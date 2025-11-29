Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy RECENZE: Tichá, úsporná a výkonnější. Modernizovaná Toyota bZ4X míří na vrchol elektrických SUV

RECENZE: Tichá, úsporná a výkonnější. Modernizovaná Toyota bZ4X míří na vrchol elektrických SUV

Toyota bZ4X
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Elektrická Toyota bZ4X prošla výraznou modernizací. Je výkonnější, úspornější a tišší než její předchůdce a díky třem variantám pohonu a ceně pod 1,1 milionu korun patří mezi nejzajímavější elektrická SUV roku 2026.

V jihošpanělském Sotogrande se ukázalo, že Toyota svůj druhý pokus myslí vážně. Modernizovaná bZ4X působí technicky vyspěleji, kultivovaněji a konečně přináší parametry, které evropský trh u rodinného elektrického SUV očekává. Nabídka je navíc přehlednější než dříve: zákazník si může vybrat mezi předokolkou (FWD) s menší baterií, předokolkou s větší baterií a čtyřkolkou (AWD), která je vždy spojena s větší baterií. Těmto verzím odpovídají také tři úrovně výkonu — 167 koní u základního FWD, 224 koní u silnějšího FWD a 343 koní u AWD.

Výkon, dynamika a maximální rychlost

Testovali jsme jak silnější předokolku, tak čtyřkolku. FWD s výkonem 224 koní působí lehce a svižně, reaguje rychle a na běžné každodenní ježdění je více než dostatečná. AWD s výkonem 343 koní je znatelně razantnější, zvládá prudké akcelerace s větší jistotou a při výjezdu ze zatáček zrychluje okamžitě.

Rozdíl je patrný i v maximální rychlosti. Základní FWD s výkonem 167 koní končí na 140 km/h, zatímco silnější FWD i AWD zvládnou až 160 km/h. Především na dálnici je tento rozdíl dobře znát.

Nový systém kontroly zatáčení podle natočení volantu a jízdní situace upravuje rozdělení točivého momentu, což autu pomáhá přesněji sledovat stopu.

Přes všechna vylepšení pohonu všech kol a systému řízení trakce se nám jevila jako jediná slabina skutečnost, že i verze s pohonem všech kol občas prokluzuje tam, kde by se očekávala maximální trakce. Systém by měl detekovat prokluz kol a správně rozdělovat hnací moment, ale na limitu trakce jsme prokluz zaznamenali.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si modernizovaný model bZ4X

Digitální přístrojový štít Modernizovaná Toyota bZ4X s novým designem přední části Kufr o objemu 452 litrů je menší než u konkurenčního Enyaqu 20 fotografií v galerii

Spotřeba v reálných podmínkách

Spotřeba byla příjemným překvapením. FWD se v městském provozu, na okreskách, v kopcích nad Sotogrande i na dálnici držela lehce nad 15 kWh/100 km. AWD v náročném nezpevněném terénu vystoupala nad 20 kWh/100 km.

Komfort a kultivovanost

Největší skok vpřed představuje odhlučnění interiéru. Toyota použila akustické sklo, nové pěnové výplně v karoserii a zlepšila izolaci podběhů. Výsledkem je podstatně tišší kabina než u první generace – hluk od podvozku i aerodynamický šum jsou výrazně nižší. Na dálnici tak bZ4X působí mnohem prémiověji a stabilněji.

Land Rover Defender 110 D300

RECENZE: Limitovaný Land Rover Defender je kolos za tři miliony, který zvládne město i divočinu

Enjoy

Land Rover Defender 110 D300 je vůz, který spojuje zdánlivě neslučitelné. Luxusní komfort na dálnici i v městském provozu kombinuje s nekompromisními schopnostmi v terénu. S cenovkou přes tři miliony korun a hmotností dva a půl tuny ukazuje, že jde o kolos z vyšší ligy – nejen velikostí, ale i charakterem.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Interiér a každodenní použitelnost

Interiér působí moderněji a vzdušněji díky tenké horizontální palubní desce a nové čtrnáctipalcové obrazovce z Lexusu. Nižší středová konzole nabízí více místa a dvě bezdrátové nabíječky. Klimatizace je o 30 procent úspornější a v režimu ECO dokáže vytápět pouze prostor řidiče.

Velkým plusem je prostor na zadních sedadlech. Díky dlouhému rozvoru nabízí bZ4X překvapivě hodně místa pro nohy a zadní řada působí dokonce prostorněji než u některých větších SUV. Naopak zavazadlový prostor zůstává slabší stránkou — 452 litrů je znatelně méně než 585 litrů u Škody Enyaq.

