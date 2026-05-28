Konec plošných dotací. Nová zelená úsporám nabídne půjčky až 2 miliony, peníze zdarma zůstanou jen ohroženým domácnostem

Michal Nosek
Stát mění Novou zelenou úsporám z dotačního programu hlavně na systém bezúročných úvěrů. Majitelé rodinných domů si budou moci na komplexní renovaci půjčit až dva miliony korun, SVJ a bytová družstva až 750 tisíc korun na byt. Přímé dotace zůstanou jen nízkopříjmovým domácnostem v NZÚ Light, které mohou získat až 400 tisíc korun.

Program Nová zelená úsporám se od letoška zásadně mění. Místo plošných dotací pro většinu domácností bude stát podporovat renovace hlavně prostřednictvím bezúročných úvěrů. Úroky za žadatele zaplatí stát, respektive Státní fond životního prostředí ČR je bude kompenzovat zapojeným bankám a stavebním spořitelnám. Model už dříve představilo ministerstvo s tím, že má program stabilizovat a zapojit do renovací více soukromých peněz.

Lukáš Kovanda: Zelená úsporám končí jako dotační automat. Babišova vláda mění podporu bydlení v půjčky

Program Zelená úsporám za více než šestnáct let rozdělil domácnostem přes sto miliard korun a stal se nejpopulárnější státní podporou energetických renovací. Teď přichází zásadní obrat. Běžné domácnosti už nemají spoléhat hlavně na přímé dotace, ale na bezúročné úvěry. To může zájem o renovace citelně ochladit.

Lukáš Kovanda

Na komplexní renovaci rodinného domu bude možné podle dnešního oznámení čerpat bezúročný úvěr až dva miliony korun. U bytových domů má podpora dosáhnout až 750 tisíc korun na jeden byt. Žadateli budou u rodinných domů vlastníci, u bytových domů společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

Na co půjde úvěr použít

Bezúročné úvěry mají sloužit na komplexní i dílčí renovace. Program uvádí zejména zateplení, výměnu nevyhovujícího zdroje tepla, instalaci obnovitelných zdrojů energie, chytré větrání s rekuperací nebo úsporný ohřev vody. U bytových domů se podpora vztahuje také na fotovoltaiku, zelené střechy, využití tepla z odpadní vody či systémy na dešťovou a šedou vodu.

Splatnost úvěrů se má podle ministerstva lišit podle typu domu a rozsahu renovace, a to od deseti do 25 let. Už březnové představení nové etapy NZÚ počítalo s tím, že bezúročné financování bude možné splácet až 25 let a banky začnou úvěry nabízet od září 2026.

NZÚ Light: přímé dotace jen pro ohrožené domácnosti

Výjimkou z nového úvěrového modelu zůstane program NZÚ Light. Přímé dotace budou určeny domácnostem ohroženým energetickou chudobou, zejména lidem s velmi nízkými příjmy, domácnostem pobírajícím dávku státní sociální pomoci, části seniorů a domácnostem s invalidním důchodcem třetího stupně. Program u zateplení uvádí podporu 50 až 250 tisíc korun, u výměny zdrojů tepla 50 až 150 tisíc korun, u fotovoltaiky s ohřevem vody 120 tisíc korun; celkově má nízkopříjmová domácnost dosáhnout až na 400 tisíc korun.

V bytových domech má být navíc zachován bonus pro zranitelné domácnosti. Slouží jako příspěvek do fondu oprav, aby se jim kvůli splácení úvěru skokově nezvýšily měsíční náklady. Podle aktuálních pravidel činí bonus 2000 korun za metr čtvereční, maximálně 120 tisíc korun na byt zranitelné domácnosti.

Žádosti od června, bankovní úvěry od září

Příjem žádostí má začít 25. června. Podle dřívějšího harmonogramu ministerstva se v červnu spouští příjem žádostí o dotaci v NZÚ Light a také posuzování projektů pro bezúročné úvěry u rodinných i bytových domů. Samotné žádosti o úvěr u zapojených bank a stavebních spořitelen mají následovat v září.

Součástí nové etapy jsou také renovační pasy a bezplatné energetické poradenství. Renovační pas má domácnostem ukázat, jaká opatření dávají u konkrétního domu smysl a v jakém pořadí je provést. U zranitelných domácností má být tento nástroj důležitý i jako ochrana před nevýhodnými nebo špatně zacílenými investicemi.

Program už vyplatil přes 109 miliard

Nová zelená úsporám patří mezi nejdéle fungující programy na podporu úspor energie v bydlení. Podle SFŽP bylo za 16 let existence programu domácnostem na energetické úspory vyplaceno více než 109 miliard korun. Program podporuje zateplování, fotovoltaiku, výměnu zdrojů tepla, úsporný ohřev vody, rekuperaci, zelené střechy i hospodaření s dešťovou a šedou vodou.

Program Zelená úsporám ve stávající podobě končí

Lukáš Kovanda: Zelená úsporám končí jako dotační automat. Babišova vláda mění podporu bydlení v půjčky

Lukáš Kovanda

Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun.
Vládní otočka. Na program Nová zelená úsporám peníze najdeme, říká Havlíček

ČTK

Brusel potvrdil: Pozastavení dotací kvůli Babišovu možnému střetu zájmů se týká i zemědělství

Evropská komise podle zdroje ČTK zahrnula do prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše také zemědělské fondy. České úřady podle Bruselu zatím neposkytly dostatek informací k tomu, aby Komise mohla případ uzavřít. Holding Agrofert trvá na tom, že dotace čerpá v souladu se zákonem.

