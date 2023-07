Stanislav Šulc: Vary se vydařily. Přijeli ti správní

Karlovarský festival je v plném proudu. Již nyní je ale znát, že jde o velmi povedený ročník. Vedle až neskutečného množství lidí, které na kolonádě a ve festivalových ulicích nebylo vidět již roky, jsou toho důkazem zejména články v prestižním magazínu Variety, kterých je letos výrazně více než v předchozích ročnících. Důvod? Přijeli opravdu skvělí hosté, kteří mají co říct.

Kdybyste se v neděli podívali na server Variety.com, skutečně byste mohli nabýt dojmu, že se filmový svět přestěhoval do Karlových Varů. Na homepagi nejprestižnějšího filmového serveru světa totiž z Varů byly hned čtyři zprávy. A denně se tu z Varů objeví hned několik příspěvků.

Důvodem jsou zejména opravdu atraktivní hosté, kteří letos na festival přijeli. A všichni měli v rukávu hned několik velmi dobrých hlášek/informací, kterými zaujali novináře.

Crowe, Vikander, McGregor a spol.

Russell Crowe se odmítl bavit o pokračování Gladiátora s takovou vervou, že to prostě nešlo opomenout, Alicia Vikander pohovořila o tajemné roli v chystané sci-fi The Assessment a Ewan McGregor, který se v Karlových Varech připojil ke své dceři Claře, prohlásil, že kultovní záchodovou scénu z Trainspottingu dětem pustil už dávno jen tak pro zábavu.

„Uznejte, že je docela sranda mít možnost ukázat dětem scénu, ve které se jejich taťka ponoří do toaletní mísy,“ prohlásil McGregor.

Jak porazit Cannes

Karlovarský festival léta bojoval s tvrdou konkurencí Cannes, Benátek, Berlína a Toronta. Tyto čtyři festivaly budou vždy nabízet hlavní světové premiéry těch nejočekávanějších filmových hitů.

Vary ale mají něco jiného: atmosféru přátelskosti. Proto když už sem nějaká celebrita zavítá, zamiluje si to tu. A na tom se dá stavět hodně. Letošní ročník ukazuje, že to je ideální cesta, jak největší tuzemskou showbyznysovou událost dostat do světa. Gratulace.