Lexus LBX

RECENZE: Nový král městských SUV? Lexus LBX cílí na komfort a eleganci v kompaktním formátu

Enjoy

Lexus vstoupil do segmentu kompaktních SUV modelem LBX – nejmenším vozem v historii značky, který má přilákat novou generaci zákazníků. Cílí na mladší, aktivní a často i ženské publikum, jež žije převážně ve městě a chce kompaktní, stylové a komfortní SUV se značkou, která si zachovává pověst luxusu a spolehlivosti. LBX má být vstupní branou do světa Lexusu – pro ty, kteří ocení prémiový charakter, ale nepotřebují velký vůz.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Nabíjení a dojezd

Nejdelší dojezd nabízí kombinace FWD s větší baterií a 18" koly — až 569 km podle WLTP. Toyota zásadně vylepšila i nabíjení v zimě díky novému systému předehřevu baterie. Rychlonabíjení z 10 na 80 procent trvá přibližně 28 minut. Vrcholná výbava Executive navíc nabízí 22kW palubní nabíječku, díky které domácí nabíjení zabere zhruba 2,2 hodiny.

Jízda mimo asfalt

AWD vyvinuté společně se Subaru si zachovává velmi dobré terénní schopnosti. Režimy X-MODE, funkce Grip Control, brodivost 0,5 metru i kamerový systém s pohledem pod vůz umožňují bZ4X překvapivě jistý pohyb mimo asfalt. V této disciplíně vůz stále patří k nejzdatnějším elektromobilům svého segmentu.

Verdikt

Modernizovaná Toyota bZ4X je dospělejším, tišším a úspornějším elektromobilem než její předchůdce. Má moderní interiér, skvělý prostor na zadních sedadlech a velmi dobré schopnosti mimo asfalt. Slabší zavazadlový prostor a méně jisté chování AWD na limitu trakce zůstávají jejími hlavními nedostatky. Díky přehledné nabídce tří výkonových verzí — 167, 224 a 343 koní — a ceně pod 1,1 milionu korun však má bZ4X jedny z nejlepších vyhlídek na úspěch mezi elektrickými SUV roku 2026.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Lexus LBX

RECENZE: Nový král městských SUV? Lexus LBX cílí na komfort a eleganci v kompaktním formátu

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Land Rover Defender 110 D300

RECENZE: Limitovaný Land Rover Defender je kolos za tři miliony, který zvládne město i divočinu

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Toyota Camry

RECENZE: Nový oblíbenec českých taxikářů. Toyota Camry je sázkou na jistotu

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Stříbro míří do nové éry. Elektromobily, AI i Indie ženou ceny na vrchol

Cena stříbra loni stoupla o 21 procent
iStock
nst
nst

Stříbro prožívá jeden z nejvýraznějších růstů v moderní historii. Podle analytiků, které cituje server CNBC, dosáhly jeho ceny v roce 2025 rekordních úrovní a trend má pokračovat, přestože se trh potýká s výrazným nedostatkem kovu.

V polovině října vystoupala cena stříbra na historických 54,47 dolaru za trojskou unci, tedy zhruba 1132 korun, což představuje meziroční růst o 71 procent. Po mírné korekci se ceny znovu vydaly vzhůru, a to navzdory slabým dodávkám ze světových trhů, uvádí CNBCZa současným růstem pak stojí kombinace nízké nabídky, silné poptávky Indie, průmyslových potřeb a celních bariér.

Indie, největší spotřebitel stříbra na světě, používá ročně kolem čtyř tisíc tun kovu. Letos poptávku dále zvýšila kombinace dobré úrody, konce monzunu a svátku Diwali, kdy stříbro tradičně slouží jako uchovatel hodnoty. Ceny v zemi v říjnu vzrostly až na rekordních 170 415 rupií za kilogram, tedy o 85 procent od začátku roku.

Problémem je však dostupnost kovu. Až 80 procent indické spotřeby se dováží, přičemž londýnské zásobníky – historicky klíčové pro světový trh – se rychle vyprazdňují. Zatímco v roce 2022 obsahovaly přes 31 tisíc tun stříbra, letos na jaře klesly zásoby o třetinu. 

Elektromobily budou potřebovat více stříbra

Navíc snížení těžby v Latinské Americe, dlouhodobý pokles produkce a rostoucí průmyslová spotřeba vytvářejí strukturální deficit. Jak upozorňují analytici, moderní technologie jsou na stříbře stále závislejší – od solárních panelů přes fotovoltaiku až po elektromobily. Standardní elektromobil dnes obsahuje 25–50 gramů stříbra, ale plánované solid-state baterie mohou jeho potřebu zvýšit až na 1 kilogram na vozidlo.

Podle expertů proto stříbro symbolicky stojí na pomezí drahého a průmyslového kovu. A právě tento dvojí charakter, spolu s technologickou revolucí a slabou nabídkou, může jeho cenu držet na vysokých úrovních i v následujících letech.

