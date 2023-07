PODÍVEJTE SE: Komárek s Bartoškou ocenili mladé filmaře. Allwyn je pošle na stipendium do Los Angeles

Karlovy Vary vedle zavedených hvězd vítají také talentované mladé filmaře z celého světa. Nově se na jejich podporu zaměřil jeden z nejbohatších Čechů, Karel Komárek. Jeho dnes již globální loterijní společnost Allwyn spustila ve spolupráci s European Film Promotion stipendijní program pro mladé filmaře, kteří v rámci projektu Future Frames budou mít šanci na studijní cestu do Los Angeles. První vítězkou se stala Amalie Maria Nielsen z Dánska.

Snímek talentované dánské filmařky The Shift byl na letošním Berlinale nominován na Křišťálového medvěda i na cenu Teddy. Krátký film zkoumá křehkost genderové identity a zároveň se zamýšlí nad tím, jak je důležité mít zdroj podpory v době, kdy se mění naše vnímání sebe sama.

Podívejte se, jak Jiří Bartoška a Karel Komárek vyhlašují cenu Future Frames👇

Díky snímku se Amalie Maria Nielsen z Dánska stala prvním účastníkem programu Future Frames v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kterému bylo uděleno stipendium do Los Angeles.

Stipendium je v rámci programu Future Frames udělováno letos vůbec poprvé, a to díky úzké spolupráci společnosti Allwyn ze skupiny KKCG Karla Komárka s talentovou agenturou UTA, společností Range Media Partners a Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary (MFF KV).

„Nemáme nejmenších pochyb, že se Amalie Maria Nielson do Evropy vrátí s úžasnými zážitky, a především s nedocenitelnými zkušenostmi,“ pogratulovala filmařce k vítězství Markéta Šantrochová, prezidentka Mezinárodní organizace European Film Promotion (EFP), sdružující evropské filmové instituce.

Podpora mladých talentů

Od roku 2015 podporuje program Future Frames nadějné začínající evropské režiséry a pomáhá jim v začátcích jejich filmové kariéry. Cílem nově vzniklého partnerství mezi Future Frames a společností Allwyn je začínajícím filmařům poskytovat další příležitosti, jak zúročit svůj talent a prosadit se na mezinárodní scéně. Díky získanému stipendiu bude mít Amalie příležitost učit se a spolupracovat se špičkami v oboru během stáže, jejíž součástí bude mentoring, stínování i praktická průprava.

„Jsem zaskočena i poctěna zároveň a chci za tuhle jedinečnou životní příležitost karlovarskému festivalu, agentuře EFP a společnosti Allwyn poděkovat. Bylo mi potěšením být součástí projektu Future Frames – možnost sdílet tady v Karlových Varech zkušenosti s tolika talentovanými režiséry byla ohromně inspirující,“ prohlásila Amalie Maria Nielsen. „Future Frames vysílá silný vzkaz o síle filmu v propojování lidí napříč hranicemi a já jsem nadšena, že budu moci odcestovat do Los Angeles, abych se tam učila od těch nejlepších filmařů a zároveň reprezentovat evropský film ve světě,“ dodala filmařka.

Na cestě do světa

Podle generálního ředitele společnosti Allwyn Roberta Chvátala ocenění odráží nejen vysokou úroveň filmu The Shift, ale také filmařské a tvůrčí kvality autorky.

„Allwyn je hrdý na své partnerství s programem Future Frames, jenž začínajícím filmařům poskytuje příležitosti k tomu, aby se v oboru prosadili. Chci všem nominovaným poděkovat za jejich účast v letošním ročníku. Těšíme se, co každému z nich budoucnost přinese. A těšíme se i na to, že budeme dál svým malým dílem podporovat ty, kdo mají ambici stát se budoucími filmaři světového formátu,“ dodal Chvátal.

Pestrý evropský film

Za karlovarský festival se kromě prezidenta Jiřího Bartošky, který celý slavnostní večer zahájil, akce zúčastnil také výkonný ředitel MFF KV Kryštof Mucha. Podle něj letošní ročník Future Frames odrážel mimořádnou pestrost talentů, které utvářejí evropskou kinematografii.

„Budu s nadšením sledovat, co budoucnost všem zúčastněným režisérům přinese, a samozřejmě jsem nesmírně zvědavý na to, jak stipendium od Future Frames a stáž v Los Angeles Amalii Marii Nielsen na její vlastní cestě inspiruje,“ připomněl Mucha.

