšení podnikání zejména malých a střední podniků (SME). Irsko je malá otevřená ekonomika a je silně závislé na obchodu. Spolupracuji s irskými firmami, s vládní agenturou na podporu našeho byznysu v zahraničí Enterprise Ireland a dalšími institucemi, abychom se zaměřili na obchod, povzbuzovali ho a pomáhali mu při misích, jako je tato u vás. Máme úžasný příběh, který můžeme vyprávět.

Jak důležitou roli hrají malé a střední podniky v irské ekonomice?

Naprosto zásadní, jsou páteří naší ekonomiky. V SME včetně cestovního ruchu pracuje zhruba milion obyvatel, máme navíc velmi úspěšný sektor přímých zahraničních investic s pracovními příležitostmi pro desítky tisíc lidí. Podpora těchto pracovníků je vládní prioritou. V červenci 2020, uprostřed první vlny pandemie, jsme prosadili důležitá opatření pro podporu podnikání. Navíc se musíme vypořádat s následky brexitu.

Irsko chce být lídrem v digitalizaci i AI

Digitalizace bývá zmiňována jako nezbytný nástroj pro udržení konkurenceschopnosti firem. Jak jste s ní daleko?

Momentálně mají dvě třetiny irských podniků základní úroveň digitalizace. Náš cíl je, aby tento podíl činil do roku 2030 devadesát procent. Výrazně investujeme do fondu pro digitální transformaci. Vyvíjíme platformu, aby si podnikatelé dále mohly osvojovat potřebné digitální schopnosti.

Máme národní plán pro širokopásmové připojení, které má velké možnosti. Chceme tuto příležitost, která se odvíjí od 5G, využít na maximum. Jsme pátou digitálně nejvyspělejší ekonomikou v EU, ale rádi bychom se posunuli ještě výše.

Jde o realistický cíl?

Musí být. Máme, jak už bylo řečeno, fond pro digitální transformaci. Slyšíme na požadavky podniků, pokud jde o financování. Pracují na tom vládní agentury, stejně jako místní zastupitelstva, ruku v ruce se svými klienty. Nebudu zastírat, že nemálo firem má z digitalizace strach. Našim úkolem proto také je, abychom tyto obavy rozptylovali, a propojovali tyto subjekty s dalšími firmami, které jim mohou jít příkladem.

Podniky se musí digitalizovat, jinak nepřežijí

Realita je taková, že pokud naše podniky nedosáhnou takové žádoucí úrovně digitalizace svého podnikání, tak nepřežijí. Tento proces musí vidět jako příležitost, ne jako hrozbu. Většina velkých společností se už touto cestou vydala a využívají výhod, které z toho plynou.

Existují ale podniky nebo obory, které jsou dosud digitalizací nedotčeny, a to v důsledku tzv. dvourychlostní digitalizace. Mohou zůstat nedotčeny i nadále?

Myslím, že příležitosti pro využití digitalizace existují všude. Přáli bychom si, abychom mohli za digitalizované považovat od roku 2030 devadesát procent našich firem. Očekáváme, že jak si populace na digitalizaci zvyká, zareagují i ty podniky, jež jsou zatím zdrženlivé.

Jistě, pro některé to opravdu nebude možné. Digitálně se transformují obchody, jenže nemůžete mít digitálního instalatéra nebo digitálního elektrikáře. Přesto jsem přesvědčen, že z digitálních procesů může těžit skoro každý.

Na transformaci máme dvě miliardy

Jak velké jsou investice do těchto transformací?

Máme fond s 85 miliony eur (asi dvě miliardy korun), určenými na pomoc firmám. Součástí této pomoci je také budování informačního zázemí na bázi webového portálu. Velmi důležitý je v této souvislosti monitoring toho, co se děje. I na něj půjdou finanční prostředky.

Podstatné je, aby měly firmy partnera, který se vydá na cestu spolu s nimi. Děláme rovněž roadshow po celém Irsku, která vysvětluje výhody podnikání s akcentem na příležitosti digitálního rozvoje včetně zelené transformace. Zjistili jsme, že na to spousta podniků slyší a že se chtějí učit.

Necháváte se inspirovat v zahraničí?

Přebíráme dobré nápady z jiných zemí. V Praze jsem hovořil s některými vašimi představiteli a probírali jsme metody, které používají oni. Ani u vás není o dobré nápady nouze.

