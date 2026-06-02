Překvapení v Kuksu. Osmimetrová barokní socha odhalila záhadné písmeno
V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku teď stojí lešení kolem jedné z nejpůsobivějších barokních soch areálu. Téměř osm metrů vysoký Velký křesťanský bojovník z dílny Matyáše Bernarda Brauna prochází obnovou, která má být hotová na začátku letních prázdnin.
Restaurátor Michal Polák na monumentální pískovcové soše pracuje už dva měsíce a obnovu přirovnává k listování učebnicí dějin umění. Každá vrstva kamene podle něj odhaluje něco z doby, kdy dílo vznikalo, i z rukopisu barokního mistra.
Jedním z největších překvapení byl objev písmene M před nápisem MILES CHRISTIANVS, tedy Křesťanský bojovník, u paty sochy. Písmeno bylo přepůlené a zakryté tmelem. Co přesně znamená, zatím není jasné.
„Při restaurování se před nápisem MILES CHRISTIANVS objevilo písmeno M. Co to znamená, nevíme. Je několik teorií, například že při zhotovení písmena M došlo k defektu v kameni a pak text posunuli. Objevené písmeno je přepůlené a bylo zakryté,“ řekl Polák, který se restaurátorství věnuje 25 let.
Jisté podle něj není ani to, zda je samotný nápis původní. Mohl vzniknout až později. Na menší verzi sochy křesťanského bojovníka, která je také v areálu, totiž nápis vůbec není. Vytesanému textu pravděpodobně předcházela kovová písmena vsazená do pískovce, po nichž v kameni zůstaly malé otvory.
Socha vznikla v roce 1732 a naposledy ji odborníci restaurovali v 60. letech minulého století. Podle Poláka je možné, že sám Braun osobně pracoval na zpodobnění Krista na štítu sochy. „Zpracování je velmi na výši. Mohl si to nechat na samotný závěr prací, může to být jeho jakýsi podpis,“ uvedl restaurátor.
Velký křesťanský bojovník původně stál v areálu Braunova betléma v nedalekém Novém lese na dohled od Žirče. Už tehdy musel působit mimořádně silně. Nejen svou velikostí, ale i barvami. Socha totiž bývala polychromovaná a zbytky původní barevnosti jsou patrné dodnes. Podle Poláka mohlo jít o tělové odstíny nebo brnění v tónech šedi, odpovídající barokní ikonografii.
Výjimečný je i samotný námět. Podle restaurátora se zpodobnění Křesťanského bojovníka v dějinách sochařství vyskytuje pouze na Kuksu. Souvisí to se zadavatelem Františkem Antonínem Šporkem, který byl vroucím křesťanem a měl spory s jezuity. Socha byla v Novém lese natočena směrem k žirečským jezuitům a mohla pro ně být určitým vzkazem.
Polák připomíná, že Braunova barokní škola je mimořádná prací se světlem, materiálem i způsobem, jakým dokáže „otevřít kámen světu“. Práce na takovém díle podle něj restaurátorovi umožňuje autora doslova číst. „Dalo by se říci, že tím, čím je pro svět v době renesance v sochařství Michelangelo, tím je v baroku pro střední Evropu Matyáš Bernard Braun,“ řekl.
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Čištění od nečistot
Odborníkům se už podařilo sochu vyčistit od nečistot, mechů a lišejníků. Teď je čeká výměna spon přes trhliny, tmelení spár nebo kontrola napojení pískovcové ruky do těla sochy. Na závěr se bojovníkovi vrátí do ruky téměř dvoumetrový kovový meč, který je také v péči restaurátorů.
Restaurování zapadá do dlouhodobého plánu památkářů v Kuksu obnovovat Braunova sochařská díla. K nejznámějším patří alegorické sochy Ctností a Neřestí, jejichž originály jsou uloženy v lapidáriu hospitálu.
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