Dopis Evropské komise, který české úřady obdržely 20. května a který se týká pozastavení proplácení některých dotací kvůli podezření na možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše, se vztahuje také na zemědělské fondy. ČTK to potvrdil nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel.

„Konkrétně v případě zemědělských dotací může Evropská komise potvrdit, že dopis z 20. května se vztahuje také na zemědělské fondy,“ uvedl zdroj ČTK, který si nepřál být jmenován.

Dle informací ČTK nejsou dosavadní podklady dodané českými úřady pro Evropskou komisi dostačující. Brusel proto zatím nemůže dokončit posouzení případu možného střetu zájmů českého premiéra. Komise má být v pravidelném kontaktu s českými zástupci, včetně Státního zemědělského intervenčního fondu.

Ministerstvo dotace dál vyplácí

Informace z Bruselu přichází krátce poté, co český ministr zemědělství Martin Šebestyán uvedl pro Deník N, že jeho resort nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert.

Podle Seznam Zpráv vyplatil Státní zemědělský intervenční fond od doby, kdy je Andrej Babiš premiérem, holdingu Agrofert na dotacích téměř 200 milionů korun.

Evropská komise už minulý týden požádala české úřady o informace o opatřeních, která měla zabránit možnému střetu zájmů českého premiéra.

Babiš považuje věc za vyřešenou

Andrej Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Tím podle svého výkladu střet zájmů vyřešil.

Kupka se pustil do Babiše: O střetu zájmů lže, část firem do fondu nezahrnul

Premiér Andrej Babiš podle předsedy ODS Martina Kupky lže, když tvrdí, že vyřešil svůj střet zájmů. Kupka novinářům řekl, že premiér nezveřejnil statut svěřenského fondu a část svých firem do něj vůbec nezahrnul.

Evropská komise však nyní zjišťuje, zda jsou přijatá opatření dostatečná i z pohledu pravidel Evropské unie. Právě od výsledku tohoto posouzení se může odvíjet další postup při proplácení evropských dotací.

Agrofert: Dotace čerpáme podle pravidel

Holding Agrofert jakékoli pochybení odmítá. Podle mluvčího Pavla Heřmanského společnost čerpala a čerpá dotace v souladu se zákonem.

Dotace jsme čerpali a čerpáme v souladu se zákonem, proto jsme nikdy neměli pochybnosti o tom, že na ně máme nárok. Dotace čerpáme podle stejných pravidel společné zemědělské politiky jako všichni ostatní v EU,“ uvedl Heřmanský.

Dodal také, že podle právních analýz poskytovatelů veřejných podpor vlastnické uspořádání Agrofertu umožňuje firmám z koncernu ucházet se o dotace i veřejné zakázky stejně jako jiným podnikatelským subjektům v České republice.

Dálnice D11

Michal Nosek: Dálnice z obranných peněz. Okamura s Babišem a Macinkou nadávají na Brusel, ale miliardy na D11 uvítají

Michal Nosek

Lukáš Kovanda: Češi si letos za samosběr jahod připlatí. Úroda může klesnout až o třetinu

Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Letošní sezóna samosběrů jahod začíná s horšími vyhlídkami než v minulých letech. Jarní mrazy a sucho poškodily část porostů, pěstitelé proto očekávají nižší sklizeň, menší plody a kratší sezónu. Ceny na farmách sice zůstávají výrazně nižší než v obchodech, na řadě míst ale meziročně vzrostou až o deset procent.

S koncem května začíná letošní sezóna samosběrů jahod. Bude však slabší než v předchozích letech. Jarní mrazy společně se suchem poškodily část úrody a pěstitelé očekávají nižší sklizeň i menší plody. Podle odhadů může být letošní úroda oproti loňsku až o třetinu nižší.

Omezenější nabídka se zároveň promítne do cen, které letos na řadě míst vzrostou až o deset procent. Farmáři navíc upozorňují, že letošní samosběry mohou skončit dříve než obvykle.

Kdo chce české jahody, neměl by čekat

Právě proto letos platí více než kdy jindy, že kdo chce české jahody za rozumnou cenu, neměl by s návštěvou samosběru příliš otálet.

Zatímco v obchodech se kilogram jahod běžně prodává kolem hranice 190 korun, na farmách ceny začínají přibližně na 80 korunách za kilogram. Například jahodárna ve Starém Kolíně letos počítá s cenou 80 korun za kilogram, farma ve Velkých Bílovicích stanovila cenu na 90 korun a Farma Vraňany nebo Ovocné sady Bříství prodávají kilogram za 99 korun.

Samosběr už není jen o nižší ceně

Samosběr už dávno není jen levnější alternativou nákupu. Pro mnoho lidí v sobě spojuje výlet, zážitek a možnost odvézt si domů čerstvé lokální ovoce přímo z pole.

Zájem o samosběry proto zůstává vysoký i v letech, kdy ceny mírně rostou. Pro zákazníky je stále atraktivní rozdíl oproti obchodním cenám i jistota původu ovoce.

Farmářům pomáhají zákazníci, náklady ale dál rostou

Jahody patří k plodinám, u nichž si české zemědělství dokázalo částečně pomoci s nedostatkem pracovní síly. Velká část úrody se totiž sklidí přímo zákazníky. Farmářům tak odpadá část nákladů na sezónní zaměstnance, jejichž mzdy v posledních letech rostly.

I přesto ale pěstitelé dál čelí dražším energiím, hnojivům nebo chemickým prostředkům. Letošní mírné zdražení tak bylo podle nich prakticky nevyhnutelné.