Lidem chybí důvěra v kybernetickou bezpečnost

Asi je také nutné přesvědčovat samotné lidi, nejenom vedení podniků…

Určitě. S digitalizací je spojená kybernetická bezpečnost, a v ní vidí mnozí občané i rizika. Musíme dát našim občanům důvěru v digitální technologie. Pandemie přeměnila mnoho životních situací na bezkontaktní a bezhotovostní úkony. Zároveň však lidé musí mít na výběr.

Neobhajujeme zcela bezkontaktní a bezhotovostní společnost. Přesto si myslím, že pro obchod je digitalizace vítězství. Podniky mohou být akceschopnější, snížit náklady, zvýšit nabídku udržitelnosti, mají přístup k mnohem širším trhům než dříve.

Bez zapojení umělé inteligence to nepůjde

Irsko platí za globálního lídra v umělé inteligenci (AI), za což vděčí investicím do rozvoje a vývoje v akademické a průmyslové sféře. Jaká je provázanost digitalizace a AI?

Absolutní. Jde o nedílné součásti celého procesu vývoje. Před dvěma lety, v červenci 2021, jsme zveřejnili strategii AI – Here for Good. Jmenovali jsme národního pověřence v oblasti umělé inteligence a máme ambici, že do roku 2030 bude využívat umělou inteligenci 75 procent podniků s velkými daty a napojením na cloudy. Loni na podzim jsem uspořádal celoirský národní seminář mládeže o umělé inteligenci, kde jsme slyšeli jejich myšlenky, co se týče příležitostí a výzev. Bylo to velmi prospěšné a užitečné.

Víme, že z AI mají lidé obavy, a chceme je řešit otevřeným způsobem. Bude do značné míry záležet na tom, jaké prostředí se pro tuto oblast vytvoří v EU a jaká budou přijata příslušná nařízení. Jde o inovace, které přinášejí velké změny, ale zároveň nová témata a výzvy.

Když chcete, aby tři čtvrtiny podniků využívaly do roku 2030 umělou inteligenci, co pro to děláte a co by to mělo přinést?

Po vzoru evropských center pro digitální inovace zřizujeme irské národní centrum pro inovace v oblasti umělé inteligence (National AI Innovation Hub). Toto centrum bude poskytovat poradenství a školení. Zároveň budeme spolupracovat s existujícími agenturami jako je Enterprise Ireland či místními centrálami pro podnikání. Jde o to, aby firmy poznali výhody umělé inteligence pro jejich produktivitu a konkurenceschopnost.

Irský export do Česká přesáhl miliardu eur. Chceme víc

Jaký byl cíl vaší aktuální návštěvy České republiky?

Máme několik společností z Enterprise Ireland, kteří zde podnikají a stojí za setkáním. Uvedu například Exergyn a Kingspan. Setkali jsme se se zástupci agentury na podporu podnikání Czech Invest, která navázala partnerství s jednou z našich technologických univerzit, s Munster Technological University.

Chceme spolupracovat s českými investory, akademiky a obchodními organizacemi. V loňském roce náš vývoz do Česka přesáhl miliardu eur, máme velmi pozitivní oboustranný vztah. Chceme v tomto směru dále růst, a já se sem zajisté zase vrátím.

Co byste poradil české ekonomice a místním podnikatelům?

Pokud chcete růst, pokračujte v pohybu. Irsko má obrovské příležitosti jak pro své společnosti, tak pro vás. Spojení mezi oběma zeměmi je skvělé. Mnoho Čechů strávilo v Irsku nějaký čas od vašeho vstupu do EU. Letošek je pro Iry velmi důležitý rok, protože si připomínají 50 let od vstupu do Evropské unie. Máme důvod bilancovat. Naše země se změnila, a vy jste na stejné cestě. Když budeme spolupracovat, bude se nám dobře dařit.

Dara Calleary

Od roku 2022 působí jako náměstek ministra pro podporu obchodu, digitalizaci a regulaci na Ministerstvu pro podnikaní, obchod a zaměstnanost. V minulost působil jako náměstek na resortech zahraničí, financí či zemědělství. Před vstupem do politiky pracoval v bankovním a obchodním sektoru. Vystudoval obchod a politiku na Trinity College Dublin, studoval také na St Muredach’s College Ballina a St Oliver Plunkett National School.