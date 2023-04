AI hitem ve stylu Drakea a The Weeknd vyděsila showbyznys. Umělci se bojí o svá autorská práva

Umělá inteligence (AI) rozčeřila vody i jinak neklidné scény popmusic. Skladba Heart on My Sleeve anonymního tvůrce složená za pomoci AI ve stylu showbyznysových hvězd Drakea a The Weeknd během pár dnů nalákala na internetu miliony lidí k poslechu. Po výhružce umělců žalobami ale streamovací služby hit stáhly. Otázky týkající se autorských práv – kde končí inspirace a začíná vykrádání ze strany umělé inteligence u písní, ale zůstala, napsal deník The New York Times.

Pro Drakea a Weeknda, dva z aktuálně nejpopulárnějších hudebníků na planetě, mohla být existence skladby Heart on My Sleeve – skladby, ve které AI použila verze jejich hlasů k vytvoření přijatelné napodobeniny – kvalifikována jako menší obtíž, krátkodobý hit, který byl snadno potlačen jejich mocnou nahrávací společností.

Ale pro ostatní v odvětví skládání písní se skladba nahraná uživatelem jménem ghostwriter – která se stala okamžitě virální kuriozitou na sociálních sítích a nasbírala miliony přehrání na TikToku, Spotify, YouTube a dalších, než byla tento týden odstraněna – představoval něco vážnějšího: předzvěst bolestí hlavy, které mohou nastat, pokud nová technologie rázně vstoupí do povědomí tvůrců a spotřebitelů dříve, než budou zavedena nezbytná pravidla týkající se autorských práv tvůrců, uvedl The New York Times.

Boom anonymní šedé zóny

Heart on My Sleeve je nejnovějším a zatím nejhlasitějším příkladem z šedé zóny, v níž v posledních měsících explodovaly podomácku vyrobené skladby, které částečně nebo úplně využívají technologii umělé inteligence k vytvoření známých zvuků a hlasů, které lze vydávat za autentické, nebo alespoň dostatečně podobné. Vysloužil si za to okamžitá srovnání s dřívějšími technologiemi, které narušily hudební průmysl, včetně syntezátoru, sampleru a služby pro sdílení souborů Napster.

Vstup Heart on My Sleeve na oficiální streamovací služby, doplněný chytrým online marketingem od společnosti jeho anonymní tvůrce, zesílil poplach v hudebním byznysu, v němž se korporace začaly znepokojovat tím, že se projekty umělé inteligence učí z jejich materiálů chráněných autorskými právy a následně je mění a šíří. Oficiální vstup totiž znamenal i začátek příjmů z reklam pro anonymního tvůrce.

Universal Music Group, největší ze světových vydavatelství a domovská stáj pro Drakea a The Weeknd, již tento měsíc nahlásila takový obsah svým streamovacím partnerům s odvoláním na obavy z krádeže duševního vlastnictví. Ale v prohlášení z tohoto týdne se společnost obrátila na širší publikum a zeptala se, na které straně historie chtějí být všechny zúčastněné strany v hudebním ekosystému: na straně umělců, fanoušků a lidského kreativního vyjádření, nebo na straně padělků, podvodů a odpírání umělcům jejich náležité odškodnění.

Showbyznys bude přetvořen na všech úrovních

Umělci a jejich vydavatelství jsou si alespoň prozatím jisti, že fanoušci rozliší dílo skutečného Drakea od falešného, ​​i když verze s umělou inteligencí může využít Drakeova emocionálního zaujetí a hudební triků. Ale jak se kreativní umělá inteligence rozmáhá a rychle se zlepšuje v textech, obrázcích, zvuku a videu, odborníci říkají, že tato technologie by mohla přetvořit kreativní průmysl na všech úrovních, přičemž fanoušci, umělci a firmy, které je řídí, se budou muset za pochodu přizpůsobovat novým normám.

Soudy a zákonodárci teprve začínají řešit otázky vlastnictví, pokud jde o AI, a autorská práva k takové hudbě mohou být komplikovaná. Prozatím mohou chráněné duševní vlastnictví vytvářet pouze lidé, ale co když hudebníci spolupracují se stroji?

Je to jen začátek, slibuje tvůrce AI hitu

„Nyní je možné vyrábět díla ve stylu někoho jiného čím dál víc s menším úsilím. Všichni se musíme smířit s tím, co to znamená," prohlásila skladatelka Holly Herndonová, která studovala a používala AI ve své tvorbě již léta. „Otázkou je, jestli nás jako společnost zajímá, co Drake skutečně cítí, nebo stačí slyšet povrchně inteligentní ztvárnění?" zeptala se. „Některým lidem to nebude stačit. Když však uvážíte, že většina lidí, kteří poslouchají Spotify, to dělá jen proto, aby měli něco příjemného k poslechu, věci to komplikuje,“ míní.

Jedno je jisté – jednou písní kauza hitu z dílny AI neskončí. Ostatně ghostwriter v komentáři pod skladbou na YouTube slíbil: „Toto je jen začátek.“

