Russell Crowe uvedl na festivalu v Karlových Varech film Master & Commander

Australský herec Russell Crowe osobně uvedl v Karlových Varech film Master&Commander: Odvrácená strana světa z roku 2003. V epickém příběhu z období napoleonských válek si zahrál roli kapitána Jacka Aubreyho, která patří mezi jeho neoceňovanější. Publikum zaplněného velkého sálu hotelu Thermal herci, který v pátek obdržel cenu festivalu za mimořádný přínos světové kinematografii, aplaudovalo ve stoje.

Film letos slaví 20 let

Divákům vyprávěl o natáčení filmu, ale i tom, že film nebyl správně prezentován. Podle Crowea nebyl historický snímek akčním filmem, jak mnozí možná čekali, ale spíš taková esej o člověku.

Film Master&Commander: Odvrácená strana světa má letos 20 let od svého uvedení. Je epickým příběhem lodi Surprise (překvapení), která má zničit francouzskou korzárskou loď Acheron, a tím zabránit pokusu přenést válku do Tichého oceánu. I když první střetnutí nedopadne pro Surprise dobře, kapitán Aubrey se nevzdává a opakovaně se snaží splnit své námořnické povinnosti.

Film není jen dobrodružnou podívanou, ale i sondou do nitra námořnických duší na přelomu 18. a 19. století. Snímek byl oceněn dvěma Oscary a získal deset oscarových nominací, Crowe byl za úlohu kapitána Aubreyho nominován na Zlatý glóbus.

Russel Crowe se narodil v novozélandském Wellingtonu, od dětství však žije v Austrálii. Získal dvě ceny Australské filmové akademie – za výkon ve vedlejší roli ve snímku Důkaz a jako Cenu pro nejlepšího herce za film Roomper Stomper. V roce 1995 se poprvé představil v americkém snímku, westernu Sama Raimiho Rychlejší než smrt. Uznání kritiky a přízeň širokého publika získal krátce na to za svůj výkon v roli policisty Buda Whitea v oscarovém snímku L. A. - Přísně tajné. Za film Insider: Muž, který věděl příliš mnoho byl poprvé nominován na cenu americké akademie Oscar a také na Zlatý glóbus.

Světovým hitem se stalo historické drama Ridleyho Scotta Gladiátor z roku 2000. Za ztvárnění římského generála Maxima si Crowe odnesl Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Následující rok získal svou třetí oscarovou nominaci, první Zlatý glóbus a cenu BAFTA pro nejlepšího herce za roli psychicky nemocného geniálního matematika Johna Nashe ve filmu Rona Howarda Čistá duše.

