newstream.cz Enjoy Mini, midi nebo maxi? Najděte střih džínové sukně, který lichotí vaší postavě

Mini, midi nebo maxi? Najděte střih džínové sukně, který lichotí vaší postavě

Mini, midi nebo maxi? Najděte střih džínové sukně, který lichotí vaší postavě
Denim představuje jeden z nejodolnějších materiálů, které se v globálním módním průmyslu kdy objevily. Historie denimových oděvů sahá hluboko do devatenáctého století, kdy tyto kusy oblečení sloužily primárně jako odolné pracovní uniformy pro horníky a dělníky. Postupem času se však tento materiál transformoval z čistě utilitárního prvku do podoby elegantních i volnočasových prvků šatníku, které nechybí v žádné skříni. Džínová sukně se v průběhu dekád stala symbolem ženskosti, která v sobě snoubí praktičnost přírodní bavlny a estetiku měnících se trendů.

Čemu vděčí džínové sukni její neutuchající popularita?

Džínovina je vysoce ceněna pro svou unikátní schopnost stárnout s grácií a získávat patinu, která odráží životní styl nositelky. Čím častěji se tento materiál používá, tím více získává na specifickém charakteru a pohodlí. Kvalitní dzinova sukne dokáže bez potíží odolat intenzivnímu nošení, častému praní i mechanickému namáhání, což z ní dělá vysoce praktickou součást garderoby pro každodenní aktivity ve městě i v přírodě.

Renomovaní výrobci se zaměřují na různé gramáže denimu, aby zajistili optimální komfort během horkých letních dnů i větrných podzimních večerů. Široká selekce produktů od světoznámých značek jako jsou G-Star Raw, Quiksilver nebo Roxy je k dispozici v internetovém obchodě MODIVO, kde lze nalézt modely reflektující nejnovější estetické standardy a ekologické výrobní postupy. Tyto značky kladou důraz na precizní střihy a inovativní techniky barvení, které zaručují stálost barev. 

Které střihy džínových sukní nejlépe lichotí vaší postavě?

Identifikace ideálního střihu je naprosto zásadní pro dosažení harmonického vizuálního výsledku a zdůraznění předností postavy. Anatomie těla hraje při selekci primární roli. Postava typu hruška, charakteristická širšími boky, profituje z modelů, které se od pasu směrem dolů mírně rozšiřují a neobepínají stehna příliš těsně. Právě áčková sukně pomáhá opticky vyvážit proporce a přirozeně zdůraznit užší linii pasu.

Pro postavy s méně výraznými křivkami, často označované jako chlapecké, jsou určeny modely s výraznými kapsami, výšivkami nebo bočním zdobením, které dodají objem v potřebných partiích. Výška postavy také ovlivňuje to, jaký model bude vypadat nejlépe. Zatímco zkrácené délky jsou ideální pro optické prodloužení nohou, midi délka sahající těsně pod kolena působí velmi sofistikovaně a je akceptovatelná i v konzervativnějším pracovním prostředí. Maximální délka sahající až ke kotníkům pak vytváří protaženou siluetu, která je v letních měsících velmi žádaná pro svůj uvolněný nádech. Při hledání ideálního modelu ve velikosti plus size je nutné sledovat zejména podíl elastických vláken v látce, aby oděv kopíroval postavu bez nepříjemného pnutí.

Jak stylovat džínovou sukni pro různé příležitosti?

Celková stylizace denimového kousku se vždy odvíjí od konkrétní události a požadované úrovně estetické formálnosti. Pro dosažení moderního a svěžího vzhledu se často doporučuje džínová sukně s rozparkem, který dodává celému outfitu dynamiku a jemný nádech rafinovanosti. Tento konstrukční detail není pouze estetickým prvkem, ale plní i praktickou funkci, protože usnadňuje pohyb v delších nebo užších modelech a zároveň dává vyniknout zvolené obuvi.

