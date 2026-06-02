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newstream.cz Enjoy Překvapení v Kuksu. Osmimetrová barokní socha odhalila záhadné písmeno

Překvapení v Kuksu. Osmimetrová barokní socha odhalila záhadné písmeno

Barokní socha křesťanského bojovníka na Kuksu odhalila skryté tajemství
ČTK
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V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku teď stojí lešení kolem jedné z nejpůsobivějších barokních soch areálu. Téměř osm metrů vysoký Velký křesťanský bojovník z dílny Matyáše Bernarda Brauna prochází obnovou, která má být hotová na začátku letních prázdnin.

Restaurátor Michal Polák na monumentální pískovcové soše pracuje už dva měsíce a obnovu přirovnává k listování učebnicí dějin umění. Každá vrstva kamene podle něj odhaluje něco z doby, kdy dílo vznikalo, i z rukopisu barokního mistra.

Jedním z největších překvapení byl objev písmene M před nápisem MILES CHRISTIANVS, tedy Křesťanský bojovník, u paty sochy. Písmeno bylo přepůlené a zakryté tmelem. Co přesně znamená, zatím není jasné.

„Při restaurování se před nápisem MILES CHRISTIANVS objevilo písmeno M. Co to znamená, nevíme. Je několik teorií, například že při zhotovení písmena M došlo k defektu v kameni a pak text posunuli. Objevené písmeno je přepůlené a bylo zakryté,“ řekl Polák, který se restaurátorství věnuje 25 let.

7 fotografií v galerii

Jisté podle něj není ani to, zda je samotný nápis původní. Mohl vzniknout až později. Na menší verzi sochy křesťanského bojovníka, která je také v areálu, totiž nápis vůbec není. Vytesanému textu pravděpodobně předcházela kovová písmena vsazená do pískovce, po nichž v kameni zůstaly malé otvory.

Socha vznikla v roce 1732 a naposledy ji odborníci restaurovali v 60. letech minulého století. Podle Poláka je možné, že sám Braun osobně pracoval na zpodobnění Krista na štítu sochy. „Zpracování je velmi na výši. Mohl si to nechat na samotný závěr prací, může to být jeho jakýsi podpis,“ uvedl restaurátor.

Velký křesťanský bojovník původně stál v areálu Braunova betléma v nedalekém Novém lese na dohled od Žirče. Už tehdy musel působit mimořádně silně. Nejen svou velikostí, ale i barvami. Socha totiž bývala polychromovaná a zbytky původní barevnosti jsou patrné dodnes. Podle Poláka mohlo jít o tělové odstíny nebo brnění v tónech šedi, odpovídající barokní ikonografii.

Výjimečný je i samotný námět. Podle restaurátora se zpodobnění Křesťanského bojovníka v dějinách sochařství vyskytuje pouze na Kuksu. Souvisí to se zadavatelem Františkem Antonínem Šporkem, který byl vroucím křesťanem a měl spory s jezuity. Socha byla v Novém lese natočena směrem k žirečským jezuitům a mohla pro ně být určitým vzkazem.

Polák připomíná, že Braunova barokní škola je mimořádná prací se světlem, materiálem i způsobem, jakým dokáže „otevřít kámen světu“. Práce na takovém díle podle něj restaurátorovi umožňuje autora doslova číst. „Dalo by se říci, že tím, čím je pro svět v době renesance v sochařství Michelangelo, tím je v baroku pro střední Evropu Matyáš Bernard Braun,“ řekl.

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Francouzští filmaři se obávají, že jeden z nejmocnějších mediálních hráčů země začne rozhodovat nejen o tom, co se vysílá, ale i o tom, co se vůbec natočí.

David Ondráčka

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Čištění od nečistot

Odborníkům se už podařilo sochu vyčistit od nečistot, mechů a lišejníků. Teď je čeká výměna spon přes trhliny, tmelení spár nebo kontrola napojení pískovcové ruky do těla sochy. Na závěr se bojovníkovi vrátí do ruky téměř dvoumetrový kovový meč, který je také v péči restaurátorů.

Restaurování zapadá do dlouhodobého plánu památkářů v Kuksu obnovovat Braunova sochařská díla. K nejznámějším patří alegorické sochy Ctností a Neřestí, jejichž originály jsou uloženy v lapidáriu hospitálu.

