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newstream.cz Enjoy Postoloprtské náměstí jako kronika v kameni. Příběh Oldřicha a Boženy tu vypráví dlažba, voda i světlo

Postoloprtské náměstí jako kronika v kameni. Příběh Oldřicha a Boženy tu vypráví dlažba, voda i světlo

Postoprty využívají k rekonstrukcím evropské dotace
Profimedia.cz
nst
nst

Postoloprty na Lounsku mají nové centrum města. Mírové náměstí, které ještě nedávno připomínalo spíš unavený prostor s popraskaným betonem a nefunkční kašnou, se proměnilo v architektonicky výrazné místo. Rekonstrukce za 115 milionů korun podle návrhu architekta Romana Kouckého přinesla nejen novou dlažbu, zeleň, mobiliář a vodní prvky, ale především velký obraz vyprávějící starou pověst o knížeti Oldřichovi a Boženě.

Kdo dnes vstoupí na Mírové náměstí v Postoloprtech, neprochází jen po nově vydlážděné ploše. Kráčí po příběhu. Různobarevná dlažba tu vytváří obraz svatby knížete Oldřicha a Boženy, doplněný siluetou koně, knězem a rostlinnými motivy. Inspirací se stal pařížský zlomek Dalimilovy kroniky, objevený v roce 2005.

Právě tento motiv přinesl do projektu architekt Roman Koucký. Podle starosty Zdeňka Pištory se o proměně náměstí mluvilo už od 90. let minulého století, teprve v posledních letech ale město našlo odvahu i prostředky pustit se do skutečně zásadní rekonstrukce.

Architekt přišel s revoluční myšlenkou, že na plochu náměstí rozvineme obraz z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky,“ uvedl starosta. Výsledkem je prostor, který není jen opravený, ale také vypráví. V postavě kněze je dokonce vepsán text ze 14. století popisující seznámení knížete s prostou dívkou Boženou, který se váže k Peruci na Lounsku.

Z popraskaného betonu nové městské srdce

Proměna Mírového náměstí začala v roce 2024. Původní stav podle města dlouho neodpovídal významu historického centra. Beton byl popraskaný, obrubníky poškozené a kašna, která měla být jednou z dominant prostoru, byla bez vody.

Nová podoba náměstí pracuje nejen s dlažbou, ale také s vodou, světlem a symbolikou. Část plochy s odlišnou dlažbou znázorňuje řeku Ohři. Doplňují ji vodotrysky a mlžítka, která mají v létě prostor ochlazovat a zároveň mu dodávat živost.

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Autoři proměny mysleli také na večerní atmosféru. Náměstí i okolní městské objekty, včetně kostela, dostaly nové nasvícení. Speciálně pro tento prostor vznikl mobiliář a přibyly nové stromy. Mezi nimi je i jehličnan, který bude sloužit jako živý vánoční strom.

Kašna se vrátila k životu. A ukazuje i čas

Jedním z nejvýraznějších prvků opraveného náměstí je historická barokní kašna z 18. století. V minulosti utrpěla neodbornými zásahy, nyní prošla důkladným restaurováním pod vedením sochaře Marcela Hrona.

Restaurátoři jí vrátili původní podobu, zároveň do ní ale citlivě začlenili moderní technologie. Nový systém potrubí a elektroinstalace napájí nejen samotnou kašnu, ale souvisí i s vodními prvky na celé ploše náměstí. Součástí je také osvětlení vodních trysek.

Zvláštností kašny jsou vodní hodiny. Podle autorů proměny pozorný návštěvník rychle pochopí, jak fungují. Čas ukazují s přesností pěti minut. Starosta Zdeněk Pištora je označuje za světový unikát.

Nové náměstíčko u zastávky

Součástí rekonstrukce nebylo jen hlavní náměstí. U autobusové zastávky, která přiléhá k náměstí a kostelu, vznikl nový samostatný prostor. V budoucnu má nést název Farní náměstíčko.

Jeho nepřehlédnutelným prvkem jsou třímetrová písmena tvořící název města. Slouží jako vstupní portál do zastávky. Za nimi se nachází zázemí pro cestující, veřejné toalety, obchůdek a elektronický informační systém o autobusových spojích.

Také tato část má ukázat, že veřejný prostor nemusí být jen průchozím místem. Může být vstupní branou do města, orientačním bodem i přirozeným místem setkávání.

Památky dostaly novou péči

Během rekonstrukce se odborníci věnovali také severní zámecké zdi s bránou a sloupu se sousoším Piety. Opravy tak nezasáhly pouze povrchy a infrastrukturu, ale i historické prvky, které dlouhodobě dotvářejí charakter centra města.

