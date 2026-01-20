Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Na hory bez stresu: Češi míří na hory čím dál častěji vlakem

Na hory bez stresu: Češi míří na hory čím dál častěji vlakem

Trendy lyžařské sezóny: Češi míří na hory s jasným rozpočtem. Stále častěji ale bez auta
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Zimní dovolená na horách zůstává v Česku oblíbená, i když ji letos plánuje jen třetina populace. Novým trendem však není ani tak cíl, jako způsob dopravy. Stále více lidí zvažuje cestu vlakem. A nepreferují pouze ekologii, ale také pohodlí, cenu a klidnou cestu do horských oblastí v Česku i zahraničí.

Na vícedenní zimní dovolenou se letos chystá 32 procent Čechů. Většina z nich, konkrétně 69 procent, zůstane v domácích lyžařských střediscích. Do zahraničí zamíří 19 procent a téměř 12 procent lidí plánuje kombinaci českých i zahraničních hor. Vyplývá to z průzkumu, který mezi více než tisícovkou respondentů realizovala KB Pojišťovna.

Rokytnice doznala posledních 30 let velkých změn. Obec s 2500 obyvateli narostla, především v zimních měsících se stala cílem nejenom českých lyžařů. Rokytnice je jedním z největších zimních středisek. Na první pohled přesto dosud působí jako brownfield. Pro lyžaře je připraveno téměř 20 kilometrů sjezdovek. Různé obtížnosti, nejčastěji si zalyžujete na sjezdovce s označením "červená". Nejvyšším bodem, kam vás zavede lanovka je 1310 metrů vysoko. Nachází se téměř na vrcholku Lysé hory (1344 metrů nad mořem). 14 fotografií v galerii

Pokud Češi vyrážejí za hranice, jednoznačně dominuje Rakousko, které jako cíl uvedlo 53 procent dotázaných. Následuje Itálie (28 procent), Polsko (13 procent) a Slovensko (12 procent). Právě do těchto zemí se v posledních letech výrazně zlepšila dostupnost vlakem, a to jak přímými spoji, tak rychlými návaznostmi na regionální dopravu.

Podmínky pro lyžování v ČR příliš dobré zatím nejsou

Lyžařská sezona začala pod tlakem nákladů. Skiareály hledají úspory v technologiích, energii i provozu

Zprávy z firem

České hory vstoupily do nové lyžařské sezony s lépe připravenými sjezdovkami, ale také s mimořádným tlakem na ekonomiku provozu. Vysoké ceny energií, proměnlivé počasí a rostoucí investiční náklady nutí provozovatele hledat úspory napříč celým areálem. Od zasněžování přes řízení spotřeby až po chytrou práci s daty.

Michal Nosek

Přečíst článek

Rozmach cestování vlakem

Železnice tak už neslouží jen jako nouzová alternativa k autu. Moderní dálkové vlaky nabízejí prostor pro zavazadla i sportovní výbavu, Wi-Fi, občerstvení i možnost cestovat přes noc v lehátkových nebo lůžkových vozech. Pro řadu cestujících je výhodou, že vystupují přímo v centrech horských měst a vyhnou se řízení v zimních podmínkách. Další starost, která odpadá, je parkování. Horská střediska navíc nabízejí množství půjčoven lyžařského vybavení, což nahrává lyžařům, kteří cestují nalehko.

Vlak se z pohledu cestujících mění z nutného dopravního prostředku na plnohodnotnou součást dovolené. Lidé mohou pracovat, odpočívat nebo spát a do cíle dorazit bez stresu,“ říká Petr Moravec, výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia.

Centrum Špindlerova Mlýna

Špindlerův Mlýn stojí na prahu největší proměny za desítky let. Do hry vstupují světová architektonická jména

Reality

Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pevně stanovené rozpočty

Podle něj hraje významnou roli i ekonomika cestování. Průzkum KB Pojišťovny ukazuje, že Češi mají poměrně pevně stanovené rozpočty. Téměř polovina těch, kteří plánují vícedenní pobyt na horách, očekává útratu mezi pěti a deseti tisíci korunami na osobu. Zhruba čtvrtina počítá s částkou 10 až 20 tisíc korun a jen osm procent respondentů kalkuluje s výdaji přesahujícími 20 tisíc korun na osobu.

Právě i tlak na cenu může podle Moravce nahrávat železnici. Dopravci pracují s dynamickým jízdným a při včasném on-line nákupu lze podle něj dosáhnout výrazně nižších cen než při nákupu na poslední chvíli. Výhodné mohou být také skupinové slevy nebo síťové jízdenky, například v Německu.

„Zjednodušeně platí, že kdo plánuje dopředu, má větší šanci cestovat levně a pohodlně. A to dnes platí u vlaku možná víc než u jakéhokoli jiného způsobu dopravy,“ uzavírá Moravec.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Radim Jančura, šéf RegioJet

Radim Jančura: Autobusy a vlaky od příštího roku zdraží o deset až patnáct procent

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Martin Jahn: Elektrické modely nás vynesly mezi špičku

Martin Jahn: Elektrické modely nás vynesly mezi špičku
Škoda Auto / užito se svolením
ČTK
ČTK

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto má za sebou mimořádně silný rok, když celosvětově zvýšila dodávky vozů o více než 12 procent. Klíčovou roli v růstu sehrály plně elektrické modely Enyaq a Elroq, díky nimž se značka v Evropě vyšvihla mezi čtyři největší výrobce elektromobilů. Elektrifikovaná auta pomohla Škodě výrazně posílit pozici na hlavních trzích, zejména v západní Evropě. Podle člena představenstva pro prodej a marketing Martina Jahna je právě rozšiřování elektrické nabídky jedním z hlavních motorů dalšího růstu značky.

