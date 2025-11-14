Nový magazín právě vychází!

Neprodejný zámek. Majetkový úřad podeváté nabídne Štiřín, cenu výrazně snížil

Neprodejný zámek. Majetkový úřad podeváté nabídne Štiřín, cenu výrazně snížil

Za zámek Štiřín chce stát minimálně 720 milionů
Newstream/Petra Jansová
ČTK
ČTK

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v prosinci znovu nabídne k prodeji středočeský zámek Štiřín. Elektronickou aukci vypsal už podeváté, v předchozích pokusech nikdo o nemovitost neprojevil zájem. Vyvolávací cena v současném kole bude 720 milionů korun, proti poslednímu pokusu z konce srpna ji majetkový úřad snížil o 75,9 milionu korun. Vyplývá to z internetových stránek aukce.

Aukce zámku začne 10. prosince v poledne a potrvá 24 hodin. Zájemci o vstup do dražby budou muset nejpozději den předem složit kauci 20 milionů korun. Aby byla aukce úspěšná, musí padnout aspoň jeden příhoz ve výši vyvolávací ceny. Dále je možné přihazovat po nejméně 50 tisících korunách.

ÚZSVM převzal štiřínský zámek v červnu 2023 od ministerstva zahraničí a následně ho nabídl jiným státním institucím. Vzhledem k tomu, že o něj žádná neprojevila zájem, převedl majetkový úřad Národnímu památkovému ústavu zámecký mobiliář a následně nabídl areál zámku v aukci. První kolo se uskutečnilo loni v listopadu a vyvolávací cena tehdy byla 3,3 miliardy korun.

Kauza Štiřín: Zámek nechceme, přilehlý park ano, říká starosta Kamenice

Reality

Zámek Štiřín se neprodal ani v osmé aukci, pořádané státem. Cena za jeden rok aukce od aukce padala ze 3,4 miliardy korun až na 796 milionů korun. Do poslední aukce se sice přihlásil „zájemce“, jenže nepřihazoval, takže i tato aukce skončila fiaskem. Další aukce ve stávajícím formátu zřejmě nebude, stát se domluvil s obcí Kamenice, kde zámek stojí, že jí přenechá některé pozemky. „Volby by na tyto domluvy neměly mít vliv, ale obávám se, že mohou mít,“ říká Pavel Čermák, starosta Kamenice.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

V dalších kolech aukce cenu úřad postupně snižoval, z nabídky prodeje také vyjmul část pozemků v areálu zámeckého parku, které převzaly Lesy ČR. "Z aktuálního kola prodeje byly vyjmuty pozemky či jejich části, o které požádala obec Kamenice pro plánovanou výstavbu chodníků," sdělila mluvčí ÚZSVM Tereza Frančová.

Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Původně jej spravovalo ministerstvo zahraničí, které ale oznámilo, že areál nepotřebuje, a následně ho převedlo na majetkový úřad. V době převodu byl areál uzavřen. Současnou podobu zámku ovlivnily úpravy z období kolem roku 1900 podle projektu architekta Jiřího Stibrala a také úpravy z let 1985 až 1993. Desítky let jej vlastnila rodina Ringhofferova, v majetku státu se štiřínský zámek ocitl po druhé světové válce jako konfiskát.

Pokud by aukce zámku Štiřín byla úspěšná, zařadila by se mezi nejvýnosnější prodeje v historii ÚZSVM. Nejvyšší částku zatím přinesla říjnová dražba pražského paláce Broadway, za který zájemce nabídl 848 milionů korun, v současnosti ještě trvá lhůta, kdy může nájemce paláce nabídnutou částku dorovnat. Předtím byla nejvýnosnějším prodejem transakce z roku 2015, kdy ÚZSVM za 790 milionů korun prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky.

Doporučujeme