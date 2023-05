Umělá inteligence by mohla vést k vyhynutí lidstva, varovali experti

Umělá inteligence (AI) může vést k zániku lidstva, varovali vedoucí představitelé technologického sektoru, včetně šéfa společnosti OpenAI, která vyvinula chatovacího robota ChatGPT. Apel asi nelze jen tak přejít mávnutím ruky, protože společné prohlášení podepsaly desítky akademiků, expertů a podnikatelů.

„Zmírnění rizika vyhynutí v důsledku umělé inteligence by mělo být globální prioritou vedle dalších rizik celospolečenského dosahu včetně pandemií a jaderných válek,” stojí v prohlášení zveřejněném na webových stránkách neziskové organizace Center for AI Safety (CAIS). Mezi stovkami významných osobností, které text podepsaly, je i šéf OpenAI Sam Altman či počítačový vědec Geoffrey Hinton, kterému se přezdívá „kmotr umělé inteligence”.

Obavy, že systémy umělé inteligence přechytračí lidstvo, zesílily s nástupem nové generace vysoce schopných chatovacích robotů, jako je ChatGPT. Centrum pro bezpečnost umělé inteligence nabízí několik možných scénářů katastrof: AI by se mohla vyzbrojit, dezinformace generované umělou inteligencí by mohly destabilizovat společnost a „podkopat kolektivní rozhodování“, umělá inteligence by mohla posloužit diktaturám, nebo u lidí v neposlední řadě vyvolávat závislost, píše BBC.

Sto milionů uživatelů

ChatGPT nicméně ohromil výzkumníky a širokou veřejnost svou schopností generovat lidské reakce na výzvy uživatelů, což naznačuje, že umělá inteligence by mohla nahradit práci a napodobovat lidi. Za pouhé dva měsíce po spuštění dosáhl 100 milionů uživatelů.

Tisíce akademiků, expertů a podnikatelů zapojených do vývoje umělé inteligence včetně miliardáře Elona Muska v březnu v prohlášení vyzvaly k nejméně půlročním pozastavení vývoje nových modelů s ohledem na „hluboká rizika pro společnost a lidstvo”. Podle některých odborníků jsou však obavy přehnané. Arvind Narayanan, počítačový vědec z Princetonské univerzity, již dříve BBC řekl, že scénáře katastrof podobných sci-fi jsou nerealistické: „Současná umělá inteligence není schopná tato rizika naplnit”.

S regulacemi rychle se vyvíjející technologie se snaží přijít země po celém světě včetně Evropské unie, která by ještě letos měla schválit právní rámec týkající se umělé inteligence.