Pokud se chystáte na méně formální rodinnou oslavu, zahradní párty nebo dokonce neformální svatbu, může být denimová sukně v kombinaci s jemným krajkovým topem nebo hedvábnou halenkou velmi zajímavou alternativou k tradičním koktejlovým šatům. V takovém případě lze upřednostnit tmavě modrý nebo černý denim bez výrazného ošoupání, čímž dosáhnete elegantnějšího a ucelenějšího výsledku. Celkový dojem z outfitu výrazně pozvednou sandály na podpatku, které postavu zeštíhlí, narovnají postoj a dodají nositelce potřebnou dávku sebevědomí. Džínová sukně dámské postavě dodá styl i v naprosto minimalistické kombinaci s obyčejným bílým bavlněným tričkem a sportovní obuví, pokud se zaměříte na detaily, jako jsou kvalitní kožené pásky nebo minimalistické šperky.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Stanislav Šulc
nst

Apple ukončil měsíce spekulací. Do čela nejhodnotnější firmy světa se od letošního září postaví John Ternus, muž, který stál u zrodu iPadu i revolučních čipů Apple Silicon. Zatímco Tim Cook, který se posouvá do dozorčí role v boardu, byl mistrem logistiky, Ternus je „produktovým člověkem“ s duší inženýra. A jako takový slibuje návrat k tradici Steva Jobse.

Jedna éra končí, druhá již brzy začne. V září se vymění nejvyšší vedení Applu, když Tima Cooka vystřídá John Ternus. A všichni se logicky ptají, jak bude vypadat Apple pod jeho vedením.

Vraťme se do roku 2011, kdy se CEO Applu stal Tim Cook. Firmu přebíral po otci zakladateli Stevu Jobsovi, který zemřel na agresivní rakovinu slinivky. Investoři, uživatelé Applu i všichni ostatní byli zvědaví, jak „účetní“ Cook dokáže udržet kouzlo a charisma, jež z Applu učinilo nejvíc sexy technologickou firmu světa, která trendy razí a následně monetizuje, místo ostatních, kteří se jen vezou.

Cook dokázal do velké míry udržet klíčové lidi a za jeho vlády se objevilo několik klíčových produktů, zejména sluchátka AirPod a hodinky Apple Watch, které se staly klíčovým zařízením pro sledování zdravotních funkcí, což je jeden ze směrů, kterým se Apple za Cooka vydal.

Výsledkem vlády Tima Cooka pak byl razantní nárůst hodnoty firmy, která se postupně přehoupla přes bilion dolarů, následně dva, tři i čtyři. A nadále zůstává jednou z nejdražších a nejhodnotnějších firem i značek světa.

Inženýr každým coulem

John Ternus patřil k významným hráčům podílejících se na těchto úspěších. Do Applu nastoupil již v roce 2001, kde pracoval na prvních externích monitorech. Za Tima Cooka pak jeho hvězda začala růst. V roce 2013 se stal viceprezidentem pro hardware a podepsal se na růstu segmentu iPadů.

Největší úkol pak získal v pandemickém roce 2020, kdy na jeho bedra spadl vývoj hardwaru pro iPhony, tedy nejdůležitější produkt Applu.

V náročném úkolu obstál, již v následujícím roce se stal členem nejužšího vedení jako šéf hardwarových inženýrů. Jako šéf hardwaru dohlížel na přechod z Intelu na Apple Silicon, čímž Macům vrátil výkon a zbavil je hlučných větráků. V posledních letech pak pracoval zejména na uvedení Apple Vision Pro a Apple Intelligence.

Jeho přístup k technologiím nejlépe vyjadřuje následující citát. „Vždy nám šlo o to, aby technologie zmizela a zůstal jen čistý zážitek. Magsafe v iPadu jsou toho dokonalým příkladem – fungují magicky, aniž byste viděli složitý mechanismus.“

John Ternus

Duše inovátora

O tom, že to bude právě on, kdo zanedlouho nahradí v roli CEO Tima Cooka, se začalo spekulovat od začátku letošního roku.

„John má mysl inženýra a duši inovátora. Je to vizionář, jehož přínosy jsou za posledních 25 let nespočetné,“ prohlásil Cook při oznámení nástupnictví.

Jedním z důvodů, proč na důležitý post usedne právě Ternus, je jistě jeho angažmá v AI. Ta totiž bude pro úspěch v technologické branži v nadcházejících letech klíčová. A Ternus na ni má jasný názor.

