O2 mění vedení. Fremuth přechází do PPF, firmu převezme Siebenstich
Telekomunikační operátor O2 po devíti letech mění generálního ředitele. Jindřicha Fremutha od září vystřídá dosavadní šéf komerční divize Richard Siebenstich. Fremuth se přesune do mateřské skupiny PPF, kde povede zavádění umělé inteligence napříč telekomunikacemi, médii a finančními službami.
Generální ředitel operátora O2 Jindřich Fremuth ke konci srpna v čele firmy skončí a nově bude od září řídit AI transformaci mateřské skupiny PPF. Na pozici generálního ředitele ho nahradí dosavadní ředitel Komerční divize O2 Richard Siebenstich.
Fremuth z funkce odejde po devíti letech. Bude dále zastávat funkci předsedy představenstva O2 Czech Republic. Fremuth bude zodpovědný za rozvoj a využívání umělé inteligence v celé skupině PPF a zároveň za další směřování projektu Unity, který propojuje služby z oblasti telekomunikací, médií a financí do jednoho zákaznického systému.
Siebenstich působí v O2 od roku 2012 a posledních devět let byl součástí nejužšího vedení společnosti. Jako šéf komerční divize zodpovídal za obchodní strategii, produktové portfolio, marketing a zákaznickou zkušenost napříč všemi segmenty. S Fremuthem se podílel na řízení klíčových změn ve firmě i jejím růstu v posledních letech.
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O2 v uplynulých letech prošla významnou proměnou. Od roku 2016 se provozní výkonnost společnosti zvýšila o více než 50 procent a firma současně posílila své postavení na trhu i rozšířila aktivity do nových oblastí. Společnost dlouhodobě investuje do rozvoje své mobilní infrastruktury a patří mezi technologické lídry na českém trhu.
„Přebírám O2 se skvělým týmem kvalitních a talentovaných profesionálů, kteří stojí za úspěchem i proměnou společnosti v posledních letech. Společně s nimi chci navázat na dosažené výsledky a posunout O2 ještě dál – zejména v oblasti zákaznické zkušenosti, kvality služeb a technologických inovací,“ uvedl Siebenstich.
Vedle tradičních telekomunikačních služeb O2 v současnosti nabízí také ICT služby, kybernetickou bezpečnost, mediální a televizní obsah prostřednictvím služby Oneplay a současně hraje roli při budování propojeného systému služeb ve skupině PPF.
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Nová fáze
„Vstupujeme do nové fáze, v níž bude umělá inteligence jedním z hlavních motorů další transformace PPF. Stavíme na silných základech, které jsme v posledních letech vytvořili. AI nám umožní dále rozvíjet naše platformy, zlepšovat zákaznickou zkušenost a otevírat nové zdroje růstu. Naší dlouhodobou strategií je budovat silné platformy v oblasti telekomunikací, médií a finančních služeb,“ uvedli generální ředitelé skupiny PPF Kateřina Jirásková a Didier Stoessel.
O2 Czech Republic loni zvýšila konsolidovaný zisk po zdanění o 12 procent na 6,065 miliardy korun. Výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 6,9 procenta na 39,66 miliardy korun. Operátor má zhruba pět milionů mobilních zákazníků a zaměstnává skoro 3900 lidí.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.