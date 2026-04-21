Mini, midi nebo maxi? Najděte střih džínové sukně, který lichotí vaší postavě
Denim představuje jeden z nejodolnějších materiálů, které se v globálním módním průmyslu kdy objevily. Historie denimových oděvů sahá hluboko do devatenáctého století, kdy tyto kusy oblečení sloužily primárně jako odolné pracovní uniformy pro horníky a dělníky. Postupem času se však tento materiál transformoval z čistě utilitárního prvku do podoby elegantních i volnočasových prvků šatníku, které nechybí v žádné skříni. Džínová sukně se v průběhu dekád stala symbolem ženskosti, která v sobě snoubí praktičnost přírodní bavlny a estetiku měnících se trendů.
Čemu vděčí džínové sukni její neutuchající popularita?
Džínovina je vysoce ceněna pro svou unikátní schopnost stárnout s grácií a získávat patinu, která odráží životní styl nositelky. Čím častěji se tento materiál používá, tím více získává na specifickém charakteru a pohodlí. Kvalitní dzinova sukne dokáže bez potíží odolat intenzivnímu nošení, častému praní i mechanickému namáhání, což z ní dělá vysoce praktickou součást garderoby pro každodenní aktivity ve městě i v přírodě.
Renomovaní výrobci se zaměřují na různé gramáže denimu, aby zajistili optimální komfort během horkých letních dnů i větrných podzimních večerů. Široká selekce produktů od světoznámých značek jako jsou G-Star Raw, Quiksilver nebo Roxy je k dispozici v internetovém obchodě MODIVO, kde lze nalézt modely reflektující nejnovější estetické standardy a ekologické výrobní postupy. Tyto značky kladou důraz na precizní střihy a inovativní techniky barvení, které zaručují stálost barev.
Ve věku 93 let zemřel Valentino Garavani, tvůrce ikonických rób pro slavné tváře Hollywoodu i globální smetánky. S mužem, který dal vzniknout globální značce s vlastním jménem, končí éra světové módy, která byla pro mnohé zlatým věkem.
Leaders
Které střihy džínových sukní nejlépe lichotí vaší postavě?
Identifikace ideálního střihu je naprosto zásadní pro dosažení harmonického vizuálního výsledku a zdůraznění předností postavy. Anatomie těla hraje při selekci primární roli. Postava typu hruška, charakteristická širšími boky, profituje z modelů, které se od pasu směrem dolů mírně rozšiřují a neobepínají stehna příliš těsně. Právě áčková sukně pomáhá opticky vyvážit proporce a přirozeně zdůraznit užší linii pasu.
Pro postavy s méně výraznými křivkami, často označované jako chlapecké, jsou určeny modely s výraznými kapsami, výšivkami nebo bočním zdobením, které dodají objem v potřebných partiích. Výška postavy také ovlivňuje to, jaký model bude vypadat nejlépe. Zatímco zkrácené délky jsou ideální pro optické prodloužení nohou, midi délka sahající těsně pod kolena působí velmi sofistikovaně a je akceptovatelná i v konzervativnějším pracovním prostředí. Maximální délka sahající až ke kotníkům pak vytváří protaženou siluetu, která je v letních měsících velmi žádaná pro svůj uvolněný nádech. Při hledání ideálního modelu ve velikosti plus size je nutné sledovat zejména podíl elastických vláken v látce, aby oděv kopíroval postavu bez nepříjemného pnutí.
Jak stylovat džínovou sukni pro různé příležitosti?
Celková stylizace denimového kousku se vždy odvíjí od konkrétní události a požadované úrovně estetické formálnosti. Pro dosažení moderního a svěžího vzhledu se často doporučuje džínová sukně s rozparkem, který dodává celému outfitu dynamiku a jemný nádech rafinovanosti. Tento konstrukční detail není pouze estetickým prvkem, ale plní i praktickou funkci, protože usnadňuje pohyb v delších nebo užších modelech a zároveň dává vyniknout zvolené obuvi.
Pokud se chystáte na méně formální rodinnou oslavu, zahradní párty nebo dokonce neformální svatbu, může být denimová sukně v kombinaci s jemným krajkovým topem nebo hedvábnou halenkou velmi zajímavou alternativou k tradičním koktejlovým šatům. V takovém případě lze upřednostnit tmavě modrý nebo černý denim bez výrazného ošoupání, čímž dosáhnete elegantnějšího a ucelenějšího výsledku. Celkový dojem z outfitu výrazně pozvednou sandály na podpatku, které postavu zeštíhlí, narovnají postoj a dodají nositelce potřebnou dávku sebevědomí. Džínová sukně dámské postavě dodá styl i v naprosto minimalistické kombinaci s obyčejným bílým bavlněným tričkem a sportovní obuví, pokud se zaměříte na detaily, jako jsou kvalitní kožené pásky nebo minimalistické šperky.
V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.
Zprávy z firem
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.