Barokní komplex v labském údolí začal František Antonín Špork budovat v roce 1692 a stavební činnost vyvrcholila kolem roku 1710. Z původního rozsáhlého lázeňského areálu se dochoval především špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou. Zámek a některé další budovy na levém břehu Labe zanikly při povodních a požáru.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Lukáš Kovanda: ČEZ nebude levná kořist. Babišův účet může narůst

Daniel Beneš, GŘ ČEZ
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

ČEZ zdražuje Babišovi pod rukama. Morgan Stanley otočila a dramaticky zvýšila cílovou cenu akcií ČEZ z 880 na 1250 korun. Babišově vládě, která chystá postátnění výroby elektřiny, tak americká banka poslala nepříjemný vzkaz: výkup minorit nemusí být levný.

Přední americká investiční banka Morgan Stanley v úterý dramaticky navýšila svou cílovou cenu akcií ČEZ. Ty by podle ní měly v ročním horizontu stát 1250 korun za kus. To je sice pod nynější cenou akcií ČEZ, která činí 1265 korun za kus, avšak výrazně více, než s čím Morgan Stanley počítala dosud.

Americká banka totiž ještě včera stanovovala svou očekávanou, tedy cílovou, cenu pro akcie ČEZ na úrovni 880 korun. Navýšení o 370 korun na akcii „přes noc“ je mimořádné. Vždyť v období od roku 2019 dosud Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu akcií ČEZ nejvýrazněji v září 2022, kdy ji však zvýšila pouze o 190 korun, a to z 820 na 1010 korun, tedy o zhruba 23 procent. Nynější navýšení je hned o 42 procent (viz graf Bloombergu níže – žlutá křivka).

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Morgan Stanley otáčí pohled na ČEZ

Morgan Stanley současně s markantním navýšením cílové ceny ČEZ mění i doporučení pro tyto akcie. Zatímco dosud investorům radila akcie podvážit, tedy mít jich v portfoliu nižší podíl, než je tržní průměr, což prakticky znamená doporučení „prodat“, nyní očekává, že budou podávat výkon odpovídající průměru trhu.

Tedy že porostou podobně jako zbytek energetického oboru, který banka celkově považuje od sklonku loňska za investičně atraktivní, alespoň v porovnání s trhem jako celkem. To v praxi odpovídá doporučení „držet“.

ČEZ

První krok k zestátnění ČEZ? Akcionáři odsouhlasili vyčlenění části skupiny

Zprávy z firem

ČEZ udělal důležitý krok k nové podobě celé skupiny a podle analytiků i k možnému zestátnění. Akcionáři schválili vyčlenění prodeje, distribuce, tradingu a energetických služeb do nové dceřiné firmy, která má vzniknout během několika týdnů. Skupina si v ní ponechá většinu, část ale může nabídnout investorům a získané peníze využít i pro případný výkup minoritních akcionářů.

ČTK

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ČEZ se zbavuje problémové nálepky

ČEZ se tedy v očích Morgan Stanley zbavuje nálepky potenciálně problémového titulu, kterou nesl nepřetržitě od začátku ledna 2023. Na americkou banku zjevně dobře zapůsobila včerejší valná hromada ČEZ, která dala jasnější kontury chystanému postátnění výroby elektřiny ve skupině ČEZ.

Nové doporučení Morgan Stanley naznačuje, že banka očekává férové vypořádání menšinových akcionářů. Její nové doporučení ale může přilákat dodatečnou poptávku, takže cenu akcií ČEZ může zvednout, i když samotná cílová cena je pod úrovní ceny nynější.

Například velcí správci fondů, kteří mají zakázáno nebo nedoporučeno držet tituly hodnocené „k podvážení“, mohou totiž celosvětově začít ČEZ znovu nakupovat do svých indexových struktur.

EDF, francouzská energetická společnost

Zestátnění francouzské EDF dodnes vyvolává pochybnosti. Mělo být vzorem i pro ČEZ

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Francie před třemi lety dokončila stoprocentní zestátnění společnosti EDF, která má ve francouzské energetice podobně silné postavení jako skupina ČEZ v Česku. Tento krok dodnes vyvolává pochybnosti. Účetní dvůr (Cour des Comptes), který je francouzským kontrolním úřadem, na konci letošního května konstatoval, že stoprocentní převzetí EDF nebylo vůbec nutné, vyšlo zemi velmi draho a zatím nepřineslo žádné reálné výhody.

Jan Žižka

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Drahý problém pro vládu

Vyšší cena akcií ČEZ může představovat bolehlav pro Babišovu vládu, pokud jí prodraží chystané postátnění výroby elektřiny a výkup podílu menšinových akcionářů v rámci příslušného procesu.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

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Lukáš Kovanda: ČEZ ztratil 175 miliard korun své hodnoty od doby, kdy vláda poslala do sněmovny „lex ČEZ“

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Lukáš Kovanda: Akcionáři plačte. Vláda za jediný den připravila ČEZ o 46 miliard korun

Lukáš Kovanda: Akcionáři plačte. Vláda za jediný den připravila ČEZ o 46 miliard korun

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Lukáš Kovanda

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Deloitte Legal rozšiřuje vedení. Expertka na daňové spory Procházková se stala CE partnerkou

Jiřina Procházková
Deloitte, užito se svolením
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Advokátní kancelář Deloitte Legal má novou CE partnerku. K 1. červnu se jí stala Jiřina Procházková, dosavadní partnerka české kanceláře a vedoucí oddělení pro daňové litigace a řešení sporů. V českém týmu CE partnerů doplní Martina Bohuslava a Petra Suchého a stává se třetím společníkem.

Procházková se téměř 15 let zaměřuje na správu daní, daňové spory a regulaci veřejné podpory. Má zkušenosti se zastupováním klientů před správními soudy v Česku i na úrovni Evropské unie. Specializuje se mimo jiné na případy týkající se podvodů na DPH, odpočtů na výzkum a vývoj nebo zneužití práva v daňové oblasti.

V nové roli se chce zaměřit na další rozvoj týmu i přeshraniční daňové spory. Podle ní dnes daňové litigace nejsou jen právní otázkou, ale vyžadují propojení právní expertizy, daňového poradenství a znalosti byznysu klientů.

„Daňové spory jsou dnes složité a nejsou jen o právu. Klientům pomáháme tím, že propojujeme špičkovou právní expertízu se zkušenostmi daňových poradců a dalších specialistů Deloitte,“ uvedla Procházková.

Jiří Hendrych

Bezvavlasy.cz střídá CEO. Firmu povede Jiří Hendrych

Zprávy z firem

Jeden z největších českých e-shopů v oblasti beauty a kosmetiky Bezvavlasy.cz má nového generálního ředitele. Od 1. května firmu povede Jiří Hendrych, který přichází z pozice obchodního ředitele společnosti Electrolux. Ve vedení střídá Daniela Horáka, jenž po dokončení integrační fáze zůstává akcionářem společnosti.

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Řídící partner Deloitte Legal Martin Bohuslav označil její jmenování za ocenění práce Procházkové i celého českého týmu. Podle něj tento krok potvrzuje sílu kanceláře v oblasti daňových sporů a dalších litigací, které jsou pro klienty stále důležitější.

Procházková se dlouhodobě věnuje také rozvoji klientů z výrobního a spotřebitelského sektoru a v Deloitte Legal má na starosti oblast business developmentu. Vede také projekt Zákon roku, který už 17 let propojuje firmy, profesní asociace a další subjekty zaměřené na kvalitu regulace podnikání v Česku.

Garry Mazzotti

Accolade posiluje vedení. Do čela představenstva přichází Gary Mazzotti

Leaders

Novým předsedou představenstva české investiční skupiny Accolade se stal Gary Mazzotti. Ve vedení firmy doplní spolumajitele skupiny, miliardáře Milana Kratinu a Zdeňka Šoustala.

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Od loňského roku působí jako členka představenstva České advokátní komory, kde se věnuje hlavně vzdělávání a hospodaření. Pravidelně ji doporučují mezinárodní žebříčky Chambers Europe Guide a Legal 500 EMEA a dlouhodobě se umisťuje mezi TOP 100 ženami česko-slovenského právního byznysu.

V letech 2017 a 2022 získala ocenění Daňař roku v oblasti správy daní a v roce 2023 ji portál Law.com zařadil mezi vycházející právní hvězdy v Evropě. Procházková je absolventkou Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Leiden Law School v Nizozemsku. V Deloitte Legal působí od roku 2011.

