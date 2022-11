Vegani ho mají moc a low carb milovníci málo. Hlídejte si mangan

Zvláště mozek je velmi citlivý na vyrovnanou hladinu manganu, neboť kromě nedostatku i přebytek manganu způsobuje problémy, a to zejména neurologické dysfunkce.

Mangan je prvek, známý spíše z periodické tabulky prvků, než jako mikrominerál nezbytný pro lidské zdraví. Účastní se procesů jako je vstřebávání živin, produkce trávících enzymů, tvorba kostí a podpora imunitního systému.

Mangan v organismu často funguje synergicky spolu s ostatními minerály. Nejsilnější interakce se vytváří mezi manganem a železem. Přemíra manganu může způsobovat nedostatek železa a naopak. V kombinaci se železem a také ostatními minerály, jako vápník, zinek a měď, pomáhá podporovat zdraví kostí a snižovat ztrátu kostní hmoty, a to zvláště ve vyšším věku.

Mangan balancuje hladinu vápníku a fosforu v organismu, což je zásadní proces pro udržení zdravého kosterního systému. Z tohoto hlediska lze doplňovat mangan pomocí suplementů, ale ideálně také spolu s vápníkem, vitamínem D, hořčíkem, zinkem, mědí a boronem. Rovnováha těchto minerálů a vitamínu je ale celkem křehká a množství každého z nich se může relativně snadno vychýlit.

Antioxidant

Mangan jako minerál vykazuje také významnou antioxidační aktivitu. Primárně je to tím, že je klíčovou součástí mocného antioxidačního enzymu, který se nazývá super oxid dismutáza (SOD). Jeho primární funkcí je předcházet a napravovat poškození volnými radikály, což má za následek snížení přítomnosti zánětu v těle, oxidačního stresu i případné bolesti. Zánět často bývá prvním příznakem rozvoje chronických onemocnění, jako jsou srdeční onemocnění, cukrovka druhého typu, obezita a choroby jater.

SOD také podporuje zdraví plic a předchází onemocněním dýchací soustavy způsobených různými příčinami, například i těm vyvolaným kouřením. Kuřákům výzkumy doporučují suplementaci manganu spolu se selenem a zinkem pro podporu efektu SOD proti volným radikálům. Mangan je také součástí tvorby trávících enzymů, které přeměňují strávené jídlo na pro tělo použitelné živiny a energii.

Část manganu přítomného v těle existuje v synapsích v mozku a tím je těsně provázána s elektrofyziologickou aktivitou neuronů, které kontrolují kognitivní funkce. Deficit manganu tak tedy může vést k mentálním a psychickým problémům, jako jsou změny nálad, problémy s učením a dokonce i epilepsie. Zvláště mozek je velmi citlivý na vyrovnanou hladinu manganu, neboť kromě nedostatku i přebytek manganu způsobuje problémy, a to zejména neurologické dysfunkce.

Doporučená denní dávka je stanovena na cca 2 mg denně pro dospělého člověka. Nejbohatšími zdroji jsou obiloviny jako je žito, hnědá rýže, oves či amarant a také luštěniny. Pro mangan je stanovena i maximální dávka, a to na 11 mg denně. Je to proto, že mangan je ve vysokých dávkách toxický. Studie, která zkoumala vliv vysokých dávek manganu až do výše 20 mg přijatých pouze v rámci stravy ale nezjistila žádné negativní efekty.

Přemíra manganu je toxická zejména z kontaminovaných zdrojů vody či kvůli profesním rizikům jako je sváření či těžba, kdy může být pracovník vystaven chronickému vdechování manganového prachu. Nadbytek může způsobovat také přehnaná suplementace doplňky.

Pozor na nevyvážené diety

Toxicita manganu se projevuje zejména na centrálním nervovém systému jako třesavka, mentální a kognitivní problémy, svalová slabost a snížená koordinace pohybů. Tyto symptomy mohou vlastně imitovat Parkinsonovo onemocnění a ukazuje se, že možná ho i způsobovat. Pacienti s chronickými jaterními onemocněními mají sníženou schopnost eliminovat mangan prostřednictvím žluči a také mohou tedy pociťovat dopady jeho neurotoxicity.

Významný je inverzní vztah mezi železem a manganem pro volbu stravování. Vegetariánská a veganská strava obsahuje přirozeně vyšší množství manganu a naopak menší či nulové množství hemového železa, tj. toho snadněji vstřebatelného z živočišných zdrojů. Nízká hladina železa v těle kromě jiného způsobuje zvýšené vstřebávání manganu a tím způsobovat jeho toxicitu.

Naopak často low carb diety, které podporují vynechávání obilovin a luštěnin ze stravy na úkor živočišných produktů, mohou zapříčinit přemíru železa v těle, která sama o sobě způsobuje problémy. Zaroveň se tím sníží absorpce manganu a jako důsledek mohou vzniknout výše zmíněné symptomy nedostatku manganu v organismu.

