FOTOGALERIE: Svět vzpomíná na Milana Kunderu. Nejen v Evropě a zámoří, ale i v arabském světě

Úmrtí nejpřekládanějšího českého spisovatele žijícího dlouhá léta ve Francii Milana Kundery se stala hlavní událostí pro řadu světových médií a jejich zpravodajských serverů. A to nejen v Evropě či Spojených státech, nekrolog literáta přinesla například i arabská stanice Al-Džazíra.

Podívejte se, jak si Milana Kunderu připomínají světová média:

Milan Kundera patří k nejvýznamnějším českým autorům minulého století. Bylo mu 94 let, od roku 1975 žil ve Francii. Ke Kunderovým nejznámějším dílům patří například romány Žert, Nesnesitelná lehkost bytí či soubor povídek Směšné lásky.

Patřil k výrazným postavám politické oblevy 60. let a také k těm, kterým bylo po sovětské invazi do Československa v srpnu 1968 brzy zakázáno vydávání děl. Po emigraci do Francie v roce 1975 se stal jedním z kmenových autorů pařížského nakladatelství Gallimard. Česky jeho tvorbu vydávalo exilové nakladatelství 68 Publishers manželů Škvoreckých.

Nositel řady ocenění navštívil po listopadu 1989 několikrát Československo i Českou republiku, stále ale žil s manželkou Věrou v Paříži. Od 80. let psal své knihy ve francouzštině, a pro část veřejnosti je tak znám spíše jako francouzský autor s českými kořeny. V roce 1979 byl zbaven českého občanství, které mu bylo navráceno teprve v roce 2019.