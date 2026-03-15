Věhlas roste. Pražský Comic-Con přilákal rekordní počet návštěvníků, chystá se i v Brně
Festival popkultury Comic-Con Prague letos přilákal rekordní počet návštěvníků. Během tří dnů dorazilo do pražského O2 universa více než 28 tisíc fanoušků, což je nejvyšší návštěvnost za sedm let existence akce. Dosavadní rekord z roku 2023 činil 27 tisíc lidí. Organizátorům se letos zároveň podařilo přivézt i dosud nejvíce zahraničních a domácích hvězd. Program nabídl celkem 16 tematických linií, uvedla za pořadatele Barbora Kloudová.
Podle marketingového ředitele společnosti Active Radio Pavla Renčína měli u publika největší úspěch například herci Mads Mikkelsen, Billy Boyd, Iain Glen, Robert Llewellyn či Claudia Black. Velký ohlas ale sklidili také čeští hosté Jiří Lábus a Jaroslav Satoranský. „Už nyní připravujeme Comic-Con Brno & Junior, který se uskuteční 13. až 15. listopadu,“ dodal Renčín.
Rostoucí věhlas
Rostoucí návštěvnost podle organizátorů potvrzuje, že věhlas pražského Comic-Conu roste i v Evropě. Na festival každoročně přijíždí více fanoušků ze zahraničí, například ze Slovenska, Polska, Německa či Rakouska, ale také z Itálie nebo Španělska. Velký zájem byl tradičně o cosplay soutěže, tedy přehlídky kostýmů inspirovaných postavami z filmů, seriálů či komiksů.
Festival začal v pátek odpoledne slavnostním zahájením v zaplněném hlavním sále O2 universa. Už před jeho startem zaplnili prostory návštěvníci v kostýmech oblíbených fantasy a sci-fi hrdinů. Takzvaní cosplayeři se objevili i na pódiu během úvodního ceremoniálu.
RECENZE: Je to snadné. Metoda Markovič je nejlepší český seriál
Mezi hosty zahájení byli komiksoví výtvarníci Marco Turini, Simone D’Armini, Mirka Andolfo či Paolo Eleuteri Serpieri. Velký aplaus sklidili také herci z filmové série Policejní akademie – Charlie Schlatter, Lance Kinsey a Michael Winslow. Ocenění publika si vysloužila i herečka, režisérka a bývalá kaskadérka Diana Lee Inosanto nebo Craig Parker, známý ze seriálu Spartakus a trilogie Pán prstenů. Překvapením večera bylo vystoupení Billyho Boyda, představitele hobita Pipina z Pána prstenů, který na pódiu zazpíval a doprovodil se na kytaru.
Velkou pozornost vyvolala také návštěva dánského herce Madse Mikkelsena, známého z filmů Chlast, Casino Royale, Doctor Strange, Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství nebo ze seriálu Hannibal. Stovky návštěvníků využily možnost nechat se s hercem vyfotit nebo získat jeho autogram. Šedesátiletý Mikkelsen v Česku momentálně natáčí s režisérem Martinem Scorsesem film What Happens at Night.
Mezi další hosty patřil například skotský herec Iain Glen, známý rolí Joraha Mormonta v seriálu Hra o trůny. Program Comic-Conu se odehrával ve čtyřech patrech O2 universa, přičemž dvě z nich byla věnována videohrám.
První podobné setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy se uskutečnilo ve Spojených státech už v roce 1970. V Česku se vedle pražské akce koná také Comic-Con Junior v Brně, zaměřený více na děti, jehož čtvrtý ročník se uskutečnil loni.
