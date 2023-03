Oscary jsou tu. Filmem roku se stane bláznivá akční komedie. Už dnes ji uvidíte v televizi

Snímek Všechno, všude, najednou se v noci z neděle na pondělí stane hlavním vítězem 93. ročníku udílení cen americké filmové akademie. Půjde o přelomový okamžik, protože takovýto film hlavní Oscara ještě nikdy nezískal. Ze studia A24 stojícího za ceněným snímkem se stala miliardová firma.

Reklama

Bylo by šokující, pokud by si hlavního Oscara pro nejlepší film roku za několik hodin nepřevzali producenti akční komedie Všechno, všude, najednou. Snímek totiž ovládl hlasování téměř všech profesních spolků v Hollywoodu, jejichž členové zároveň hlasují o Oscarech.

Novinka režijního dua označovaného jako Daniels (tedy Daniel Kwan a Daniel Scheinert) si odnesla hlavní ceny od režisérské asociace, producentské asociace, cechu scenáristů i od herců. Jak poznamenal magazín Variety, ještě se nikdy nestalo, že by se film, který sklidil všechna tato ocenění, nakonec nezískal hlavního Oscara.

Netflix uvádí filmy bojující o České lvy BANGER. nebo Il Boemo Enjoy Největší streamingová služba světa nově představuje řadu českých filmů natočených v uplynulém roce. Diváci si tu například mohou pustit i očekávané držitele Českých lvů BANGER. a Il Boemo. Netflix navíc nabízí například seriál První republika, který v premiéře uváděla Česká televize. Stanislav Šulc Přečíst článek

Pokud by k tomu nakonec přeci jen došlo, patřilo by vítězství některého z protikandidátů (například pokračování Top Gunu) k největším překvapením oscarové historie.

Hříčka se žánry

Snímek Všechno, všude, najednou přitom ani náhodou nepředstavuje klasického oscarového vítěze. Nenabízí totiž hlubší komplexní vyprávění, ale jde o svého druhu hříčku, která pracuje s motivem cestování mezi různými realitami.

Reklama

Hlavní hrdinové tak sice zůstávají ztvárnění stejnými herci, ale chvíli je hlavní hrdinka uťáplou spolumajitelkou prádelny, která je před rozvodem a nerozumí si s vlastní dcerou, ale náhle je oslňující herečkou blockbusterů, bojovnicí kung fu nebo se ocitá v realitě, kde lidé místo prstů mají hot dogy. To vše se odehrává ve zběsilém tempu, občas zdánlivě bez ladu a skladu.

Šéf programu ČT Fridrich: Docent je hit, už chystáme druhou řadu. Maďaři natočili vlastní Most Leaders Fenomén Případů 1. oddělení vynesl Českou televizi v roce 2022 k dalšímu titulu nejsledovanější tuzemské televizní skupiny. Podle ředitele programu ČT Milana Fridricha za tím stojí zejména správně nastavený systém kontroly, díky němuž dokáže veřejnoprávní stanice konkurovat komerčním televizím i nové konkurenci ze strany streamingových služeb. Ty podle Fridricha pak nejsou jen konkurencí, ale také partnery. Detaily ale zatím zveřejnit nesmí. Stanislav Šulc Přečíst článek

Cílem tvůrců tak není zachytit výrazný oblouk osobnostní proměny hrdinů a antihrdinů, jak bývalo u oscarových filmů zvykem. Cílem je čistě filmovými prostředky bavit, šokovat, novou scénou překonat tu předchozí. Pomyslným emočním vrcholem je moment, kdy sledujeme dvojici kamenů na poušti v Údolí smrti, které si spolu vyprávějí prostřednictvím titulků. A pak se vše zlomí.

Největší nezávislé studio

Aktuálního favorita Oscarů číslo jedna do světa vypustilo produkční studio A24. To založila trojice zkušených hollywoodských harcovníků v roce 2012 Daniel Katz, David Fenkel a John Hodges a v uplynulé dekádě se postupně stalo jedním z klíčových producentů nezávislé scény.

