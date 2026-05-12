newstream.cz Money Rekonstrukce zvedne cenu nemovitosti. Bez úpravy pojistky mohou majitelé riskovat

Rekonstrukce zvedne cenu nemovitosti. Bez úpravy pojistky mohou majitelé riskovat

Ivana Pečinková
Polovina vlastníků nemovitostí v nejbližších letech plánuje rekonstrukci, nejčastěji koupelny či kuchyně. Tím si zvýší hodnotu svého bytu či domu. Zapomínají ale na aktualizaci pojistky, ukázal průzkum KB Pojišťovny.

Průzkum ukázal, že nejvíc lidí (37 procent) počítá při rekonstrukci bytu či domu s investicí 200 až 250 tisíc korun, dalších 21 procent s půl milionem až milionem korun a 30 procent si na rekonstrukci vyhradilo 200 tisíc korun. Dalších 11,6 procenta si naplánovalo úpravy za více než milion korun.

Stavebníci nemyslí na pojištění

Stavební úpravy se samozřejmě projeví v hodnotě nemovitosti, která vzroste, mnohdy i velmi významně. To by mělo zohlednit i majetkové pojištění. „Průzkum však ukázal, že téma pojištění zůstává při rekonstrukcích často stranou, a to i u částek kolem půl milionu a výše. Právě v těchto případech je nutné zkontrolovat nastavení pojistné smlouvy. Alarmující je, že třetina investorů nad aktualizací nepřemýšlela anebo to nemá v plánu,“ konstatuje produktový manažer KB Pojišťovny Martin Svoboda.

Podle průzkumu 17 procent stavebníků o úpravě pojištění v souvislosti s rekonstrukcí vůbec neuvažovalo, dalších 17 procent ji zatím řešit nebude, a to přitom sedm stavebníků z deseti hodlá rekonstrukci zahájit do dvou let. Čtyři procenta dokonce pojištění nemovitosti vůbec nemají sjednané. „U částek kolem půl milionu a výše, u kterých je žádoucí nad aktualizací pojištění vážně uvažovat, to více než třetina dotázaných investorů nemá v plánu,“ uvádí závěry průzkumu.

Podpojištění není žádoucí

Obecně platí, že neaktualizovaná pojistka nemusí i přes svou automatickou indexaci případnou pojistnou událost plně pokrýt. Jak ale podtrhuje Martin Svoboda, u KB Pojišťovny tahle matematika neplatí, protože společnost nabízí pojištění nemovitosti bez pojistné částky. „Naše pojištění je nastavené tak, že pokud se nemění plocha nemovitosti, není nutné do smlouvy nijak zasahovat,“ vysvětluje Svoboda. To platí i tehdy, když jde třeba o výměnu střechy, zateplení či instalaci střešních solárních panelů. Ale pozor – pokud by si člověk umístil panely mimo střechu, třeba na zahradu, už je nutné pojištění změnit, protože základním parametrem, s nímž pojištění pracuje, je plocha.

Aktualizaci pojištění by si ze stejného důvodu vyžádala třeba i přístavba domu anebo výstavba vedlejších staveb, jako jsou garáže, pergoly či bazény. Dalším důvodem, přes který, lidově řečeno, nejede vlak, je rozvod manželství či úmrtí.

Další impuls pro změnu pojistky

Kdo se chystá rekonstruovat nebo stavět, měl by myslet také na škody, které mohou nastat během rekonstrukce. Kvůli stavebním úpravám se může ledasco rozbít, může dojít i k poškození majetku souseda, bohužel dochází i ke krádeži stavebního materiálu. Jak upozorňuje produktová specialistka KB Pojišťovny Jana Šimková, takové pojistné případy obvykle pojistka kryje. Je však třeba seznámit se s pojistnými podmínkami a dát si pozor na výluky, které se vztahují právě na období výstavby či rekonstrukce nemovitosti. Všechny anebo téměř všechny pojišťovny podle ní uplatňují výluku na rozbití skla (okna, dveře, spotřebiče, nábytek, prosklení krbu) a dále na škody způsobené zatečením atmosférických srážek, kdy je například na domě při výměně střechy špatně umístěná plachta.

„Většina majetkových pojistek má v základu anebo si lze připojistit rozbití skla z jakéhokoliv důvodu. I když si sklo rozbijete neúmyslně sami, protože vám třeba něco upadne na skleněný stůl. Je tam ale výluka, že se to rozbití nesmí vztahovat k nemovitosti ve výstavbě anebo v rekonstrukci. Protože v takovém případě se v budově pracuje, pohybují se tam dělníci a podobně, je tam obrovské riziko, že k rozbití dojde. A my takové škody máme a na základě našich obchodních podmínek je zamítáme,“ vysvětluje Šimková.

Výluk, kdy pojišťovna určité škody neuhradí, je ale podle Šimkové na pojistném trhu celá řada. Proto není od věci se ještě před zahájením oprav či úprav s pojišťovacími experty poradit. KB Pojišťovna poskytuje při sjednání nové pojistky před rekonstrukcí slevu na první rok ve výši 30 procent.

