Pavel Maurer: Kde se najíst ve Varech aneb Tipy nejen pro festivalové období

Už třetí den courám po festivalově laděných Karlových Varech a přemýšlím, jaká gastronomická doporučení vám dám nejen na období „filmové”, ale na kdykoli, kdy se rozhodnete sem přijet. Je to fakt kouzelné místo, říká gastronovinář a gurmet Pavel Maurer, který se pro Newstream podělil o své tipy na kulinářské zážitky.

Znám (pro srovnání) jen pár světových lázeňských městeček, třeba Baden-Baden, Bad Gastein nebo Montecatini Terme. Ale karlovarská kolonáda, dlouhá procházka kolem řeky s termálními gejzíry, lesní výstupy po stopách Goetheho, nečekané vyhlídky, dortově „načančaná” architektura stovek domů, privátních hotýlků, úzká dlouhá schodiště vedoucí tajemně bůhví kam? Prostě romantika na druhou.

Neopakovatelný genius loci

Úplně chápu, proč si v historii i v současné době významné světové celebrity vybíraly právě toto město k odpočinku a proč i dnes touží spousta lidí se třeba jen projít, podívat, dát si malou lázeňskou kůru a ochutnat některý z mnoha léčivých pramenů. Jsem prostě vždy uchvácen místním geniem loci a dnes jsem pozoroval, že snad i ostatní.

Viděl jsem Araby i Židy, Španěly i Američany, partičku bodrých chlapíků z Moravy, domácí návštěvníky nejrůznějších sociálních vrstev, což je většinou vidět na oblečení, také ruština je tu stále frekventovaně slyšet (i když poslední dva roky trochu méně). Všichni bez rozdílu však mají v očích obdiv k té kráse a pohodu ve volném kolonádním tempu.

A jídlo a pití? Někdo tvrdí, že nejlépe je si dát nějaké malé „street food” do ruky a že se nemůžete splést. Já tak úplně nesouhlasím a vždy bych doporučoval si trochu obhlídnout stánek, zázemí a také použít čich a nasát vůni nebo nelibé aroma přepálených tuků, a pak se rozhodnout. Co se týká lázeňských oplatek, tak je to bez komentáře, nikdy jsem se zatím nespletl.

Ovšem pak nastává trochu vyšší gastronomie pro ty, kdo chtějí ochutnat nejzajímavější restaurace ve Varech. Je to samozřejmě dražší, ale kulinární zážitek rozhodně velký. Dovoluji si vám nabídnout moji „velkou pětku“, kam já chodím téměř vždy. A tak mohu doporučit na základě osobní zkušenosti (abecední pořadí bez preferencí): Embassy, Grandrestaurant Pupp, La Hospoda, Le Marché a Promenáda.

Embassy

Podniků je ve Varech víc, ale, pokud se mám držet pouze své poslední zkušenosti, pak třeba rodinný podnik Embassy je slavný nejen svou vyhlášenou kachničkou a husičkou, ale také se můžete podívat na fotografie světových filmových hvězd, které tu jedly spolu s Jiřím Bartoškou, třeba Michael Douglas, Gregory Peck nebo Mia Farrowová a určitě i Miloš Forman. Podnik i hotel v sobě skrývá mnoha další tajemství, ale to se dozvíte až osobně.

Grandrestaurant Pupp

Grand hotel Pupp je asi největší v Česku a jeho restaurace tomu odpovídá. Zkušený šéfkuchař tu klade velký důraz na lokální a sezónní produkty. Je to ovšem podnik, kam nemůžete přijít v kraťasech, byť je venku 30+, oni vám možná „odpustí”, ale já bych to nedal. Pokora vůči místní restaurační a hotelové extratřídě - ta se vyjadřuje nejen v chování, ale i v dress code. Úcta vůči lokalitě, jídlu i personálu.

La Hospoda

La Hospoda je pár minut krátké a krásné procházky kolem řeky od hotelu Thermal. Je to ne úplně klasický „pub”, ale pivo mají samozřejmě skvělé, dobře ošetřeno a jejich strategie jídla je zjevná už na předkrmech: od pečených krevet v česnekovém oleji s chilli až po nakládané buřty s cibulí s domácím chlebem.

Karlovarská La Hospoda Pavel Maurer

A pak už svíčková na smetaně podle Rettigové. Okouzlujícím momentem je pro mne, že součástí podniku je veřejné odborné vzdělávání se studenty Střední školou stravování a služeb v Karlových Varech. Takže studenti v přímém přenosu. Personál je mladý a podle mým zkušeností velmi milý a akční.

Le Marché

Le Marché je podnik na břehu řeky Teplá. Majitel pan Krajč mne před lety pozval, ať ochutnám, co vaří a pak je teprve ochoten být součástí mého výběru (grand-restaurant.cz), jinak - bez osobní zkušenosti - ne. Prostě mi chtěl napřímo ukázat svůj styl gastronomie. Byl jsem okouzlen a pokud budete ve Varech, je třeba si udělat dopředu rezervaci, protože pověst podniku se rozšířila rychle a je prakticky stále plno. Kuchyně je francouzky laděná, čerstvá, sezónní a velmi kreativní.

Karlovarský podnik Le Marché Pavel Maurer

Promenáda

Moji „velkou pětku” abecedně uzavírá slavná rodinná restaurace a hotel Promenáda, kde jsem měl před lety významnou příležitost se mezi dveřmi téměř se „srazit” s Robertem de Niro, který patří mezi mezi mé nejoblíbenější herce-mafiány. Moc jsme si nepopovídali:-), ale mě ten milisekundový pohled stačil na celý život. Jídlo v Promenádě si nenechám ujít nikdy (stejně jako Robert), když jsme ve Varech. Jejich neuvěřitelné plato různorodých předkrmů (amuse-bouche) a potom tři houbové variace jako předkrm jsou nezapomenutelné. Ostatní delikatesy podle sezóny. Je to jméno, které pro gurmána na návštěvě v Carlsbadu nelze nikdy minout! Rodina Pazderků je stále přítomna, je to velmi osobní a profesionální zážitek.

Nakonec bych rád zmínil podnik velmi nový - Varyo. Bohužel nemohu potvrdit gastronomický zážitek, spíše naopak. Snad ještě potřebují trochu času. Jedno je však jisté, že nabízejí jeden z nejkrásnějších a velmi neobvyklých pohledů na Karlovy Vary přes slavný bazén hotelu Thermal.

Je to asi jakési prokletí, že v mnoha světových městech se nacházejí podniky s úchvatným výhledem, ovšem s velmi průměrnou kuchyní. Jakoby trochu spoléhaly na to, že hosté odpustí díky tomu, že mají ten výhled. Já to neodpouštím, až budu příště ve Varech, těším se, že mi tu nabídnou lepší jídlo a že výhled bude tak znásobením celkového zážitku.