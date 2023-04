Dalibor Martínek: Datové schránky, pošta, bezhotovostní důchody. Přestala Víta Rakušana bavit politika?

Na přelomu roku se spekulovalo, který ministr Fialovy vlády je na odstřel. Zda to bude ministr průmyslu Síkela, který Čechy neochránil před předraženými energiemi, nebo třeba ministr školství Balaš, o němž se spekulovalo, že by mohl zamířit na Ústavní soud. Nakonec se žádné výměny ministrů nekonaly. Fiala celkem razantně oznámil, že vládu obměňovat nebude. Což bylo poněkud překvapivé, protože obměna vlády, to je v Česku taková tradice. Vždy se slušelo po nějaké době vyměnit pár ministrů, aby to vypadalo, že vláda maká a má sebereflexi.

Předseda STAN a jeden z mnoha vicepremiérů Vít Rakušan však patrně není s touto situací spokojen. Zdá se, že dělá vše proto, aby ve vládě skončil. Skoro to vypadá, jako by ho omrzela politika. Těžko si jinak vysvětlit tu spoustu politických bot, které nyní páchá. Jako by říkal: mě už to ministrování nebaví, dejte mě pryč.

Zavírání poboček České pošty je skutečně originální nápad. Poštu přece nikdy nikdo nechápal jako službu, která by měla státu vydělávat peníze. Od toho jsou tu daně. Argumentovat ekonomickými výsledky je liché. Pošta je styčný bod mnoha obcí a měst. Chození na poštu je svým způsobem rituál, něco jako bylo dřív chození do kostela. Zaplatit něco složenkou, vyzvednout si důchod, poslat dopis. Prohodit pár slov s paní za přepážkou. Pro mnoho lidí důkaz jejich existence.

Takže proč Rakušan najednou řeže pobočky? Myšlenky na redukci pobočkové sítě se ve vedení pošty řeší minimálně šest let. Žádný politik ani jím dosazený ředitel neměl „koule“ do toho říznout. Až přišel Vítek Rakušan a udělal to. Ne snad proto, že by byl expertem na reformu pošty. Ani proto, že je tak odvážný. Ale prostě proto, že pošta má dluhy, kam se podívá. Banky jí napůjčovaly miliardy, a pošta je nemá čím splácet. Je v posledních letech stále ve ztrátě. Takže přichází reforma a zavírání poboček.

Nicméně, argument hospodářských výsledků pošty býval vždy v minulosti jen pro výměnu ředitelů. Klíčové jsou miliardové finanční transfery, které se přes poštu provádějí. Kdyby se orgány činné v trestním řízení zaměřily například na IT zakázky, jistě by nevyšly na sucho. Pro vládní politiky je důležité na této finanční tepně držet prst.

Rakušanova sebevražedná mise

Rakušanovi patrně jeho poradci řekli, aby při zavírání poboček odvedl pozornost na ekonomické aspekty. Tím ovšem lidi neuklidnil. Už se proti jeho záměru staví nejen opozice či odbory, ale i starostové. Na těch stojí celá jeho partaj.

Pokud bychom se chtěli vážně bavit o byznysu pošty, tak jak je možné, že tento státní podnik si dlouhá léta nechává svou neschopností vykrádat konkurencí výdělečné balíkové služby? Zatímco pošta má zatím asi tři tisíce poboček, Zásilkovna má přes deset tisíc výdejních míst pro balíky. A roste, je pružnější.

Už se dokonce veřejně skloňuje možnost, že by pošta balíkovou službu prodala a věnovala se pouze základní obslužnosti. K tomu datovým schránkám, Czech pointu. Z pošty by se postupně stal takový veřejný dozorce. Možná je to zatím nevyřčená budoucnost pošty. Anebo, otázka na politiky: Jak vlastně má vypadat pošta budoucnosti?

Rakušan vzrušenou veřejnou debatu o zavírání poboček ještě podlil olejem, když prohlásil, že seznam zavíraných míst byl jen pracovní a že „unikl“ na veřejnost. Proboha. Copak si myslel, že bude někde v zákulisí kutit seznam stovek zavřených poboček pošty a nikdo tento plán nebude sdílet? Přístup k němu mají desítky lidí. Myslí si snad, že je nějaký vojevůdce v tajném bunkru, který na mapy kreslí plány ofenzivy?

Chce si znepřátelit důchodce

Dalším Rakušanovým zářezem je veřejně deklarovaná myšlenka, že důchodci by neměli dostávat důchod v hotovosti. Doplněná jalovým argumentem, že nosit u sebe hotovost je bezpečnostní riziko. Takže tady máme další stovky tisíc voličů, které chce Rakušan znechutit. Jak dlouho si to ještě nechají Starostové líbit?

S datovými schránkami je to podobný příběh. Milion a půl živnostníků si musí povinně zprovoznit datovou schránku. Podivný způsob digitalizace. Místo aby stát nabídnul kvalitní, konkurenceschopnou službu, přijde s povinností. Tady se Rakušan neliší od bolševiků. Téměř polovina povinných si dosud datovou schránku neotevřela. Možná o své povinnosti, kterou vykoumali na ministerstvu vnitra, ani nevědí. Musí totiž pracovat, ne sledovat, jakou lahůdku pro ně stát zase připravil. Teď se tyto stovky tisíc nebožáků mohou připravit na sankce, které pro ně vnitro připraví.

Mimochodem, datové schránky provozuje Česká pošta. Od státu za to inkasuje víc než miliardu korun. To jsou ony finanční transfery, o nichž byla řeč.

Je otázkou, zda Rakušan provádí své „reformy“ kvůli ekonomickému tlaku na poštu, nebo z politického naivismu. Evidentně hřeší na fakt, že je šéfem strany vládní koalice. Kdyby měl padnout on, padne celá vláda. A to Fiala nikdy nedopustí. Takže máme dvě možnosti. Buď tu máme politického apoštola, který nehledí na vlastní utrpení a zadlužený podnik ve své správě vede k lepším zítřkům. Nebo tu máme politického sebevraha, kterému jsou příští volby ukradené.

