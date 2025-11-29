RECENZE: Tichá, úsporná a výkonnější. Modernizovaná Toyota bZ4X míří na vrchol elektrických SUV
Elektrická Toyota bZ4X prošla výraznou modernizací. Je výkonnější, úspornější a tišší než její předchůdce a díky třem variantám pohonu a ceně pod 1,1 milionu korun patří mezi nejzajímavější elektrická SUV roku 2026.
V jihošpanělském Sotogrande se ukázalo, že Toyota svůj druhý pokus myslí vážně. Modernizovaná bZ4X působí technicky vyspěleji, kultivovaněji a konečně přináší parametry, které evropský trh u rodinného elektrického SUV očekává. Nabídka je navíc přehlednější než dříve: zákazník si může vybrat mezi předokolkou (FWD) s menší baterií, předokolkou s větší baterií a čtyřkolkou (AWD), která je vždy spojena s větší baterií. Těmto verzím odpovídají také tři úrovně výkonu — 167 koní u základního FWD, 224 koní u silnějšího FWD a 343 koní u AWD.
Výkon, dynamika a maximální rychlost
Testovali jsme jak silnější předokolku, tak čtyřkolku. FWD s výkonem 224 koní působí lehce a svižně, reaguje rychle a na běžné každodenní ježdění je více než dostatečná. AWD s výkonem 343 koní je znatelně razantnější, zvládá prudké akcelerace s větší jistotou a při výjezdu ze zatáček zrychluje okamžitě.
Rozdíl je patrný i v maximální rychlosti. Základní FWD s výkonem 167 koní končí na 140 km/h, zatímco silnější FWD i AWD zvládnou až 160 km/h. Především na dálnici je tento rozdíl dobře znát.
Nový systém kontroly zatáčení podle natočení volantu a jízdní situace upravuje rozdělení točivého momentu, což autu pomáhá přesněji sledovat stopu.
Přes všechna vylepšení pohonu všech kol a systému řízení trakce se nám jevila jako jediná slabina skutečnost, že i verze s pohonem všech kol občas prokluzuje tam, kde by se očekávala maximální trakce. Systém by měl detekovat prokluz kol a správně rozdělovat hnací moment, ale na limitu trakce jsme prokluz zaznamenali.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si modernizovaný model bZ4X
Spotřeba v reálných podmínkách
Spotřeba byla příjemným překvapením. FWD se v městském provozu, na okreskách, v kopcích nad Sotogrande i na dálnici držela lehce nad 15 kWh/100 km. AWD v náročném nezpevněném terénu vystoupala nad 20 kWh/100 km.
Komfort a kultivovanost
Největší skok vpřed představuje odhlučnění interiéru. Toyota použila akustické sklo, nové pěnové výplně v karoserii a zlepšila izolaci podběhů. Výsledkem je podstatně tišší kabina než u první generace – hluk od podvozku i aerodynamický šum jsou výrazně nižší. Na dálnici tak bZ4X působí mnohem prémiověji a stabilněji.
Interiér a každodenní použitelnost
Interiér působí moderněji a vzdušněji díky tenké horizontální palubní desce a nové čtrnáctipalcové obrazovce z Lexusu. Nižší středová konzole nabízí více místa a dvě bezdrátové nabíječky. Klimatizace je o 30 procent úspornější a v režimu ECO dokáže vytápět pouze prostor řidiče.
Velkým plusem je prostor na zadních sedadlech. Díky dlouhému rozvoru nabízí bZ4X překvapivě hodně místa pro nohy a zadní řada působí dokonce prostorněji než u některých větších SUV. Naopak zavazadlový prostor zůstává slabší stránkou — 452 litrů je znatelně méně než 585 litrů u Škody Enyaq.
Nabíjení a dojezd
Nejdelší dojezd nabízí kombinace FWD s větší baterií a 18" koly — až 569 km podle WLTP. Toyota zásadně vylepšila i nabíjení v zimě díky novému systému předehřevu baterie. Rychlonabíjení z 10 na 80 procent trvá přibližně 28 minut. Vrcholná výbava Executive navíc nabízí 22kW palubní nabíječku, díky které domácí nabíjení zabere zhruba 2,2 hodiny.
Jízda mimo asfalt
AWD vyvinuté společně se Subaru si zachovává velmi dobré terénní schopnosti. Režimy X-MODE, funkce Grip Control, brodivost 0,5 metru i kamerový systém s pohledem pod vůz umožňují bZ4X překvapivě jistý pohyb mimo asfalt. V této disciplíně vůz stále patří k nejzdatnějším elektromobilům svého segmentu.
Verdikt
Modernizovaná Toyota bZ4X je dospělejším, tišším a úspornějším elektromobilem než její předchůdce. Má moderní interiér, skvělý prostor na zadních sedadlech a velmi dobré schopnosti mimo asfalt. Slabší zavazadlový prostor a méně jisté chování AWD na limitu trakce zůstávají jejími hlavními nedostatky. Díky přehledné nabídce tří výkonových verzí — 167, 224 a 343 koní — a ceně pod 1,1 milionu korun však má bZ4X jedny z nejlepších vyhlídek na úspěch mezi elektrickými SUV roku 2026.
