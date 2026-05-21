Fronty v zóně smrti? Na Everest za den vystoupalo rekordních 274 lidí
Mount Everest má nový rekord z nepálské strany. Ve středu na nejvyšší horu světa vystoupilo 274 horolezců, což je nejvíce za jediný den na této trase. Podle agentury Reuters to uvedl představitel nepálského turistického sektoru.
Everest měří 8849 metrů a leží na hranici mezi Nepálem a čínským Tibetem. Výstup je možný z obou stran, letos však podle provozovatelů expedic z tibetské strany nikdo nevyrážel. Čínské úřady totiž nevydaly žádná povolení, uvádí Reuters.
Dosavadní rekord z nepálské strany byl 223 výstupů za den a pocházel z 22. května 2019. Celkový rekord z obou stran Everestu padl o den později, kdy se na vrchol dostalo 354 lidí.
Podle generálního tajemníka Asociace provozovatelů expedic Nepálu Rishiho Bhandariho se může aktuální číslo ještě zvýšit. Někteří horolezci totiž mohli vrcholu dosáhnout, ale zatím o tom neinformovali základní tábor.
Nepálské úřady zatím mluví o předběžných údajích. Představitel ministerstva cestovního ruchu Himal Gautam uvedl, že úřady čekají, až se horolezci vrátí, předloží fotografie a další důkazy o výstupu. Teprve poté bude možné oficiálně potvrdit konečný počet.
Rekord znovu otevírá otázku bezpečnosti
Nepál letos vydal 494 povolení k výstupu na Everest. Každé stojí 15 tisíc dolarů, tedy více než 313 tisíc korun.
Vysoký počet lidí na hoře ale dlouhodobě vyvolává kritiku. Horolezečtí experti upozorňují, že velké množství výprav může vést k nebezpečným frontám a zácpám, zejména v takzvané zóně smrti pod vrcholem. V této oblasti je hladina přirozeného kyslíku nebezpečně nízká a dlouhé čekání může výrazně zvýšit riziko.
Nepál už rizika spojená s přeplněním i nezkušenými horolezci uznal a zavedl přísnější kontroly a vyšší poplatky.
Ne všichni však považují vysoké počty lidí na Everestu automaticky za problém. Organizátor expedic Lukas Furtenbach z rakouské společnosti Furtenbach Adventures uvedl, že velký počet horolezců nemusí být nebezpečný, pokud jsou expedice dobře zásobené a řízené.
Podle něj je klíčové hlavně dostatečné množství kyslíku. Jeho týmy se navíc nacházely za hlavním davem, takže je rekordní nápor nezasáhl. Furtenbach zároveň připomněl, že na některých alpských horách, například na Zugspitze, se denně objeví až 4000 lidí. Ve srovnání s tím podle něj 274 horolezců na výrazně větším Everestu nepředstavuje samo o sobě extrémní číslo.