Tadeáš Silovský

Tadeáš Silovský: Kryptoměny zastínila umělá inteligence, ESG zase geopolitika. Češi se stále více zajímají o DIP

Money

Čeští investoři zůstali i v době poklesů způsobených americkou celní politikou nebo geopolitickou situací klidní, žádné velké prodeje portfolií se nekonaly. A nepanikaří ani ve chvílích, kdy koruna posiluje a klesá vyjádření výnosu u eurových a dolarových investic. Říká to Tadeáš Silovský z Portu, který zároveň dodává, že ti pokročilejší se jen začínají ptát na možné prasknutí technologické bubliny. 

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Související

OBRAZEM: AfD založila mládežnickou organizaci, doprovázejí to protesty

Němci protestují proti založení mládežnické organizace AfD
ČTK
ČTK
ČTK

Desítky tisíc lidí protestovaly ve středoněmeckém městě Giessen proti ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace strany Alternativa pro Německo (AfD). Proti demonstrantům, kteří blokovali přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA. Na místě jsou i zranění. Policie očekává, že se protestů zúčastní až 50 tisíc lidí, aktuální čísla zatím nezveřejnila. Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.

Kvůli blokádám začal sjezd v Giessenu o více než dvě hodiny později. Řada z účastníků se dlouho nemohla do veletržní haly na severozápadě města dostat. S policejní ochrankou nakonec dorazili oba předsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Sjezdu se účastní i předseda durynské organizace AfD a hlavní postava ultrapravicového křídla strany Björn Höcke. Odpoledne oficiálně vznikla nová mládežnická organizace s názvem Generace Německo (GD), jejímž předsedou se stal 28letý braniborský poslanec Jean-Pascal Hohm. Delegáti navrhovali také názvy Mladá alternativa či Mládež Germania. Tyto návrhy ale neprošly.

Jean-Pascal Hohm ČTK

Mladí příznivci AfD se v minulých letech sdružovali ve spolku Mladá alternativa (JA), který fungoval značně nezávisle a vyvolával četné kontroverze. Za prokazatelně pravicově extremistický jej považoval Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci civilní tajné služby, i obdobné úřady v pěti spolkových zemích na východě Německa. Protože spolku hrozil zákaz, rozhodlo se vedení AfD letos v lednu od něj distancovat. Mladá alternativa se následně rozpustila.

9 fotografií v galerii

Nástupnická organizace

Nástupnická organizace je mnohem úžeji navázaná na stranické vedení. Jejím členem například může být jen někdo, kdo se předtím stal členem AfD. Podle spolupředsedkyně AfD Weidelové by měla Generace Německo vychovávat "kádry" pro AfD. Počítá totiž, že po zemských volbách v příštím roce bude třeba obsadit řadu postů. Například v Sasku-Anhaltsku či Meklenbursku-Předním Pomořansku nyní průzkumy AfD předpovídají zisk až 40 procent hlasů.

Proti konání sjezdu v Giessenu od brzkého rána protestovaly tisíce a později desetitisíce lidí. Hesenský ministr vnitra Roman Poseck dříve uvedl, že by jich mohlo být přes den až 50 tisíc. Hesenské město Giessen má zhruba 92 tisíc obyvatel. Policie se připravila i na možnost, že se demonstrace zvrhnou v násilné protesty. Připravila proto drony, vodní děla a jízdní jednotku. Jde o jednu z největších policejních akcí v dějinách spolkové země Hesensko. V pohotovosti jsou také giessenské nemocnice.

Vodní děla dnes ráno už policie použila proti skupině zhruba 2000 lidí, která zablokovala silnici B49, jež svádí dopravu do města. Většina protestů je ale podle policie zatím poklidná, sešla se na nich směs lidí od spolků bojujících proti pravicovému extremismu, jako jsou například Omas gegen Rechts (Babičky proti pravici), přes odborové organizace až po členy politických stran. Policie ale ví také o členech krajně levicových skupin, kteří do města dorazili.

Strana AfD je po únorových předčasných parlamentních volbách nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu. V hlasování získala 20,8 procenta hlasů. V současných průzkumech veřejného mínění se její zisky pohybují mezi 24 a 27 procenty, podle některých průzkumů by nyní ve volbách dokonce těsně vyhrála. Německá civilní kontrarozvědka v květnu AfD označila za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. AfD se proti tomu brání u soudu.

Protesty v Tbilisi

OBRAZEM: Gruzínci požadují obnovení cesty do EU. Protestují již rok v kuse

Politika

Davy demonstrantů se opět sešly v gruzínském hlavním městě Tbilisi, aby si připomněly 365 dní nepřetržitých protestů proti rozhodnutí vlády zastavit rozhovory o vstupu jihokavkazské země do Evropské unie. Tisíce lidí - mnozí s vlajkami Gruzie a Evropské unie, s bubny, píšťalkami a transparenty - pochodovaly po Rustaveliho třídě, hlavní tepně metropole, uvedly tiskové agentury.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme