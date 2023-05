David Ondráčka: ESG, ale kde jsou S a G?

Principy udržitelného podnikání ESG (Environmental, Social, Governance) jsou realita dnešního byznysu. Nutnost i trend, který se nezastaví, podmínka bank na financování, postupné povinné reportování. Ale stojí za přemýšlení, jestli se vše nezužuje jen na ono E, kde se všechno točí kolem uhlíkové neutrality a reakce na klimatické změny. Kde jsou jasné strategie a kroky u pilířů S a G? Není to jen hra na sociální ohledy a governance (v češtině se to nesnadno výstižně překládá)? Jasno v tom není, ale bez toho se pak nejedná o ESG.

Udržitelnost

Je dobře, že se postupně prosazuje myšlenka, že co je dobré a udržitelné pro planetu a společnost, je dobré také pro byznys. Firma, která je udržitelná ve třech zmiňovaných oblastech, bude více odolná, schopna nacházet nové trhy a konkurenční výhody, přitáhnout talenty, mít lepší vztahy s dodavateli a zaměstnanci, zajistit si výhodnější financování, a hlavně zákazníci už to vyžadují.

Ale zatím se klade hlavní důraz na životní prostředí a redukci emisí. Změříme uhlíkovou stopu, pořešíme dodavatelský řetězec, nějak to vyreportujeme a bude vše ok. Celý koncept jako by se zužoval na příběh o zelenějších firmách se soláry na střeše, co dbají na cirkulární práci s odpady. Ale takový greenwashing smysl nemá. Pragmatický důvod je patrně v tom, že takové údaje jsou měřitelné. Dobře změříte emise, mnohem hůř lidskou spokojenost, dopady na komunitu nebo etiku uvnitř firmy.

Co si představit pod S?

Co mají chtít investoři a banky v oblasti S, a jak to udělat v relativně vyspělé a sociálně poměrně pokročilé střední Evropě. Jasně, mnohde na světě nechceme dětskou práci nebo zneužívání sociálně slabších, ale to tady není úplně aplikovatelné, máme na to standardy a instituce. Co je sociální dopad, aby byl skutečný, a nejen pěkně našlehaná mlha a obrázky do výročních zpráv?

V Česku pořád silněji rezonuje společenská soudržnost. Značná část společnosti se dostává do sociálních problémů, mnozí žijí v dluhových pastech, inflace a vysoké náklady na bydlení a energie dostává pod tlak spoustu lidí, i střední třídy. Podpora zranitelných skupin a regionů je dnes v zájmu nás všech, včetně byznysu a bank. Bez toho nebude ani udržitelnost, ale možná ani demokracie.

Prakticky, třeba přes cílenou a promyšlenou podporu místní komunity, zapojení zaměstnanců, využití jejich znalostí a kompetencí (takže něco chytřejšího než natřít plot a koupit plyšáky dětem). Zkuste vymyslet nějakou podporu projektů směrem k dosažitelnému bydlení. Pomoc menšinám při jejich integraci. Brzo budeme mít v Česku až 10 procent cizinců, budou mezi námi bydlet, potřebujeme všechny roviny jejich integrace, i tomu mohou firmy pomoct. Pomozte k oddlužení svých individuální dlužníky, najděte nějakou rozumnou variantu (probíhají akce typu Milostivé léto, firmy to mohou udělat kdykoli). Zvažte, jakou formou postupovat při vymáhání pohledávek, a jestli se to nedá dělat citlivěji. Propojte se s neziskovkami v sociální oblasti, je jich řada a většinou naprosto přesně ví, co a jak dělat. Tady bych začal.

Hledání G

Bez governance není „E“ a „S“ možné, kvalitní environmentální a sociální strategie musí mít základ v dobré správě. Co si reálně představit pod G? Jasně, corporate governance, compliance, diverzita a inkluze ve správní radách a boardech firem, platy a bonusy manažerů a pravidla kolem nich. U některých průmyslových firem je možné se cíleně zaměřovat na bezpečnost práce. Je možní dbát na well-being zaměstnanců, spravedlivé odměňování nebo gender vyváženost.

Dobrá správa také podporuje organizační etiku a transparentnost. Compliance tedy nebrat jako formální proces, který přináší jen prudu a administrativu. Příklad, pokud už někoho musíte z firmy vyhodit třeba kvůli podvodům, tak to dejte vědět všem. A ne že dostane dobré doporučení, aby rychle vypadl, a on vesele získá práci vedle a jede dál. Tón shora, který nastavuje top management by neměl být jen prázdná deklarace, ale součást strategického vedení. Dodržovat i nepsaná pravidla, ukazovat příkladem, že etické postupy jsou možné a dávají smysl.

Pak je tady veřejná angažovanost firem ve společenských agendách. Žádná firma nežije ve vakuu, každého ovlivňuje stát, jeho kvalita a efektivita. Existuje řada iniciativ, které zlepšují prostředí, monitorují veřejné peníze, řeší třeba daňové ráje, korupci, digitalizaci nebo veřejné služby. Podporujte je, zapojte své experty do expertní spolupráce. Může se to vyplatit oboustranně a ono G to naplňuje.