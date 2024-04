Biohacking: Jak vybrat doplňky stravy a které prioritně užívat

Vybrat funkční doplňky stravy není zas taková věda. Stačí se držet doporučení ze seriálu Biohacking, který pravidelně vychází na newstream.cz.

Na trhu je nepřeberné množství doplňků stravy, které si lze pořídit. Můžeme si sami vybrat podle konkrétního problému či symptomu a zkoušet, dokud nám něco nezabere a problém zmírní či dokonce vyřeší. Pokud ale nemáme nějaký zásadní problém a chceme si spíš preventivně zajistit lepší zdraví, či udržet každodenní dobrou náladu a hladinu energie, existují doplňky stravy, které k tomu mohou dopomoci. Jedná se většinou o vitamíny, minerály či látky, které jsou běžně obsažené v potravinách. Avšak nevyvážená strava, stres různého původu, či genetické predispozice, o kterých ani nemusíme mít tušení, mohou zapříčinit nedostatek některých mikroživin v organismu.

Základním přístupem k potřebné hladině mikronutrientů v organismu je jejich doplnění pomocí kombinovaných produktů obsahujících vitamíny a minerály, případně i další látky jako antioxidanty či další fytochemikálie. Nemusíme řešit, co by tak mohlo chybět. Pokryjeme potřebu organismu ohledně základních živin, a to by mělo být na určité úrovni dostatečné.

Existují další doplňky stravy, které organismus mohou podpořit k lepším výkonům a investice do nich se vyplatí. Podobně jako do zdravé stravy či každodenního pohybu a aktivní relaxace. Jedním z takových jsou probiotika. Probiotika v doplňcích stravy představují různé druhy bakterií a kvasinek, o kterých víme, že osídlují zdravá lidská střeva. Probiotika je možné přijmout také ze stravy, kdy za nejbohatší zdroje jsou považovány zakysané potraviny jako kefír, jogurt a fermentovaná zelenina. U nich však nevíme, jaké mikroorganismy obsahují.

Standardizovaný přípravek s probiotiky naproti tomu poskytuje informaci, které za druhy obsahuje. Je potřeba dát pozor, aby produkt byl kvalitní, což v případě probiotik znamená, aby obsahoval živé organismy. Většinou se musíme spokojit s certifikátem z nezávislé laboratoře, což renomované společnosti u svých výrobků poskytují. Vyzkoušet lze kvalitu i doma, kdy vysypeme kapsli či přidáme tabletu do sklenice mléka a necháme stát při pokojové teplotě. Pozorujeme, zda vznikají hrudky. Tento test ale nefunguje vždy, ne všechny druhy bakterií jsou totiž schopny z mléka vytvořit jogurt.

Přínos probiotik je jasně dokázaný, posiluje mikrobiom a tím ozdravuje střevo a další místa osídlená přátelskými mikroorganismy. Nevyvážený mikrobiom může být příčinou nejen zhoršeného trávení, ale také kožních problémů, duševních poruch, ale i problémů s oběhových systémem. Mikrobiom je také součástí imunitního systému těla, pravidelná suplementace může tedy pomoci s chronickými imunitními problémy.

Dalším samostatným doplňkem stravy, z kterého by těžila většina populace, je hořčík. Jedná se o makrominerál, to znamená, že ho tělo potřebuje přijmout ve větším množství. To bývá jeden z důvodů, proč ho v multivitamínových preparátech je málo. Prostě se ho tam nevejde tolik, kolik ho naše tělo potřebuje. Stanovené doporučené množství hořčíku je 400 mg denně, málokdo ho každý den sní tolik, aby pokryl své potřeby. Hořčík je zásadní pro zdraví srdce a mozku a jedna preventivní tabletka denně může pomoci se symptomy spojenými s těmito orgány. Je potřeba dávat pozor na druh doplňku stravy, řada jich totiž obsahuje hořčík v těžko vstřebatelné formě. Zlatým standardem je hořčík navázaný v glycinátu, další využitelné formy jsou malát, citrát, laktát či threonát.

Mikroživinou, která pravděpodobně nestačí v množství v multivitamínu a většinou ani z jídla, je vitamín C. Základní vitamín je to proto, že je opravdu nezbytný pro řadu funkcí v těle a tradičně ho člověk přijímal ve velkém množství ze své přirozené stravy ve formě syrového ovoce a zeleniny a s tím evoluce prostě počítá. Masožravci, jako například kočky, si umí vitamín C vyrobit v těle sami a nemusí spoléhat na příjem ze stravy jako člověk. Jeho denní minimální doporučená dávka je 60 mg, ale jako základní antioxidant v těle je využitelný i v mnohonásobných množstvích. Stresová zátěž psychická, fyzická i enviromentální snižuje vitamín C v organismu, a tak dávky v řádu gramů, speciálně v exponovaných obdobích, nejsou vůbec od věci.