„Pokud budeme dělat Apple Intelligence správně, lidé si jí ani nevšimnou. Bude to prostě jen nová funkce, kterou si zamilují,“ nechal se slyšet krátce před svým jmenováním.

A tak Ternus opravdu do velké míry navazuje na přístup Stevea Jobse, pro něhož veškeré inovace vždy začínaly u chování lidí a jejich potřeb.

I proto se očekává, že Ternusovo vedení firmy se bude od Cookova odlišné. Zatímco Cookova éra byla definována službami a efektivitou dodavatelského řetězce, Ternusova éra bude pravděpodobně o novém hardwaru: od brýlí pro rozšířenou realitu až po skládací zařízení.

„Jsem nesmírně vděčný za tuto příležitost pokračovat v naplňování poslání společnosti Apple,“ řekl Ternus. „Strávil jsem v Apple téměř celou svou kariéru a měl jsem to štěstí, že jsem mohl pracovat pod vedením Steva Jobse a mít za svého mentora Tima Cooka. Je mi ctí převzít tuto roli a slibuji, že budu vést společnost v duchu hodnot a vize, které již půl století definují toto výjimečné místo,“ dodal Ternus, který do funkce nastoupí v září.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Musk připravuje SpaceX na historické IPO. Do Texasu míří experti z Wall Street

SpaceX
ČTK
nst
nst

Společnost SpaceX pokračuje v přípravách na jeden z nejočekávanějších primárních úpisů akcií (IPO) v historii. Jak uvedla agentura Reuters, firma tento týden hostí analytiky na třídenních neveřejných setkáních ve svých klíčových provozech v Texasu a Tennessee.

Cílem společnosti Elona Muska je získat až 75 miliard dolarů, což by z transakce učinilo největší IPO na světě. Vedení přitom směřuje k zahájení obchodování na burze koncem června.

Program prezentací začal celodenním setkáním ve startovacím komplexu Starbase v texaském Boca Chica, kde SpaceX vyrábí a testuje rakety i satelitní technologie. Následně se mají konat další jednání s analytiky zastupujícími velké institucionální investory, včetně podílových fondů a penzijních schémat. Závěr série setkání obstará návštěva datového centra Colossus v Memphisu, kde firma představí projekt „Macrohard“.

Podle zdrojů obeznámených se situací musí účastníci při vstupu na jednání odevzdat elektronická zařízení. SpaceX se k informacím nevyjádřila.

Běžný postup

Takzvané „analyst days“ jsou standardní součástí procesu IPO. Firmy během nich seznamují analytiky se svým byznysem, finančními plány a dlouhodobou strategií. Někteří z nich již obdrželi důvěrnou registrační dokumentaci, která však zatím obsahuje jen omezené množství informací.

Zhruba dva týdny po těchto setkáních plánuje SpaceX uspořádat ještě takzvaný „modeling day“, během nějž detailně představí finanční projekce a klíčové ukazatele, které analytici využijí při oceňování firmy.

Finanční ředitel Bret Johnsen má nyní zhruba dva měsíce na to, aby přesvědčil investory o valuaci společnosti na úrovni přibližně 1,75 bilionu dolarů. K jejímu ospravedlnění někteří investoři používají netradiční srovnání – místo klasických hráčů z letectví a telekomunikací dávají SpaceX do kontextu firem zaměřených na data a umělou inteligenci, jako jsou Palantir Technologies, GE Vernova či Vertiv.

Zapojení drobných investorů

Dalším specifikem připravovaného IPO je výrazné zapojení drobných investorů. SpaceX plánuje vyčlenit zhruba 30 procent akcií právě pro ně a část z nich dokonce pozvat na prohlídku Starbase po zahájení roadshow v týdnu od 8. června. Nabídka má být otevřena i retailovým investorům ze zahraničí, včetně Evropy, Velké Británie, Japonska či Austrálie.

Konečná struktura transakce a přesné rozdělení akcií budou stanoveny blíže k samotnému vstupu na burzu. Hlavními koordinátory emise jsou Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan a Goldman Sachs, další banky se podílejí v menších rolích.

