Karlovarský kraj je zlatá žíla, která čeká na své objevení

Karlovy Vary mají takovou blbou nálepku města, kde se během celého roku tráva nehne. Rusové a Němci pijí horkou slanou vodu a v několika předražených hospodách kolem říčky Teplé konzumují předražené české smažené nesmysly, smažák, řízek, hranolky. Nebo rozmraženou pizzu za dvě stě korun.

Cheb jako lokalita s moderními průmyslovými areály

Samozřejmě, je tu jednou za rok i filmový festival, ale těch deset dní v roce město ekonomicky neutáhne. Někteří lidé však cítí, že nerušeným spánkem celého regionu se skrývá obří potenciál. Milan Kratina, šéf a spolumajitel skupiny Accolade, která staví velké průmyslové areály, už na Karlovarsku investuje deset let.

„Cheb byl jednou z prvních lokalit, ve kterých jsme začali s investicemi do výstavby moderních průmyslových areálů. Dnes zde máme naše nejúspěšnější projekty. Pokud se poohlédnu zpět za těmi deseti uplynulými roky, vidím, že právě Karlovarskem jsme odstartovali naši strategii vytvořit z často opomíjených lokalit zcela nové a úspěšné průmyslové zóny, které lákají zajímavé firmy a investory,” říká Milan Kratina, šéf Accolade.

V současnosti patří do portfolia Accolade v regionu osm dokončených budov s dvanácti nájemci. Okolo Chebu se nacházejí celkem tři průmyslové parky, Kratina nyní rozšiřuje působnost také do Ostrova. Celkem v regionu buduje tři nové projekty v hodnotě devíti miliard korun. Co Kratinu na tomto zapomenutém kraji tolik lákalo? Kratina sám sebe definuje jako člověka, který nejde s proudem, o věcech přemýšlí jinak a hledá příležitosti, které ostatní ještě nevidí. To se mu v byznyse vyplácí, je řazen mezi stovku nejbohatších Čechů. Co ho tedy mohlo nalákat do tohoto zapomenutého regionu?

Karlovarský kraj má třetí nejvyšší míru nezaměstanosti

Mohlo to být několik faktorů. Určitě to nebude počet obyvatel čili potenciálních zaměstnanců. Těch je zhruba čtvrt milionu, nejméně z českých krajů. Je to číslo na úrovni Samoy, která má mimochodem na rozdíl od karlovarského kraje světový ragbyový tým. Pro představu, čtyři české kraje mají přes milion obyvatel. Nicméně, nízký počet obyvatel nemusí mít pro rozhodování investorů nijak zásadní vliv.

Například Kratina ve svých areálech vytvořil dva tisíce míst, takže by s počtem tamních obyvatel neměl mít problém. Zvlášť, když míra nezaměstnanosti je tam po ústeckém a severomoravském kraji třetí nejvyšší. Co může být zajímavým faktorem, v tomto regionu je vůbec nejnižší průměrná mzda.

Podle statistického úřadu to bylo za loňský rok 35 tisíc korun. V sousedím ústeckém o dva a půl tisíce korun víc, u druhé souseda, plzeňského, o tři a půl tisíce víc. Ve středních Čechách už jsme nad čtyřiceti tisíci. Klíčový je však jiný aspekt. Který nakonec může vést k boomu celého regionu. Blízkost k Německu. Pro firmy je určitě mimo jiné atraktivní dosažitelnost rozvinuté německé dálniční sítě.

Z Chebu je to na severojižní dálnici A93 dvacet minut. Z Aše to není ani pět kilometrů. Jak tvrdí Kratina, třeba Tchibo z jednoho jejich skladu obsluhuje Česko, Rakousko a velký kus Německa. V této blízkosti je patrně zakopán budoucí úspěchu Karlovarska. Kterého si kupodivu všímá zatím docela málo firem.

Agentura CzechInvest zprostředkovala v Karlovarském kraji od doby svého založení 33 investičních projektů v celkové hodnotě 22 miliard korun. Tyto projekty vytvořily čtyři tisíce pracovních míst. „V porovnání s ostatními kraji se jedná o kraj s nejmenším počtem investičních projektů zprostředkovaných CzechInvestem,“ uvádí jeho mluvčí David Hořínek. Podle něj to je pravděpodobně způsobeno nejen samotnou velikostí kraje a nejmenší průmyslovou základnou, ale i zaměřením regionu na lázeňství a turismus.