Potvrzuje to tím, že se mu daří prosazovat své zástupce do bojů o nejlepší filmy roku. V uplynulých letech se takto prosadily například snímky Minari, Pokoj či Lady Bird. Prvního Oscara pro nejlepší film pak studiu vynesl snímek Moonlight, který ve zmateném finále v roce 2017 porazil muzikál La La Land. Právě jméno muzikálu nejprve vyhlásili předávající jako vítěze ceny, poté se muselo předání opakovat, protože skutečným vítězem byl Moonlight.

Podle agentury Bloomberg má společnost A24 na kontě celkem 18 nominací na ceny americké filmové akademie.

Konec éry zakladatele Netflixu Reeda Hastingse. Muže, který změnil vnímání televize Leaders Muž, který znovu vymyslel televizi. Nikým menším není Reed Hastings, který v roce 1997 založil poštovní videopůjčovnu Netflix. Z té je nyní největší globální televize světa s původním obsahem bojujícím o Oscary a bavící více než 230 milionů diváků ve 200 zemích světa. Nyní Hastings končí v každodenní operativě. Nová éra Netflixu tak odstartovala právě nyní. Stanislav Šulc Přečíst článek

Miliardový byznys

Na kontě má však také celou řadu kultovních snímků, které se dočkaly i solidní divácké odezvy. Patří sem zejména horory Heriditary, Midsommar, The Witch či netradiční drama s Adamem Sandlerem Uncut Gems. Snímkům se daří oslovovat publika mimo hlavní proud a stávají se z nich nečekané hity s tržbami v řádu desítek milionů dolarů. Aktuální oscarový favorit Všechno, všude, najednou se pak stal největším hitem A24 s tržbami přesahujícími 107 milionů dolarů. Snímek přitom stál méně než 20 milionů dolarů.

Rostoucí úspěch studia zaznamenali také finančníci. V loňském roce se A24 podařilo získat nové investice ve výši 225 milionů dolarů, mezi novými investory nechyběli venture capitalista Ken Fox či investiční kolos Neuberger Berman. Hodnotu studia to podle Bloombergu navýšilo na 2,5 miliardy dolarů. Podle Kena Foxe přitom zdaleka nejde o poslední finance, které studio získá.

Netflix snižuje ceny předplatného ve světě až o polovinu. Dočkají se i Češi? Zprávy z firem Americká streamovací služba Netflix ve více než 30 zemích snížila předplatné svých služeb, aby přilákala více zájemců. Informoval o tom server listu The Wall Street Journal (WSJ). Netflix se potýká se sílící konkurencí a snahou lidí šetřit. Netflix působí i v České republice, zda se jí bude úprava cen dolů týkat, WSJ neuvedl. ČTK Přečíst článek

„Vstupujeme do zlatého věku studia A24, jako měl Miramax v devadesátkách,“ prohlásil David Herrin z výzkumné agentury Quorum zaměřující se na filmový průmysl.

Již dnes večer v televizi

Většinu snímků nominovaných na Oscary diváci již mohli vidět v kinech nebo na streamovacích službách. Zajímavostí je televizní premiéra pravděpodobného vítěze Všechno, všude, najednou, která se uskuteční těsně před oscarovým ceremoniálem.

„TV program CANAL+ Action jen pár hodin před slavnostním udílením letošních Cen Akademie odvysílá akční sci-fi komedii Všechno, všude, najednou. Snímek Všechno, všude, najednou uvedeme v české a slovenské premiéře v neděli 12. března od 20.05. Reprízy následují v pátek 17. března od 21.55 a ve středu 29. března od 23.15,“ uvedla za vedení stanice Alice Titzová.

Češi méně koukali na televizi, i tak u ní trávili tři a půl hodiny denně. Ale na Maďary nemají Enjoy Češi starší čtyř let se loni dívali na televizi v průměru tři hodiny a 25 minut denně, což je o 18 minut méně než ve výjimečném covidovém roce 2021. Proti roku 2019 to znamená pokles jen o jednu minutu. Televizní sledovanost se tak vrací do normálu. Uvedlo to mediální zastupitelství Atmedia na základě dat ATO. ČTK Přečíst článek