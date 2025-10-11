Nový magazín právě vychází!

Za Nobelovu cenu není nejvíc peněz, ale má suverénně největší prestiž

Josef Tuček
V tomto týdnu byli oznámeni noví držitelé Nobelovy ceny s výjimkou laureáta v oboru ekonomie, který bude vyhlášen v pondělí. Vítězové v každém oboru se podělí o 11 milionů švédských korun čili 24,5 milionu korun českých. To není špatné. Existují však i odměny vyšší. Jenomže o nich, na rozdíl od Nobelovy ceny, slyšel jen málokdo.

Nobelovu cenu provází nebývalá sláva, medaile, diplom a také finanční ocenění. Peněžní odměna vychází z odkazu vynálezce a podnikatele Alfreda Nobela. Při prvním udělení v roce 1901 činila 150 782 švédských korun, což tehdy odpovídalo mzdě, kterou si nejméně placený švédský učitel vydělal za osmnáct roků.

Podle inflace i podle toho, jak se právě dařilo Nobelově nadaci, která zděděný majetek spravuje a ceny z jeho výnosů vyplácí, se jejich výše v nominálním i reálném vyjádření měnila.

Nejhlouběji se propadla v letech 1919 a 1920, a to na 28 procent hodnoty původní sumy. Poté se ocenění ve výši třetiny až poloviny původní reálné hodnoty Nobelovy ceny udrželo (až na naprosté výjimky) do roku 1991, kdy nominálně vyskočilo na šest milionů švédských korun, což odpovídalo 101 procentu původní hodnoty. Pak výše odměny stoupala, ale i klesala, rekordních 144 procent dosáhla v roce 2001.

Letos se reálnou hodnotou 102 procenta vrátila k hodnotě z roku 1901. Podrobněji si o výši odměn v historii i o majetku Nobelovy nadace můžete přečíst v našem dřívějším článku.

Laureáti Nobelovy ceny letos dostanou reálně víc peněz než při jejím založení, dřív si odnášeli třeba jen třetinu

Finanční ocenění spojené s Nobelovou cenou odpovídá stavu světové ekonomiky a hlavně kondici nadace, která potřebné peníze spravuje. Ta přežila těžká období vývoje světa, ale stále se drží a nikdo ji za celou dobu nevytuneloval.

Ekonomové se o cenu také přihlásili

Stanovená finanční odměna (letos 11 milionů švédských korun, tedy 24,5 milionu korun) se vyplácí laureátům v každé kategorii. Pokud je v ní vyhlášeno více oceněných, o peníze se musí rozdělit. Alfred Nobel určil, že jeho ceny budou vyhlašovány v pěti kategoriích – za fyziologii nebo lékařství, za fyziku, za chemii, za literaturu a za úsilí o dosažení míru.

V roce 1968 byla na nátlak švédské centrální banky zřízena Cena švédské národní banky za ekonomické vědy na počet Alfreda Nobela. Kapitál na její vyplácení poskytla banka. Zastánci přírodních věd neradi slyší, když se této ceně říká Nobelova cena za ekonomii, protože ji nepovažují za plnohodnotnou, vždyť ekonomie je přece „jenom“ společenská věda. Faktem ovšem je, že u ocenění za literaturu a za mír se o nějakém objektivním vědeckém základu nedá mluvit už vůbec.

Vedení Nobelovy nadace se po výhradách nechalo slyšet, že další změny už nepřipustí.

Kdo dává víc

Nobelova cena je nepochybně nejznámější a taky nejvíce ceněná odměna, kterou může člověk získat. Ale pokud jde o její peněžní vyjádření, není nejvyšší. Pro srovnání používejme vyjádření v amerických dolarech. Letos tak má Nobelova ceny výši 1,2 milionu dolarů.

Mnohem víc, plné tři miliony dolarů, si odnášejí laureáti Průlomových cen (Breakthrough Prizes), a to za matematiku, za fundamentální fyziku a za vědy o životě (biologie, medicína, biochemie...). Založil je izraelský podnikatel a vědec ruského původu Yuri Milner.

Bankovní účet laureáta více než Nobelova potěší také Tchangova cena (Tang Prize) – momentálně obnáší 1,6 milionu dolarů a uděluje se ve čtyřech kategoriích: právo, sinologie, biofarmaceutické vědy a udržitelný rozvoj. Jmenuje se po čínské dynastii Tchang ze 6. až 10. století, během níž Čína prosperovala. Cenu založil tchajwanský podnikatel a filantrop Samuel Yin a uděluje se mezinárodně.

Existuje i řada dalších cen pro vědce, jejichž finanční hodnota se ceně Nobelově aspoň blíží. Podstatné však je, že je v běžném světě téměř nikdo nezná.

