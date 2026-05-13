Vítězné prodejny dubnového kola Visa Czech Top Shop
Dubnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop 2026 i tentokrát našlo tři inspirativní prodejny. Inspektoři ocenili především přehlednost, práci s prostorem a schopnost nabídnout zákazníkům služby, které přesahují samotný prodej. Nejlépe si vedl nový Kaufland v pražském Slivenci, následovaný kreativním konceptem CEWE Atelier v OC Nový Smíchov a prodejnou přírodní kosmetiky Anela v Dobrušce.
Moderní hypermarket s důrazem na technologie a komfort
První místo získal Kaufland v pražském Slivenci, který zaujme už svým rozsahem a výrazným, dobře čitelným konceptem prodejny. Velký a vzdušný prostor nabízí přehlednou orientaci díky výraznému značení jednotlivých sekcí a důrazu na snadný pohyb zákazníků po prodejně. Prodejna využívá moderní technologie, které zjednodušují a urychlují nakupování. Součástí jsou například AI váhy v úseku ovoce a zeleniny, které samy rozpoznají zvážený produkt, takže zákazníci nemusí zboží složitě vyhledávat v seznamu. O plynulý chod prodejny se stará také automatický robot monitorující regály a kontrolující správné doplnění i označení zboží. Komfort zákazníků dále podporují nákupní skenery, samoobslužné pokladny a další digitální prvky. Personál působí nenápadně, ale ochotně pomůže vždy, když zákazník potřebuje poradit.
CEWE Atelier proměňuje tisk fotografií v kreativní zážitek
Druhé místo obsadil CEWE Atelier v pražském OC Nový Smíchov, který jasně ukazuje, jak může moderní retail propojit služby, technologie a kreativitu. Už při vstupu je zřejmé, že hlavním tématem prostoru jsou fotografie a uchovávání vzpomínek. Prodejna působí čistě, přehledně a inspirativně, přičemž zákazníci zde najdou množství ukázek fotoknih, dekorací nebo personalizovaných dárků. Klíčovou roli hrají samoobslužné fotostanice, kde si zákazníci mohou jednoduše tisknout fotografie, vytvářet fotoknihy, samolepky nebo upravovat snímky pomocí rámečků a dalších grafických prvků. Součástí služeb je i focení pasových fotografií na počkání. Personál je zákazníkům aktivně k dispozici a pomáhá například s tvorbou fotoknih nebo orientací v možnostech tisku.
Anela sází na přírodní atmosféru i osobní přístup
Třetí místo patří značce Anela z Dobrušky, jejíž útulná prodejna potvrzuje rostoucí popularitu lokální přírodní kosmetiky. Interiér působí čistě a klidně, vystavené produkty jsou přehledně uspořádány a zákazník se v nabídce snadno orientuje i díky menšímu formátu prodejny. Značka dlouhodobě staví na ruční výrobě a kvalitních přírodních surovinách, což se promítá i do celkové atmosféry prostoru. Sortiment je prezentován jednoduše, ale s citem pro detail, a doplněn o informační materiály, které zákazníkům přibližují filozofii značky i jednotlivé produkty. Příjemný a vstřícný personál pak dotváří osobní charakter celé prodejny.
Vítěz dubnového kola se přidává k dalším letošním finalistům, kteří se utkají o titul absolutního vítěze Visa Czech Top Shop 2026.
