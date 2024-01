Michelinský kuchař Kašpárek: Přál bych si, aby Češi neřešili jen cenu jídla

Field je jedním ze dvou tuzemských podniků, které si vyvařily prestižní Michelinskou hvězdu. Jeho spolumajitel, Radek Kašpárek, známý též z televizní soutěže MasterChef v prosinci otevřel novou restauraci přímo na Staroměstském náměstí. Jak vidí tuzemskou gastronomii a chce pro 420 získat Michelinskou hvězdu?

Tradiční česká kuchyně je v novém podniku Radka Kašpárka a Miroslava Noska posunutá novým a nečekaným směrem. Kachnu ve 420 na Staroměstském náměstí připravují jako paštiku a servírují ji ve tvaru tohoto opeřence s višňovým glazé, škvarkovou buchtou a zmrzlinou z lískových ořechů. Tradiční rakvičku zase podávají bez šlehačky, zato ale v „rakvi“.

Na interiér a menu nové restaurace Radka Kašpárka se můžete podívat do následující galerie.

Kašpárkův přístup známý z michelinského Fieldu je tak jasně patrný i tady na Staroměstkém náměstí. V podniku, který pojme 170 strávníků, bude pod vedením šéfkuchaře Marka Komínka pracovat 22 kuchařů.

Na koho s novým konceptem cílíte?

Chtěli jsme náš um, to jak vaříme, udělat dostupnější, například bychom byli rádi kdyby za námi přijeli i Češi z regionů. Celkově chceme přinést kvalitní gastronomii pro místní, české návštěvníky Prahy, foodies i mezinárodní turisty.

Ve Fieldu pracujeme s podstatně dražšími surovinami

Jak se koncept liší od toho dosavadního ve Fieldu?

Ve Fieldu pracujeme s prémiovou kvalitou, tím nechci říct, že ve 420 ne, ale ve Fieldu mám podstatně dražší suroviny. Ve 420 máme řízek a hovězí žebro, které jsou pro někoho možná nuda. Ale v našem podání, náš telecí řízek á la Escoffier (Georges Auguste Escoffier je jeden z nejznámějších francouzských šéfkuchařů pozn.red.), z toho jsou hosté opravdu „hotoví“. Hovězí žebro marinujeme tři dny, konfitujeme ho v loji až se rozpadá. Takže právě na těch obyčejných jídlech chceme ve 420 naši filozofii ukázat. Chceme to dělat úplně jinak a tím možná i provokujeme a bortíme hranice.

Pomýšlíte na Michelinskou hvězdu?

Jsme na rozjezdu. Já tedy hlavně myslím na to, abychom byli od rána do večera vyprodaní, aby u nás byl šťastný personál a spokojení hosté, zkrátka aby v restauraci vládl dobrý duch. Samozřejmě chceme, aby si nás komisaři všimli, ale hodnocení je čistě na nich.

Co českou gastronomii aktuálně nejvíc trápí?

Nedávno jsem si přečetl jednu recenzi od blogerky (na 420), která sice návštěvu hodnotí jako skvělou, díky skvělému servisu i kuchyni. Nicméně do konce roku prý bude jíst jen rohlíky. Možná by tohle mohla napsat o Fieldu, ale nemyslím si, že 420 je extra drahá. Je třeba si uvědomit, že jsme na Staroměstském náměstí, máme vysoké náklady. Ale pokud v tak luxusním prostředí jako 420 je, si dáte hlavní jídlo za 660 korun, tak to podle mě smysl dává. Porce jsou opravdu velké, hosté občas říkají, vy jste nás odrovnali, to jsem chtěl. A zpět k vaší otázce. Byl bych prostě rád, kdyby někteří Češi víc hodnotili kvalitu restaurace a dokola neřešili jen ceny.