Zato Nobelovu cenu zná prakticky každý. „Není to jen kvůli její století a půl dlouhé tradici,“ hodnotí fyzik Andre Geim, který tuto cenu sám získal a chválí tato ocenění za jejich přísnost a vzácnou schopnost posuzovat výzkum podle jeho skutečného významu. „Dokud jiná cena neprokáže tyto kvality, zůstane Nobelova cena zlatým standardem, podle kterého se měří všechna ostatní ocenění.“

Maďarský spisovatel László Krasznahorkai
Nobelova cena za literaturu putuje k maďarskému spisovateli a kritikovi Orbána

Nobelovu cenu za literaturu letos dostane 71letý maďarský spisovatel László Krasznahorkai, jehož patrně nejznámějším románem je Satanské tango. Jméno laureáta ve Stockholmu oznámila Švédská akademie. Krasznahorkai se stává 122. nositelem nejprestižnějšího literárního ocenění na světě. Loni akademie udělila cenu jihokorejské spisovatelce Han Kang.

Nobelovu cena za chemii získali tvůrci „molekulárních stavebnic budoucnosti" Japonec Susumu Kitagawa, Australan Richard Robson a Američan Omar

Nobelovu cenu za chemii získali tvůrci „molekulárních stavebnic budoucnosti“

Laureáty Nobelovy ceny za chemii pro rok 2025 se stali Japonec Susumu Kitagawa, Australan Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi. Švédská Královská akademie věd ocenila jejich průlomový výzkum metalo-organických sítí – nové formy molekulární architektury, která může pomoci řešit klimatické a environmentální výzvy současnosti.

Nobelovu cenu za fyziku získali John Clarke, Michel Devoret a John Martinis
Nobelovu cenu za fyziku získalo trio vědců za výzkum kvantové mechaniky

Nobelovu cenu za fyziku získali Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis za jejich výzkum kvantové mechaniky. Všichni tři vědci působí ve Spojených státech. Ve Stockholmu to oznámila Královská švédská akademie věd.

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství letos získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči
První Nobelovy ceny rozdány. Za fyziologii a lékařství je získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství letos získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se periferní tolerance. Dnes to ve Stockholmu oznámil švédský Karolínský institut.

Papyrus s krimipříběhem

Daňový únik může přinést bolestivý trest. Ale aspoň za něj už dnes nikoho nepředhodí šelmám

Nobelovku za mír získala venezuelská rebelka. Trump opět ostrouhal

María Corina Machadová je laureátkou Nobelovy cen za mír v roce 2025.
ČTK

Nositelkou Nobelovy ceny za mír pro rok 2025 je venezuelská opoziční politička María Corina Machadová. Oznámil to v pátek v Oslu norský Nobelův výbor. Osmapadesátiletá Machadová byla podle výboru oceněna „za neúnavnou práci při prosazování demokratických práv venezuelského lidu a za boj za dosažení spravedlivého a mírového přechodu od diktatury k demokracii“.

Loni venezuelská bojovnice za politickou svobodu a práva občanů obdržela Cenu Václava Havla za lidská práva, kterou od roku 2013 udílí Parlamentní shromáždění Rady Evropy spolu s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.

Machadová v posledních měsících výrazně omezila své veřejné aktivity a se světem komunikuje především prostřednictvím sociálních sítí. Média naposledy informovala o jejím veřejném vystoupení ve Venezuele letos v lednu. Podle svého týmu byla tehdy krátce zadržena. Některá média nyní uvádějí, že žije v ilegalitě. Když loni obdržela od Evropského parlamentu Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, cenu za ni převzala její dcera Ana Corina Sosaová.

Norský Nobelův výbor ocenil Venezuelanku krátce poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně prohlásil, že si Nobelovu cenu za mír zaslouží on – s odůvodněním, že „ukončil několik válek“. Mnozí experti však očekávali, že oceněn nebude, protože podle nich spíše rozkládá mezinárodní řád, který si výbor dlouhodobě cení.

Trump chce Nobelovku za mír. Šance má ale malé

V pondělí začne udělování letošních Nobelových cen. Jako první bude vyhlášena Nobelova cena za fyziologii a lékařství, následovat budou v úterý a ve středu ceny za fyziku a chemii. Ve čtvrtek Švédská akademie vyhlásí Nobelovu cenu za literaturu a v pátek norský Nobelův výbor oznámí jméno či název laureáta ceny za mír, o kterou projevil silný zájem americký prezident Donald Trump. Jeho šance jsou však podle tisku spíše nízké. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením udělení Nobelovy ceny za ekonomii.

Letos Nobelův výbor obdržel 338 nominací, z toho 244 jednotlivců a 94 organizací. V loňském roce, kdy cenu získala japonská organizace Nihon Hidankjó usilující o svět bez jaderných zbraní, bylo nominací o 52 méně.

V pondělí vyhlásil švédský Karolínský institut Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství, kterou získali Mary E. Brunkowová, Fred Ramsdell a Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie. Nobelovu cenu za fyziku letos obdrželi John Clarke, Michel H. Devoret a John M. Martinis za výzkum kvantové mechaniky. Za chemii byli oceněni Susumu Kitagawa, Richard Robson a Omar M. Yaghi za výzkum metalo-organických sítí.

Ve čtvrtek byla vyhlášena Nobelova cena za literaturu, kterou získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai.

Týden vyhlašování Nobelových cen uzavře v pondělí oznámení laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Ocenění budou předána ve Stockholmu 10. prosince, v den výročí úmrtí zakladatele cen Alfreda Nobela.

Maďarský spisovatel László Krasznahorkai
Nobelova cena za literaturu putuje k maďarskému spisovateli a kritikovi Orbána

Nobelovu cenu za literaturu letos dostane 71letý maďarský spisovatel László Krasznahorkai, jehož patrně nejznámějším románem je Satanské tango. Jméno laureáta ve Stockholmu oznámila Švédská akademie. Krasznahorkai se stává 122. nositelem nejprestižnějšího literárního ocenění na světě. Loni akademie udělila cenu jihokorejské spisovatelce Han Kang.

Nobelovu cena za chemii získali tvůrci „molekulárních stavebnic budoucnosti" Japonec Susumu Kitagawa, Australan Richard Robson a Američan Omar

Nobelovu cenu za chemii získali tvůrci „molekulárních stavebnic budoucnosti“

Laureáty Nobelovy ceny za chemii pro rok 2025 se stali Japonec Susumu Kitagawa, Australan Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi. Švédská Královská akademie věd ocenila jejich průlomový výzkum metalo-organických sítí – nové formy molekulární architektury, která může pomoci řešit klimatické a environmentální výzvy současnosti.

Nobelovu cenu za fyziku získali John Clarke, Michel Devoret a John Martinis
Nobelovu cenu za fyziku získalo trio vědců za výzkum kvantové mechaniky

Nobelovu cenu za fyziku získali Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis za jejich výzkum kvantové mechaniky. Všichni tři vědci působí ve Spojených státech. Ve Stockholmu to oznámila Královská švédská akademie věd.

„Postrach Evropy“ je zpět. U Babiše nikdo neví, jak bude vládnout, píše Die Zeit

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
V Česku je po volbách jasné, kdo zemi v příštích letech bude vládnout. Jak bude vládnout, je ale velkou neznámou. V komentáři k výsledku českých sněmovních voleb a sestavování vlády to napsal list Die Zeit. Vítěz voleb, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, podle něj totiž jedná nepředvídatelně. List ho označuje za postrach Evropy.

„Už je tady zas: Andrej Babiš, miliardář, podnikatel v zemědělství a politice, postrach Evropy vyhrál minulou sobotu české parlamentní volby,“ napsal v komentáři Die Zeit. Podle něj je tak jasné, kdo bude Česku v příštích letech vládnout. „Pouze to, jak bude vládnout, nebylo nikdy tak nejisté,“ dodal.

Vznikne koalice neochotných?

Význam Babišova vítězství podle komentáře přesahuje hranice Česka. V zahraničí se podle listu ptají především na to, zda Česko zůstane spojencem Ukrajiny a zda se Babiš spojí s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem. „Vznikne blokační blok na východě EU, koalice neochotných, rozšíří se brána, kterou může Putin vpadnout do NATO?“ ptá se prestižní německý deník.

Die Zeit čtenářům popisuje Babiše jako politika, který je těžko uchopitelný. Jeho hnutí ANO se podle listu za dobu své existence přesunulo politicky zprava doleva: zatímco původně bylo v Evropské unii součástí liberální frakce Renew, nyní je v „euroskeptické“ frakci Patrioti pro Evropu. Babiš napodobil svůj vzor, amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle Die Zeit nejen pomocí červených čepic s nápisem Silné Česko, ale i pověstí někoho, kdo umí uzavírat dohody.

Americký prezident Donald Trump

Trump baží po Nobelovce a zvyšuje tlak na Norsko. Zemi může uškodit

Už tento pátek se svět dozví, kdo se stane novým držitelem Nobelovy ceny za mír. Jedním z těch, kdo po tomto ocenění zjevně touží, je současný americký prezident Donald Trump. V uplynulých měsících to dával opakovaně a velmi hlasitě najevo. S blížícím se termínem vyhlášení navíc roste i tlak ze strany jeho administrativy, aby se ocenění dostalo právě jemu.

Babišovu politiku lze podle komentáře popsat nejlépe jako „nepředvídatelně pragmatickou“, což lze vysvětlit kromě „chameleonského vztahu k politické náladě v zemi“ také podnikatelskými zájmy předsedy ANO. „Jeho koncern Agrofert je aktivní ve 20 evropských zemích a je jedním z největším příjemců podpory z EU v Česku,“ napsal Die Zeit. Babišovi je podle něj jasné, že Česko hospodářsky závisí na EU, ale i to, že na rozdíl od Slovenska či Maďarska se jiné závislosti zbavilo: závislosti na dovozu plynu a ropy z Ruska.

Komplikací je nyní pro Babiše to, že bude závislý na hlasech nové strany Motoristé sobě a „nacionalistické SPD, jejíž šéf propaguje vystoupení z EU a NATO a dává Ukrajině vinu za ruskou útočnou válku“. Jejich hlasy přitom potřebuje podle Die Zeit nejen k vládnutí, ale i k tomu, aby případně nebyl zbaven imunity kvůli stíhání v kauze Čapí hnízdo.