Krádeže a škody na sousedově majetku

V případě krádeže stavebního materiálu je důležité, kde a jak byl materiál uložen. Pokud byl uvnitř stavby, za plotem anebo ve stavební boudě se zámkem, je krádež brána jako překonání překážky a škodu pojišťovna uhradí.

Záležitostí, kterou výstavba či rekonstrukce činí specifickou, je podle Jany Šimkové odpovědnost za škody způsobené třetí osobě. „Může se stát, že nastane nějaká škoda na majetku souseda. Třeba dojde k překopnutí kabelu, který souvisí s vedlejší nemovitostí, k vyplavení vedlejšího bytu a podobně. Pokud jde o důsledek větší rekonstrukce, tak pojišťovna takovou škodu většinou hradit nebude, protože takové úpravy by měli dělat odborníci,“ podtrhuje.

Posouzení, zda šlo jen o drobné práce, které je možné uhradit v rámci pojištění osobní odpovědnosti, anebo větší práce, které pod tuto pojistnou ochranu nespadají, je podle produktové specialistky KB Pojišťovny vysoce individuální záležitostí.

ČTK
Čeští ovocnáři počítají další tvrdé ztráty. Dubnové mrazy podle prvních odhadů zničily až polovinu letošní úrody a škody mohou vystoupat do vyšších stovek milionů korun.

Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování nynějšího sucha, uvedl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Dosud ovocnáři mluvili o škodách za stovky milionů korun. Rozsah škod stále počítají. Přesnější údaje o ztrátách by měli mít k dispozici v příštím týdnu.

Letošní škody by mohly být druhé největší po historickém propadu v roce 2024. Tehdy úroda klesla o dvě třetiny a byla nejnižší za posledních 100 let, škody tehdy činily asi 1,3 miliardy korun.

Sady letos v době vegetace zasáhly dvě vlny mrazů, a to na přelomu první a druhé dubnové dekády a na konci dubna. Kritický byl podle ovocnářů vpád arktického vzduchu na konci dubna, kdy na mnoha místech mráz působil šest až osm hodin a teploty klesaly nejčastěji k minus třem až minus šesti stupňům Celsia.

Největší škody ovocnáři předpokládají ve středních, východních a severovýchodních Čechách a části střední i jižní Moravy. Ztráty budou mít i ovocnářské oblasti na východní a severní Moravě a na jihozápadu Čech.

Kromě jablek se čekají výrazné ztráty i na úrodě třešní a broskví. Zhruba o třetinu proti dlouhodobému průměru by mohla propadnout úroda višní a švestek. Mrazy poničily i výsadby jahodníku. Ztráty mají i školkaři, a to hlavně u ořešáku vlašského, broskvoní, meruněk, třešní, višní, rybízu, angreštu. V kritickém roce 2024 úroda ovoce v Česku klesla na 48.058 tun ovoce, loni vzrostla na 146 243 tun. Průměrná roční sklizeň posledních pěti let byla 123 tisíc tun.

Rozsah a kvalitu úrody by mohlo negativně ovlivnit i pokračování nynějšího sucha. Část plodů by mohla propadnout nebo mít menší velikost. Umělou závlahu má asi třetina sadů. Sucho se podle Ludvíka projeví i na nezavlažovaných výsadbách jahodníku. „Vzhledem k velkým škodám z mrazů však budou případné škody ze sucha významně menším problémem,“ uvedl Ludvík.

Případné kompenzace ovocnářům z veřejných zdrojů za škody způsobené mrazem by se podle Ludvíka měly řešit na evropské úrovni, jako tomu bylo v roce 2024. Mrazová vlna na přelomu dubna a května postihla i Polsko, Maďarsko a země na Balkáně. Polsko již podle Ludvíka o kompenzace požádalo. „Budeme usilovat o použití evropské koordinované dotace, zasáhlo to i další státy,“ uvedl 30. dubna ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Po mrazech v roce 2024 získalo Česko na kompenzace mrazových škod z Evropské unie asi 380 milionů korun. O podporu tehdy požádalo 539 pěstitelů. Peníze ovocnářům podle jejich vyjádření pomohly přežít a založit loňskou úrodu. V Česku je zhruba 750 ovocnářských podniků.

Na ceny ovoce v obchodech by neměl mít výpadek české produkce přímý dopad, protože Česká republika je v produkci čerstvého ovoce závislá na dovozu. Soběstačnost Česka v ovoci je na úrovni 30 až 40 procent a ceny v obchodech se řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Ceny by však mohl podle Ludvíka zvýšit výpadek produkce ovoce v Polsku, jehož sady silné mrazy také zasáhly. „Právě na Polsku jsou obchodní řetězce závislé,“ uvedl Ludvík.

Jarní mrazy ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. Kromě roku 2024 škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.