Výsledkem je náměstí, které spojuje staré a nové. Na jedné straně pracuje s motivem středověké kroniky a barokní kašnou, na straně druhé s moderními technologiemi, mlžítky, vodotrysky a informačním systémem pro cestující.

Slavnostní představení veřejnosti

Radnice nové náměstí veřejnosti představí v sobotu při Postoloprtských slavnostech. Letos se ponesou také v duchu oslav 100 let základní školy, která znovu ponese nápis Masarykova. Součástí programu bude i odhalení sochy Tomáše Garrigua Masaryka.

Odhalíme také sochu Masaryka a pak se přesuneme na náměstí, kde program bude pokračovat,“ uvedl starosta.

Přestože během náročné rekonstrukce podle něj zaznívaly i stížnosti, dnes už prý převažuje spokojenost. Obyvatelé se s novým náměstím setkají symbolicky společně – v průvodu od školy až do nově opraveného centra města.

Investice za 115 milionů

Postoloprty mají zhruba 4700 obyvatel a roční příjmy kolem 120 milionů korun. Rekonstrukce náměstí vyšla na 115 milionů korun. Podle vedení města šlo o mimořádně náročnou, ale důležitou investici do veřejného prostoru.

Starosta zdůraznil, že město se snaží hospodařit obezřetně a využívat také dotační možnosti. Nové náměstí má být dle něj nejen opraveným centrem, ale i místem, které může posílit identitu města.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Příběh, chuť a zážitek. Tak dnes vypadá obchod, který u zákazníků uspěje

Příběh, chuť a zážitek. Tak dnes vypadá obchod, který u zákazníků uspěje
VISA CZECH TOP SHOP, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Češi už v obchodě nehledají jen zboží. Chtějí příběh, chuť a zážitek. A vítězné prodejny květnového kola Visa Czech Top Shop to umí doručit. Vyhrál Sonnentor v Čejkovicích, druhý skončil JIP Svět potravin v Brně a třetí Mléčný bar Milko v Poděbradech.

 Květnoví vítězové Visa Czech Top Shop potvrzují, že moderní prodejna dnes není jen místem nákupu. Odborní inspektoři ocenili koncepty, které zákazníkům nabízejí něco navíc – ať už jde o možnost nahlédnout do výroby, propojení nákupu s gastronomií nebo specializovaný koncept s osobním přístupem. První místo získal Sonnentor v Čejkovicích, druhé JIP Svět potravin v Brně a třetí Mléčný bar Milko v Poděbradech.

Visa Czech Top Shop, užito se svolením

Nejen oblečení, ale zážitek. Gentleman Store postupuje do finále retailové soutěže

Zprávy z firem

Pánská móda, značky s příběhem a důraz na osobní přístup. Gentleman Store zvítězil v březnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop a zařadil se mezi dvanáct finalistů letošního ročníku.

Newstream & Partner

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Retail propojený s exkurzí a výrobou

První místo získal Sonnentor v Čejkovicích, kde zákaznický zážitek nekončí u samotného nákupu. Prodejna je součástí areálu značky, který návštěvníkům umožňuje nahlédnout přímo do světa výroby čajů a bylin. Součástí areálu je moderní ekologická budova Solis, ve které vznikají porcované i sypané čaje a odkud vede zážitková exkurzní trasa. Návštěvníci mohou sledovat výrobu čajů, podívat se do skladů plných bylin a koření nebo se seznámit s technologiemi, díky nimž patří budova k ekologicky nejzajímavějším svého druhu. Samotná prodejna působí vzdušně a přehledně, nabízí možnost ochutnávek a přirozeně navazuje na celý návštěvnický okruh areálu. Inspektoři ocenili příjemnou atmosféru a ochotný personál, který přispívá k příjemnému průběhu celé návštěvy.

Potraviny, restaurace i čerstvá výroba pod jednou střechou

Druhé místo obsadil JIP Svět potravin v Brně, který posouvá hranice tradičního supermarketu. Na ploše několika tisíc metrů čtverečních kombinuje široký sortiment potravin s gastronomickými zážitky a vlastní výrobou. Zákazníci zde mohou sledovat výrobu čerstvé mozzarelly nebo těstovin, navštívit restauraci, kavárnu či pražírnu kávy a vybírat z mimořádně široké nabídky domácích i zahraničních specialit. Inspektoři vyzdvihli především kvalitní prezentaci čerstvých produktů, přehlednost prostoru a příjemný personál. JIP tak kombinuje klasický nákup potravin s gastronomií a vlastní výrobou na jednom místě.

Visa Czech Top Shop, užito se svolením

Hodinářský butik Tudor sází na zážitek, exkluzivitu i české pivo

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Vítězem únorového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stal butik Tudor – Hodinářství Bechyně na Staroměstském náměstí v Praze. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže, společnosti Visa a obchodních i mediálních partnerů, nechyběli Petr Hauba ze společnosti Visa, Lukáš Svoboda ze společnosti KB SmartPay ani Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.

Newstream & Partner

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Specializovaný koncept s osobním přístupem

Třetí místo patří Mléčnému baru Milko v Poděbradech, který si získal pozornost svou autentickou atmosférou a jasně zaměřeným konceptem. Menší prodejna nabízí široký výběr mléčných výrobků, sýrů, jogurtů, dezertů i zmrzlin a zároveň vytváří prostor pro příjemné posezení. Sortiment je přehledně uspořádaný a zákazníci si mohou produkty snadno prohlédnout i vybrat. Inspektoři ocenili nejen útulné prostředí, ale také mimořádně vstřícný personál, který zákazníkům ochotně poradí a přispívá k přátelské atmosféře celého podniku. Právě kombinace specializovaného sortimentu a osobního přístupu patří mezi hlavní přednosti poděbradského Mléčného baru Milko.

Vítěz květnového kola se přidává k dalším letošním finalistům, mezi nimiž se rozhodne o absolutním vítězi soutěže Visa Czech Top Shop pro rok 2026.

Visa Czech Top Shop, užito se svolením

Nejde jen o boty. Prodejna Be Lenka definuje retail nové generace

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Prvním letošním vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stala prodejna Be Lenka v pražském obchodním centru Arkády Pankrác, která zvítězila v lednovém kole. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže, partnerů i samotné značky.

Newstream & Partner

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Bytovky v Harrachově a s obří slevou? Nikdo je nechce, jedině zadarmo

Bytovky v Harrachově a s obří slevou? Nikdo je nechce, jedině zadarmo
Profimedia
ČTK
ČTK

Stát znovu narazil při prodeji dvou bytových domů s nájemníky v krkonošském Harrachově. Nepomohla ani výrazně nižší cena. Do veřejné soutěže se ani na sedmý pokus nepřihlásil žádný zájemce.

Neúspěchem skončil i sedmý pokus ministerstva financí (MF) prodat dva bytové domy s nájemníky v krkonošském Harrachově. Do veřejné soutěže se opět nikdo nepřihlásil. O výsledku aukce informoval mluvčí ministerstva Filip Běhal.

„Nebyla podána žádná nabídka. Další postup bude předmětem dalšího posouzení,“ uvedl.

Ani obří sleva nezafungovala 

Prodej komplikuje fakt, že stát prodává jen budovy, zatímco pozemky pod nimi patří městu. Původně chtělo ministerstvo financí za obě nemovitosti se 14 byty a deseti garážemi alespoň 112 milionů korun. Přestože minimální cenu postupně snižuje, zatím nedostalo ani jednu nabídku.

V sedmém kole byla minimální cena za obě budovy 44,9 milionu korun.

Aktualizováno

Stát jako neúspěšná realitka. Dvě bytovky v Harrachově nikdo nechce. Ani se slevou

Reality

Dva bytové domy s nájemníky v krkonošském Harrachově na Jablonecku se ministerstvu financí nepodařilo prodat ani na pátý pokus. I když úřad cenu snížil na 67,24 milionu korun, do veřejné soutěže se nikdo nepřihlásil. O výsledku informovala mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.

ČTK

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Harrachov chce domy bezúplatně

Harrachov má sice o budovy zájem, chce je ale od státu dostat bezúplatně. Argumentuje tím, že domy jsou ve špatném stavu a potřebují opravy za desítky milionů korun. K dohodě se státem ale zatím město nedospělo.

Radnice oba domy, které stojí v místní části zvané Klondajk, už v minulosti vlastnila. Získala je rozestavěné před více než 30 lety a dostavěla je pro místní skláře.

Nyní v nich bydlí většinou senioři, invalidé nebo rodiče samoživitelé. Obě budovy převzal stát od města před pěti lety při vypořádání závazků po privatizaci státního podniku Crystalex z 90. let minulého století.

Krkonošská bouda Dvoračky

Dvoračky jsou zpět. Krkonošská legenda se po letech vrací v moderním kabátě

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Jedna z nejznámějších krkonošských bud se po dlouhé pauze znovu otevírá hostům. Dvoračky na svahu Lysé hory v Rokytnici nad Jizerou projdou 26. prosince slavnostním návratem do provozu. Dva a půl roku byly zavřené – a dnes jsou k nepoznání.

nst

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V Harrachově je rušno. Začíná se tam stavět další moderní hotel

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Betonový sokl, dřevo a sedlová střecha, tak lze popsat třeba tradiční krkonošskou roubenku, ale i moderní apartmánový hotel. Jeden takový, podle projektu architektů ze studia Perspektiv, brzy vyroste v Harrachově.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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