Deloitte  daně, audit i kyberbezpečnost

Poradensko-technologická společnost Deloitte oznámila i několik dalších personálních změn ve vedení svých klíčových týmů v Česku a na Slovensku. Nové role dále přebírají Miroslav Mayer, Marek Romancov a Jakub Höll. Změny mají podpořit další rozvoj právních, daňových, auditních i poradenských služeb a zároveň posílit důraz na inovace, technologie a práci s klienty.

Audit povede Miroslav Mayer

Miroslav Mayer Deloitte

Novým řídícím partnerem oddělení Audit & Assurance pro český a slovenský cluster se stává Miroslav Mayer. Ve funkci navazuje na Davida Batala, který po osmi letech dokončuje svůj mandát a nově přechází na pozici Audit & Assurance Growth Leader pro region střední Evropy.

Mayer se dlouhodobě specializuje na audit finančních institucí. Během své kariéry získal také zkušenosti s auditem klientů z oblasti nemovitostí. Je členem ACCA a registrovaným statutárním auditorem v České republice.

Ve své nové roli chce navázat na dosavadní růst auditního týmu a dále jej rozvíjet. Mezi jeho priority patří posilování vztahů s klíčovými klienty, rozvoj nových příležitostí v auditních a ujišťovacích službách, důraz na kvalitu i efektivnější využívání technologií a nástrojů umělé inteligence.

Tax & Legal přebírá Marek Romancov

Marek Romancov Deloitte

Oddělení Tax & Legal pro Česko a Slovensko nově povede Marek Romancov. Ve funkci střídá Adhama Hafoudha, který se přesouvá na regionální pozici Tax & Legal Business Leader pro střední Evropu.

Deloitte: Peněz je na trhu dost. Kupci znovu hledají akviziční příležitosti

Money

Evropský trh fúzí a akvizic se po slabším začátku roku začíná stabilizovat. Podle Deloitte M&A Indexu má ve druhém čtvrtletí v EU a Británii přibýt transakcí. Investoři ale dál pečlivě vybírají: peněz je na trhu dost, nejistoty ale přetrvávají.

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Romancov se více než třicet let věnuje především problematice transferových cen. Podílel se na řadě projektů v České republice i napříč středoevropským regionem.

Podle Romancova zůstávají daně do značné míry lokálním byznysem, zároveň však roste význam většího propojení týmů, sdílení zkušeností a využívání nových technologií. Za klíčové považuje také reakci na rostoucí očekávání klientů a hledání efektivnějších způsobů poskytování služeb, včetně většího zapojení delivery center.

Jakub Höll posiluje consulting a kyberbezpečnost


Jakub Höll, Deloitte

Jakub Höll se nově stává partnerem v oddělení Consulting v rámci Deloitte CE. Zároveň pokračuje ve své dosavadní roli Cyber Leadera pro Česko a Slovensko.

V Deloitte zastřešuje služby zaměřené na kybernetickou bezpečnost a regulatorní compliance. Na regionální úrovni se věnuje také iniciativám spojeným s regulatorními požadavky ve střední Evropě.

Höll má zkušenosti s řízením komplexních projektů v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti i s implementací bezpečnostních rámců, které firmám pomáhají zvyšovat odolnost vůči kybernetickým hrozbám. Pracoval na rozsáhlých mezinárodních projektech ve finančním, výrobním, automobilovém, farmaceutickém i veřejném sektoru.

„Kybernetická bezpečnost se dnes stává jedním z hlavních faktorů důvěry mezi firmami a jejich zákazníky. Nestačí ji vnímat jen jako technickou disciplínu – je to strategické téma, které ovlivňuje řízení celé organizace,“ uvedl Höll. V nové roli se chce zaměřit na to, aby klienti dokázali nejen reagovat na regulatorní požadavky, ale především budovat dlouhodobou odolnost a bezpečnou digitální transformaci.

Důraz na inovace, technologie a klientský servis

Personální změny podle Deloitte odrážejí pokračující rozvoj klíčových služeb společnosti v Česku a na Slovensku. Společným tématem nových rolí je větší využívání technologií, práce s talenty, důraz na kvalitu a posilování spolupráce napříč jednotlivými týmy.

Deloitte tak chce dále rozvíjet služby, které propojují odborné know-how s inovacemi a reagují na měnící se potřeby klientů v právní, daňové, auditní i poradenské oblasti.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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