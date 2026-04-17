Soud v Haagu zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu. A zakázal další
Bitva o miliardy mezi Českem a firmami ze skupiny Synot miliardáře Iva Valenty má překvapivý výsledek. Soud v Haagu zrušil původní arbitrážní verdikt, ale zároveň definitivně odstřihl možnost dalších žalob.
Nizozemský soud zrušil arbitrážní rozhodnutí z roku 2023, podle kterého Česko uspělo ve sporu o 3,6 miliardy korun proti kyperským firmám ze skupiny Synot. Zároveň ale společnostem zakázal vést znovu proti Česku arbitráž. Uvedlo to ministerstvo financí, které rozsudek považuje za příznivý pro Česko.
Spor s firmami WCV Capital Ventures Cyprus Limited a Channel Crossings Limited se týkal zrušení povolení pro provozování videoloterijních terminálů. Synot se s rozhodnutím seznamuje a konzultuje jej s právníky, sdělila mluvčí skupiny Magda Pekařová.
Kyperské firmy u soudu žádaly zrušení konečného nálezu z arbitráže kvůli pochybení rozhodčího tribunálu. Česko navrhovalo, aby v takovém případě soud zrušil i dva předchozí nálezy kvůli neslučitelnosti s právem Evropské unie. Soud českému návrhu vyhověl.
Stát uspěl v mezinárodní arbitráži s kyperskými firmami z české skupiny Synot o 3,6 miliardy korun kvůli omezení hazardních her. Uvedlo to na svém webu ministerstvo financí. Firmám WCV Capital Ventures Cyprus Limited a Channel Crossings Limited vadilo zrušení povolení pro provozování videoloterijních terminálů. Se státem kvůli tomu vedly arbitráž od roku 2015. Majitel Synotu Ivo Valenta řekl, že rozhodnutí zatím nechce komentovat.
Synot miliardáře Valenty prohrál obří arbitráž s Českem
„Rozhodnutí nizozemského soudu je tak pro ČR příznivé, protože žalobci nemohou zahájit novou arbitráž a domáhat se po ČR zaplacení svých nároků,“ uvedlo ministerstvo. Upozornilo, že soud nařídil i vysoké pokuty pro obě společnosti, pokud by zákaz vyvolání nové arbitráže porušily.
Zástupci skupiny Synot se aktuálně s rozhodnutím soudu seznamují. „Konzultujeme jej s naším právním týmem,“ uvedla bez dalších podrobností Pekařová.
Spor o hazard a pravomoci obcí
Původní spor se týkal povolení pro provozování videoloterijních terminálů. Ministerstvo původně vydávalo od roku 2004 licence na provoz terminálů na dobu až deseti let.
Po rozhodnutích Ústavního soudu z let 2011 a 2013 ale začalo povolení rušit, aby vyšlo vstříc obcím, které chtěly hazard na svém území samy regulovat a herny vykázat. Společnosti Synotu pak v arbitráži tvrdily, že šlo o nečekanou změnu, která v rozporu s mezinárodními dohodami poškodila investice firem.
Ústavní soud nejprve v roce 2011 rozhodl, že videoloterijní terminály spadají pod širší definici výherních hracích přístrojů, a obce proto mohou jejich provoz regulovat vyhláškami.
Soud také stanovil ministerstvu financí povinnost podle loterijního zákona zrušit povolení k provozování terminálů, pokud je v rozporu s vyhláškou obce.
Novela loterijního zákona účinná od roku 2012 pak výslovně uznala právo obcí regulovat terminály prostřednictvím vyhlášek, ale nově stanovila přechodné období tří let pro již povolené terminály. Přechodné období však bylo v roce 2013 Ústavním soudem zrušeno.
Stíhání hospodářské kriminality v USA bylo loni na nejnižší úrovni za čtyřicet let. Takzvaná kriminalita bílých límečků má nyní vcelku umetenou cestu, píší Financial Times. Elitní právníci přicházejí o práci.
Kdo se má za Trumpa dobře? Zlodějíčci v kravatách a oblecích
Stíhání hospodářské kriminality v USA bylo loni na nejnižší úrovni za čtyřicet let. Takzvaná kriminalita bílých límečků má nyní vcelku umetenou cestu, píší Financial Times. Elitní právníci přicházejí o práci.
Arbitráž za miliardy
Kyperské společnosti kvůli změnám zákona vyvolaly v roce 2015 arbitrážní řízení proti Česku, ve kterém se domáhaly náhrady škody vyčíslené na 3,6 miliardy korun.
V roce 2023 ale konečný nález mezinárodní arbitráže jejich nárok zamítl. Nynější soudní rozhodnutí sice arbitrážní nález ruší, Česku ale nevzniká povinnost kyperským firmám platit.
Vláda chce podle svého předvolebního slibu opět zrychlit zvyšování důchodů. Výdaje na penze, které tvoří třetinu všech výdajů státu, přesahují sedm set miliard korun. Jsou to projedené peníze, ne investice do budoucnosti.
Dalibor Martínek: Babišovo podkuřování důchodcům vede zemi do záhuby
Vláda chce podle svého předvolebního slibu opět zrychlit zvyšování důchodů. Výdaje na penze, které tvoří třetinu všech výdajů státu, přesahují sedm set miliard korun. Jsou to projedené peníze, ne investice do budoucnosti.
