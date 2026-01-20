Na hory bez stresu: Češi míří na hory čím dál častěji vlakem
Zimní dovolená na horách zůstává v Česku oblíbená, i když ji letos plánuje jen třetina populace. Novým trendem však není ani tak cíl, jako způsob dopravy. Stále více lidí zvažuje cestu vlakem. A nepreferují pouze ekologii, ale také pohodlí, cenu a klidnou cestu do horských oblastí v Česku i zahraničí.
Na vícedenní zimní dovolenou se letos chystá 32 procent Čechů. Většina z nich, konkrétně 69 procent, zůstane v domácích lyžařských střediscích. Do zahraničí zamíří 19 procent a téměř 12 procent lidí plánuje kombinaci českých i zahraničních hor. Vyplývá to z průzkumu, který mezi více než tisícovkou respondentů realizovala KB Pojišťovna.
Pokud Češi vyrážejí za hranice, jednoznačně dominuje Rakousko, které jako cíl uvedlo 53 procent dotázaných. Následuje Itálie (28 procent), Polsko (13 procent) a Slovensko (12 procent). Právě do těchto zemí se v posledních letech výrazně zlepšila dostupnost vlakem, a to jak přímými spoji, tak rychlými návaznostmi na regionální dopravu.
České hory vstoupily do nové lyžařské sezony s lépe připravenými sjezdovkami, ale také s mimořádným tlakem na ekonomiku provozu. Vysoké ceny energií, proměnlivé počasí a rostoucí investiční náklady nutí provozovatele hledat úspory napříč celým areálem. Od zasněžování přes řízení spotřeby až po chytrou práci s daty.
Lyžařská sezona začala pod tlakem nákladů. Skiareály hledají úspory v technologiích, energii i provozu
Zprávy z firem
České hory vstoupily do nové lyžařské sezony s lépe připravenými sjezdovkami, ale také s mimořádným tlakem na ekonomiku provozu. Vysoké ceny energií, proměnlivé počasí a rostoucí investiční náklady nutí provozovatele hledat úspory napříč celým areálem. Od zasněžování přes řízení spotřeby až po chytrou práci s daty.
Rozmach cestování vlakem
Železnice tak už neslouží jen jako nouzová alternativa k autu. Moderní dálkové vlaky nabízejí prostor pro zavazadla i sportovní výbavu, Wi-Fi, občerstvení i možnost cestovat přes noc v lehátkových nebo lůžkových vozech. Pro řadu cestujících je výhodou, že vystupují přímo v centrech horských měst a vyhnou se řízení v zimních podmínkách. Další starost, která odpadá, je parkování. Horská střediska navíc nabízejí množství půjčoven lyžařského vybavení, což nahrává lyžařům, kteří cestují nalehko.
„Vlak se z pohledu cestujících mění z nutného dopravního prostředku na plnohodnotnou součást dovolené. Lidé mohou pracovat, odpočívat nebo spát a do cíle dorazit bez stresu,“ říká Petr Moravec, výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia.
Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.
Špindlerův Mlýn stojí na prahu největší proměny za desítky let. Do hry vstupují světová architektonická jména
Reality
Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.
Pevně stanovené rozpočty
Podle něj hraje významnou roli i ekonomika cestování. Průzkum KB Pojišťovny ukazuje, že Češi mají poměrně pevně stanovené rozpočty. Téměř polovina těch, kteří plánují vícedenní pobyt na horách, očekává útratu mezi pěti a deseti tisíci korunami na osobu. Zhruba čtvrtina počítá s částkou 10 až 20 tisíc korun a jen osm procent respondentů kalkuluje s výdaji přesahujícími 20 tisíc korun na osobu.
Právě i tlak na cenu může podle Moravce nahrávat železnici. Dopravci pracují s dynamickým jízdným a při včasném on-line nákupu lze podle něj dosáhnout výrazně nižších cen než při nákupu na poslední chvíli. Výhodné mohou být také skupinové slevy nebo síťové jízdenky, například v Německu.
„Zjednodušeně platí, že kdo plánuje dopředu, má větší šanci cestovat levně a pohodlně. A to dnes platí u vlaku možná víc než u jakéhokoli jiného způsobu dopravy,“ uzavírá Moravec.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.