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala loni celosvětově 1 043 900 vozů, meziročně o 12,7 procenta víc. V Evropě, kde byla Škoda třetí nejprodávanější značkou, dodala 836 200 vozů, meziročně o 9,9 procenta víc. Automobilka loni dodala 174 900 elektromobilů a 43 800 plug-in hybridů. Nejprodávanějším modelem zůstala Octavia. Automobilka o tom informovala v tiskové zprávě.

Největší trhy: Německo, Česko a Británie

Největším trhem bylo loni Německo, kam automobilka dodala 211 100 vozů, což je nárůst o 12,8 procenta. Následovala Česká republika s 91 800 vozy, což je nárůst o 7 300 vozů, Spojené království s 83 300 vozy, Indie a Polsko. V Indii Škoda dodala 70 600 vozů, jde o nárůst 96,1 procenta.

„V Evropě jsme dosáhli celkově skvělého úspěchu – zvláště s plně elektrickými modely Enyaq a Elroq, které s dodávkami téměř 175 tisíc vozů pomohly značce Škoda vyšplhat na čtvrtou příčku mezi výrobci elektromobilů,“ uvedl člen představenstva pro prodej a marketing Škody Auto Martin Jahn.

Nejprodávanější modely

Nejprodávanějšími modely byly Octavia (190 300 vozů), Kodiaq (130 400 vozů), Kamiq (125 900 vozů) a Fabia (119 100 vozů). Dodávky elektrifikovaných vozů se loni více než zdvojnásobily, celkem šlo o 218 700 elektrifikovaných vozů, meziročně o 117,5 procenta více.

Evropa roste, Čína klesá

Největším prodejním regionem zůstává západní Evropa s nárůstem 11,4 procenta na 599 300 vozů. Dodávky ve střední Evropě se zvýšily o sedm procent na 205 500 vozů. V České republice šlo o nárůst o 8,7 procenta na 91 800 vozů.

V Číně se odbyt snížil o 14,5 procenta na 15 500 vozů. V Indii Škoda zaznamenala rekordní dodávky 70 600 vozů, což je nárůst 96,1 procenta; přispěla k tomu zejména vysoká poptávka po lokálně vyráběném SUV Kylaq. Ve Vietnamu loni Škoda zahájila montáž modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sad (CKD).

Nové elektromobily už letos

Letos plánuje Škoda uvést na trh elektrické modely Epiq, což bude městský crossover, a sedmimístné SUV Peaq.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Trumpova cla mohou ze Slovenska udělat hladovějící Detroit Evropy, všímá si CNBC

Money

ČTK

Přečíst článek

Zábranský chce zachránit zámek Veleslavín. Praha ho má koupit od státu

Zámek Veleslavín
ČTK
ČTK
ČTK

Pražský radní Adam Zábranský (Piráti) navrhne vedení metropole, aby město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odkoupilo zámek Veleslavín v Praze 6. Zábranský dříve odkup odmítal kvůli vysoké ceně, ta ale po mnoha neúspěšných dražbách klesla z 580 milionů na 210 milionů korun, což už považuje za přijatelné. Nemovitost má podle něj zájem převzít Praha 6 a zajistit i nákladnou rekonstrukci.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se pokouší zámek prodat od předloňského listopadu. V žádné z deseti dosud uskutečněných aukcí nikdo neučinil příhoz, poslední se konala koncem loňského roku. Zábranský uvedl, že podle informací od Prahy 6 je úřad s ohledem na dosavadní potíže s prodejem ochoten městu památku prodat napřímo.

Město se státem v minulosti jednalo o bezplatném převodu zámku nebo jeho zařazení do některé z větších majetkových směn, ani jedno se však neuskutečnilo. Zábranský pak při prvních dražbách uvedl, že požadovaná cena je s ohledem na nutné investice do areálu příliš vysoká. „Teď se to dostalo na tu hranici, o které mluvím od začátku, že by mi to dávalo smysl,“ řekl nyní.

11 fotografií v galerii

Revitalizace za více než miliardu

O odkupu městem podle něj bude potřeba přesvědčit především zástupce koalice Spolu, na čemž budou pracovat i jejich straničtí kolegové z vedení Prahy 6. Ta odkup areálu prosazuje dlouhodobě a podle Zábranského je ochotná zámek od města převzít a postupně jej se zapojením soukromého sektoru zrekonstruovat. Nyní jej má v bezplatné výpůjčce. Radní dodal, že celkové náklady na revitalizaci areálu podle odhadů přesáhnou miliardu korun.

Terasový dvojdům Krč

Na místě starého domu dnes stojí luxusní bytovka. Krčský svah změnil tvář

Reality

Na místě starého rodinného domu, který ztratil přístup i smysl, dnes stojí terasová bytovka. V pražské Krči vzniklo bydlení, které se nesnaží svah zkrotit, ale využít jeho potenciál.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Druhou možností by bylo, aby si zámek ponechalo město podobně jako jiné v minulosti převzaté nemovitosti, například karlínská kasárna nebo budovu bývalého žižkovského nákladového nádraží. Zábranskému nicméně dává smysl svěřit památku Praze 6, která o to má zájem, je to pro ni důležité téma a zároveň jde o silnou městskou část, která by dokázala sehnat peníze na rekonstrukci. „Jestli je městská část ochotná tohle na sebe vzít, tak bych je podpořil tím, že město zaplatí odkup,“ dodal radní.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

ÚZSVM nabízí počtvrté k prodeji barokní zámek Bezdružice

Stát se opět pokouší prodat barokní zámek Bezdružice, může stát méně než byt v centru Prahy

Reality

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme