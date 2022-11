V areálu bývalé Vlněny v Brně vyroste budova netypického tvaru. Se soláry i helipadem na střeše

Netypicky tvarovanou budovu s 16 poschodími a vlastním systémem pro dronové doručování zásilek staví v areálu bývalé Vlněny v Brně developer CTP. Po její dostavbě bude usilovat o dvě špičkové certifikace, BREEM Outstanding a Well Platinum, které oceňují ekologičnost budov a vstřícnost k lidem, kteří v budovách pracují. Uvedli to zástupci developerské společnosti. Výstavba budovy má vyjít na 600 milionů korun.

Reklama

Autorem architektonického návrhu budovy nesoucí označení I je Václav Hlaváček. „Tato budova je důležitým předělem mezi první a třetí etapou výstavby ve Vlněně. Je dominantou prostoru, představuje vstup do území a také se tu městská zeleň mění v park navazující na nedalekou Ponávku,” uvedl Hlaváček.

Průčelí budovy, která jako by se skládala ze dvou na sebe nasedajících kvádrů, bude celé prosklené, v přízemí a prvním patře počítá developer s kavárnou a dalším prostorem pro sdílené kanceláře.

Brněnská Ponávka dostane tvář pro 21. století. Jak bude vypadat? Reality Konec první etapy revitalizace brownfieldu Ponávka v Brně se rýsuje na přelom roku 2023 a 2024. Poslední budovou této etapy je administrativní komplex za 1,5 miliardy korun, který se právě začal stavět. Developer CTP ve spolupráci s brněnskou radnicí chystá také rekultivaci kolem potoka Stará Ponávka, úpravu okolních pozemků, městský park v anglickém stylu a dokončení další části cyklostezky. Věra Tůmová Přečíst článek

Mimořádnost budovy má podle zástupců CTP být také v jejím vnitřním vybavení. Nejde pouze o ekologické technologie k opětovnému využití šedé vody, dešťové vody nebo fotovoltaické panely na střeše. „Bude vybavena systémem BMS, který ovládá prostředí v budově. Standardně takové systémy hlídají teplotu nebo vlhkost vzduchu, ale náš systém bude hlídat i jeho kvalitu podle množství CO2 ve vzduchu. Podobně bude vyhodnocovat množství přirozeného světla a podle toho upravovat intenzitu i barvu osvětlení v místnostech,” řekl Jan Hübner, šéf výstavby CTP v Česku.

Neobvyklou technologií, která předbíhá českou i evropskou legislativu, je vybavení budovy vlastním systémem, který umožní doručování zásilek prostřednictvím dronů. Systém pro budovu vytvořila firma 3L Robotics. „Na střeše budovy bude umístěn helipad. Dron k němu se zásilkou přiletí na základě GPS souřadnic a pomocí QR kódu se spojí s helipadem. Ten vyhodnotí, zda zásilka na toto místo patří a poté ji dron na helipad vyloží. Odtud bude zásilka svezena do nižší části budovy. Systém je zatím nastaven pro zásilky o hmotnosti do tří kilogramů a s rozměry maximálně 40 krát 40 krát 40 centimetrů,” uvedl za 3L Robotics Luboš Lněnička. Systém dronového doručování zatím v Evropě nefunguje, využívají jej ale na některých místech v USA a v Asii. V Evropě je zatím ve fázi pilotních projektů.

Reklama

Budova I v areálu Vlněny by měla být hotova do poloviny roku 2024. Po jejím dokončení už v areálu vyroste pouze jedna další kancelářská budova označená písmenem K. Zároveň začnou příští rok práce na dvou obytných budovách s přibližně 190 byty o dispozicích 1+kk až 4+kk. Tyto domy by měly stát do konce roku 2025 a budou posledními v areálu bývalé Vlněny. Ten developer CTP koupil v roce 2007, prvního nájemce nastěhoval do kancelářské budovy v roce 2018. Dosud postavené budovy mají 65 tisíc čtverečních metrů pronajímatelné plochy, budova I přidá dalších 8850 metrů.

Opuštěný areál na Ramzové se změní v luxusní resort. Proměna vyjde na půl miliardy Reality V 80. letech se do Ramzové jezdily rekreovat děti. Nyní se opuštěný a značně zchátralý areál v Jeseníkách za půl miliardy promění na luxusní dovolenkový resort. Petra Jansová Přečíst článek

Skladový gigant CTP za pololetí vydělal téměř 12 miliard Reality Extrémně dobré pololetní výsledky developera průmyslových parků CTP, který působí převážně na českém trhu, významně ovlivnila především trojice faktorů – nové akvizice, dokončené developerské projekty s novým nájemným a přecenění portfolia. Věra Tůmová Přečíst článek