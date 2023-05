Magical Mystery Tour po Praze aneb Kde se psala mnohdy divoká historie hudebního showbyznysu

Kde v Praze zazněl poprvé rokenrol, bigbít, metal, techno či punk? Který koncert v hlavním městě poprvé před listopadem i po něm rozehnala policie? Kde se nacházely kultovní kluby i hospody, které se nesmazatelně zapsaly do historie českého hudebního showbyznysu a někdy i do textů slavných hitů? A kde vznikala zásadní alba a komerčně více či méně úspěšná alba české rockové historie? Na to vše odpovídá obsáhlý průvodce Praha beatová od Radka Diestlera, vydaný nakladatelstvím Academia.

„Jak se léta s dvacítkou na začátku sunula kupředu, začala mizet z paměti i místa, kam jsme v letech s devatenáctkou na začátku chodili a která byla součástí naší tehdejší mentální mapy Prahy," píše v úvodu k důvodům vzniku knihy Diestler, jeden z předních tuzemských hudebních publicistů spojený mimo jiné v minulosti s časopisem Rock & Pop a v současnosti s Popmuseem v Břevnově, které spoluzakládal. A pro své dosavadní opus magnum o devíti set stranách má kromě toho ještě jednu výhodu pro práci s archivními materiály – vystudoval totiž skutečně obor historie-archivnictvi.

Průvodce rozdělený do dvaceti kapitol podle oblastí Prahy doplněných orientačními mapami popisuje v úctyhodných pěti stech heslech zaniklé i stále fungující kluby, kulturní domy a další zařízení, kde se hrála zejména rock a bigbít, ale nejen to. Jména jako Chmelnice, Dobeška, Rokoska, Archa, Roxy, Bunkr či Strahov zná nemalá část Pražanů dodnes, své místo ale mají i dávno zaniklé či nepříliš známe podniky jako Dům Barikádníků, klub U Zoufalců či New Club.

Legendární klub... bez toalet

Jejich popis je i svědectvím o tehdejší době a poměrech jak za socialismu, kdy často neměl bigbít na růžích ustláno, tak i v dobách nabyté a občas divoké svobody. „Všichni říkají, jaká to byla legenda, a přitom tam nebyly ani záchody," popsal jeden z pamětníků zrodu DJské subkultury v Praze vzpomínky na klub U Zoufalců skrytý v 90. letech ve sklepě pod staroměstskou dlažbou, jenž byl v počátcích vybaven pouze hliněnou(!) podlahou.

Připomínkou porevolučních časů, kdy bylo možné téměř všechno, je i popis klubu s nedlouhým trváním na počátku 90. let v Kožné ulici z pera opravdového hospodského profesionála, zpěváka Našrotu Hraboše. „Šlo se po schodech dolů a tam na udusaný hlíně za plentou byl obrovskej hrnec, do kterýho se chodilo chcát. Hygienika by nejspíš trefil šlak".

Místo setkání se "Stouny"

Nedílnou součástí jsou hospody, restaurace a noční podniky až nevalné úrovně, v nichž se muzikanti scházeli. Čtenář objeví, kde se nacházela „nejslavnější rockerská a pankáčská hospoda" 70. a 80. let U Zpěváčků. Najde místo, kde se „delegace" tuzemských rockerů mohla poprvé neformálně setkat se svými ikonami z Rolling Stones (v oblíbené restauraci Václava Havla Na Rybárně u Jiráskova náměstí) v srpnu 1990 při jejich památném prvním koncertě v Praze na Strahově. A zjistí, ve které hospodě neplánovaně improvizovaně zahrál Frank Zappa v lednu 1990 při návštěvě Prahy.

Lze si znovu vybavit, kde stály kultovní restaurační podniky předlistopadové éry, jako byl Špejchar, Na staré kovárně, Na slamníku, U Kalendů, Houtyš neboli Hostinec u Tyšerů, stánek u Johna DeBilla a mnohé další, z nichž mnohé pronikly i do textů písní, ale často se nedočkaly v nové, svobodné době dlouhé existence.

Třešničkou na dortu je pak průvodce po dávných kultovních antikvariátech či hudebních prodejnách s Ivanem Wünschem, Vlastou Třešňákem nebo Petrem Kalandrou za pultem, po adresách, na nichž žily "dramatis personea" české bigbeatové scény, a sídlech vydavatelství a nahrávacích studiích, v nichž vznikala nejslavnější alba tuzemských kapel.

Velkou historickou patinu pak má i popis míst, na nichž se – zejména za předchozího režimu až za obskurních okolností – uskutečnily kultovní premiérové koncerty světových hvězd, jako zpěvačky Nico spojená s Velvet Underground (v roce 1985), Depeche Mode o tři roky později či třeba nyní přeslavných Rammstein v roli slovy autora „odzívané" předkapely Clawfinger v roce 1995.

Zásadní role bohnické psychiatrické léčebny

A nechybí ani heslo k zařízení, které v drtivé většině času slouží k jiným než hudebním účelům – bohnické psychiatrické léčebně.

„Zařízení sehrálo v životě mnoha beatmanů a jejich příznivců zásadní úlohu. Především jako kolbiště, kde se odehrávala nemilosrdná válka většiny z nich o modrou knížku – pokud zde ovšem neskončili na protialkoholním, případně na odděleních pro léčbu dalších druhů závislosti (jako třeba bubeník jedné dávné sestavy Olympicu, pozn. aut.)," připomněl Diestler. Po revoluci se pak mnozí dřívější návštěvníci některého z pavilonů Bohnic vraceli ne jako pacienti, ale vystupující na festivalu Mezi ploty.

Nezbývá, než vzít publikaci, a vyrazit do pražských ulic, jejichž domy zdobí pamětní desky mnoha dávných českých umělců, obrozenců, politiků nebo válečných hrdinů. Praha beatová by mohla být inspirací na další místa v metropoli, kterým by pamětní deska odkazující na zásadní postavu, klub či událost slušela rovněž.