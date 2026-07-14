Somfy má nového šéfa pro Česko. Firmu povede Lukáš Borovský
Českou pobočku společnosti Somfy nově vede Lukáš Borovský. Dosavadní manažer firmy chce posílit spolupráci s architekty a developery a více prosazovat energeticky úsporná řešení pro chytré domácnosti.
Českou pobočku společnosti Somfy od 1. července vede Lukáš Borovský. Ve funkci generálního ředitele vystřídal Jaroslava Zemana. Nový šéf chce posílit spolupráci s architekty a developery a zaměřit se na energeticky úsporná řešení pro chytré domácnosti.
Borovský v Somfy dosud působil jako B2B Channel Leader Eastern Europe. Odpovídal za strategii obchodu s největšími výrobci, která tvoří 80 procent obratu společnosti ve východní Evropě.
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Leaders
Letiště Praha může od konce léta vést Radomír Lašák. Bývalý šéf Českých aerolinií uspěl ve výběrovém řízení na člena představenstva s odpovědností za řízení společnosti. Jeho nominaci ještě projedná vládní personální výbor.
Zkušenosti z Velké Británie
Před příchodem do Somfy pracoval téměř deset let v britské společnosti Brammer, kde se postupně stal obchodním ředitelem a členem představenstva. Zkušenosti získal také ve společnosti Beta Tools.
„Somfy vnímám jako motor inovací v oblasti automatizace budov. Do nové role nastupuji s vizí posunout vnímání chytré domácnosti u české veřejnosti i odborníků směrem k maximální energetické úspornosti a udržitelnosti,“ uvedl Borovský.
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Zprávy z firem
Skupina CSG Michala Strnada posiluje ve Spojených státech. Do čela CSG Defense North America jmenovala Davida Jacobse, bývalého manažera Northrop Grumman a Raytheonu. Z Washingtonu má řídit další růst skupiny na americkém obranném trhu.
Jeho cílem je podle něj posílit pozici značky mezi architekty, developery, obchodními partnery i koncovými zákazníky. Vedle technologií chce stavět také na zákaznickém servisu a technické podpoře.
Somfy působí na českém trhu 30 let. Pod novým vedením plánuje rozšířit spolupráci s architekty a developery a dále rozvíjet partnerské programy Somfy Expert a Partner+.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.