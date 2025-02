Elon Musk chce ovládnout OpenAI. Jde na to přes neziskovku

V Silicon Valley se schyluje k zajímavému střetu dvou mocných miliardářů. Elon Musk vymyslel kličku, jejíž prostřednictvím by chtěl ovládnout společnost OpenAI, a to za pouhých 100 miliard dolarů. Nacenění firmy přitom je mnohem vyšší. Střet dvou dávných přátel, kteří OpenAI založili, se tak dostává do dalšího kola. Samu Altmanovi se tak komplikuje snaha přetvořit OpenAI ve funkční byznysovou entitu.

Reklama

Skupina investorů vedená americkým miliardářem Elonem Muskem tvrdí, že má zájem koupit společnost OpenAI za 97,4 miliard dolarů (téměř 2,4 bilionu korun). Vrátil by se tak do firmy, které v začátcích pomáhal růst a stát se vlivným hegemonem na poli umělé inteligence.

Spoluzakladatel a CEO OpenAI Sam Altman však Muskovi poděkoval s tím, že nemá zájem. Respektive na Muskově sociální síti X doslova napsal: „Ne, díky, ale jestli máš zájem, koupíme Twitter za 9,74 miliardy dolarů.“ Tím se snažil Muska zesměšnit jednak tím, že sociální síť pojmenoval jejím původním jménem a nikoli stávajícím X, navíc nabídl směšně nízkou částku – Musk Twitter kupoval před třemi lety za 44 miliard dolarů.

Zároveň tím naznačil, že Musk za kontrolní balík akcií nabídl směšně málo. Podle posledního kola financování je totiž hodnota OpenAI minimálně 260 miliard dolarů.

Fico píše Muskovi: Americké peníze byly na Slovensku použité na politické cíle Politika Peníze z americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) byly na Slovensku podle slovenského premiéra Roberta Fica použité i na politické cíle v zájmu deformovat politický systém a zvýhodnit jisté politické strany. Fico to napsal miliardáři Elonu Muskovi, kterého americký prezident Donald Trump pověřil škrty ve státní správě a od kterého Fico žádá informace o využití uvedených peněz na Slovensku. ČTK Přečíst článek

Reklama

Přes mateřskou neziskovku

Nicméně to podstatné je cesta, kterou se Musk OpenAI snaží ovládnout. OpenAI totiž není veřejně obchodovaná společnost, ale spin-off původní neziskové organizace zkoumající umělou inteligenci. Právě tato neziskovka vlastí kontrolní balík akcií, další má například Microsoft. Musk pak nabízí 100 miliard nikoli za akcie OpenAI, ale právě za ovládnutí mateřské neziskové organizace.

Ačkoli k takovému prodeji nejspíš v dohledné době nedojde, podle The Financial Times samotný návrh na převzetí neziskovky je pro plány Sama Altmana komplikací. Ten se totiž dlouhodobě snaží celou entitu stojící za modelem GPT a ChatemGPT převést z neziskové entity na pro-ziskové obchodní společnosti. Tento plán však již dříve Elon Musk napadl u soudu. Nyní se snaží převzít celou entitu. Musk přitom je přímým konkurentem OpenAI, protože vlastní společnost xAI vyvíjející vlastní modely umělé inteligence.

A Sam Altman a spol. navíc budou čím dál více čelit útokům na to, aby základní neziskovou entitu skutečně převedli na obchodní společnost. Ačkoli to Altman sám chce, rozhodně tak chce učinit podle vlastních not, což mu podobné události jako ta aktuální značně komplikují.

Trump zavedl clo na dovoz veškeré oceli a hliníku do USA. Jedna země možná dostane výjimku Politika Americký prezident Donald Trump oznámil zavedení 25procentních cel na dovoz oceli a hliníku do Spojených států, oznámil Bílý dům. Trump uvedl, že cla se budou vztahovat na všechny země, později však připustil, že zváží výjimku pro Austrálii. Opatření podle Trumpovy administrativy podpoří produkci oceli a hliníku v USA. Zároveň však zvyšuje riziko širšího obchodního konfliktu, uvedla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Z přátel konkurenti

Vztah Elona Muska a Sama Altmana je komplikovaný. Oba hráli ve zrodu společnosti OpenAI zásadní roli, protože to byla právě jejich vize, že má vzniknout neziskový výzkumný ústav, který by vyvíjel svobodnou umělou inteligenci bez ohledu na zájmy velkých společností. Jenomže již v roce 2018 se oba muži rozhádali a Elon Musk z vrcholných orgánů OpenAI odešel. A od té doby se dvojice neustále špičkuje a vzájemně žene před soud.

Nyní jsou z nich přímí konkurenti. Sam Altman je nadále CEO OpenAI, která se mezitím stala nejvlivnější společností vyvíjející umělou inteligenci, Musk je nejbohatším člověkem planety a díky aktuálnímu angažmá ve vládě Doinalda Trumpa také jedním z nejmocnějších lidí USA a světa.

Aktuální snaha o převzetí kontrolního podílu v OpenAI tak je dílem marketingové akce, jak ji označil jeden člen z vedení OpenAI. Ale také další kapitolou ve složitých vztazích dvou mužů, kteří v technologickém pokroku dneška hrají vůdčí roli.