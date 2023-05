Sedmdesát let od dobytí Everestu. I přes stovky obětí se z pustiny stal turistický Václavák

Třicet let zabraly pokusy expedic dobýt nejvyšší horu světa Mount Everest. Až 29. května 1953 stanuli na vrcholu Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay. Během dalších sedmdesáti let se však díky stále kvalitnějšímu horolezeckému vybavení i vstřícnosti tamních úřadů podpořené ekonomickými příjmy se z pusté posvátné hory stal cíl adrenalinové turistiky, která kromě front pod vrcholem a 11 tisíc úspěšných výstupů přinesla i smrt stovkám horolezců.

Až do konce 80. let zdolalo horu jen asi dvě stě lidí, poté začala nelítostná komerční éra. Jen letos do konce dubna získalo povolení k výstupu přes 450 horolezců a horolezkyň – nejvíce, kolik kdy Nepál za sezónu vydal, uvedla nedávno agentura APA s odvoláním na ministerstvo cestovního ruchu v Káthmándú. A jen letos do května do nepálského státního rozpočtu z výstupů na nejvyšší horu světa putovalo pět milionů dolarů (přes 108 milionů korun).

Jak vypadají snahy o dobytí Everestu? Podívejte se ve fotogalerii:

Od roku 1953, kdy byl Everest poprvé zdolán, na něj člověk vystoupil více než 11tisíckrát. Na hoře zahynulo přes 320 horolezců, z toho 11 letos, uvedla agentura Reuters. Mezi oběťmi jsou i dva Češi – Libor Kozák v roce 2007 a Věslav Chrząszcz v roce 2009.

Radost za dva miliony korun

A není to levná záležitost – samotné povolení stojí 11 tisíc dolarů (asi 235 tisíc korun), cena celé expedice pak podle odhadu APA může vystoupat až na desetinásobek. Částka zpravidla zahrnuje výdaje na vybavení, stany, vnitrostátní lety, jídlo, kyslíkové láhve či tým místních nosičů a průvodců.

Stovky adeptů neodradila ani krize v roce 2019, kdy titulní stránky světových novin zaplnily snímky „dopravní zácpy“, při níž v nejvyšších partiích Mount Everestu uvízly desítky horolezců, z nichž někteří zaplatili za čekání životem. A to tehdy Nepál v sezoně vydal „jen“ 381 povolení pro výstup. A se stoupajícím počtem horolezců a šerpů pod Everestem i na cestách k jeho vrcholu vyvstal další problém – rapidně se zvyšující objem odpadků v kdysi liduprázdné a čisté krajině.

Edmund Percival Hillary jako první vystoupil na nejvyšší horu světa Mount Everest. Vrcholku hory vysoké 8849 metrů dosáhl 29. května 1953 se Šerpou Tenzingem Norgayem. zdroj: profimedia.cz

Mount Everest leží na hranici mezi Nepálem a Čínou, výstup lze podniknout z obou zemí. Čínské úřady však od roku 2019 nevydávají povolení pro zahraniční horolezce a mimo jiné požadují, aby uchazeč o výstup předtím absolvoval výstup na alespoň jednu horu vyšší než 8000 metrů. Opatření přiměla řadu Číňanů, aby se pokusili o výstup z nepálské strany.

Problém s globálním oteplováním

Do turistického ruchu pod Everestem začalo přemlouvat i globální oteplování. Stálý základní tábor v Nepálu ve výšce 5364 metrů, který v jarní horolezecké sezóně využívá až 1500 lidí, je umístěn na rychle se ztenčujícím ledovci Khumbu.

Vědci tvrdí, že tající voda destabilizuje ledovec, a podle horolezců se v základním táboře stále častěji objevují trhliny. Nepálská vláda proto rozhodla o přesunutí „base campu“ o 200 až 400 metrů níže, kde se nedrží led celoročně.

Dobývání Everestu v datech:

1921 – první průzkumná expedice vedená Georgem Mallorym, o výstupu ještě neuvažovala, dosáhla výšky 7050 m n. m.;

– první průzkumná expedice vedená Georgem Mallorym, o výstupu ještě neuvažovala, dosáhla výšky 7050 m n. m.; 1922 – první pokus o prvovýstup expedice Charlese Granvilla Bruceho. Na poprvé dosáhli výšky 8225 m n. m., na podruhé 8326 m n. m.;

– první pokus o prvovýstup expedice Charlese Granvilla Bruceho. Na poprvé dosáhli výšky 8225 m n. m., na podruhé 8326 m n. m.; 1924 – další expedice včetně Malloryho a Bruceho, dosáhli výšky 8573 metrů. Mallory zahynul, jeho tělo se našlo až v roce 1999(!);

– další expedice včetně Malloryho a Bruceho, dosáhli výšky 8573 metrů. Mallory zahynul, jeho tělo se našlo až v roce 1999(!); až do začátku 50. let 20. století žádná expedice nevystoupala výše;

20. století žádná expedice nevystoupala výše; 1952 – švýcarská expedice dosáhla výšky 8595 metrů, a to včetně šerpy Tenzinga Norgaye;

– švýcarská expedice dosáhla výšky 8595 metrů, a to včetně šerpy Tenzinga Norgaye; 29. května 1953 – na vrchol vystoupali Edmund Hillary a Tenzing Norgay;

– na vrchol vystoupali Edmund Hillary a Tenzing Norgay; 16. května 1975 – na vrchol vystoupala první žena, Japonka Džunko Tabeiová;

– na vrchol vystoupala první žena, Japonka Džunko Tabeiová; 8. května 1978 – první výstup bez použití kyslíku Reinholda Messnera a Petera Habelera;

– první výstup bez použití kyslíku Reinholda Messnera a Petera Habelera; 16. října 1978 – první Evropankou na Everestu se stala Polka Wanda Rutkiewiczová;

– první Evropankou na Everestu se stala Polka Wanda Rutkiewiczová; 15. října 1984 – na vrchol vystoupili první českoslovenští horolezci – Slováci Zoltán Demján a Jozef Psotka, který však při sestupu zahynul;

– na vrchol vystoupili první českoslovenští horolezci – Slováci Zoltán Demján a Jozef Psotka, který však při sestupu zahynul; 17. května 1991 – jako první český horolezec stanul na vrcholu v roce 1991 Leopold Sulovský (mimo jiné od roku 2012 senátor za Ostravu-město za hnutí Ostravak);

– jako první český horolezec stanul na vrcholu v roce 1991 Leopold Sulovský (mimo jiné od roku 2012 senátor za Ostravu-město za hnutí Ostravak); květen 1999 – vrchol zdolala první Češka (s českým a švédským pasem) Renata Chlumská. Celkem na vrcholu stanulo 15 Čechů a Češek;

– vrchol zdolala první Češka (s českým a švédským pasem) Renata Chlumská. Celkem na vrcholu stanulo 15 Čechů a Češek; 23. května 2023 – nepálský šerpa Kami Rita překonal svůj rekord v počtu výstupů, když na vrchol vylezl po dvacáté osmé. Poprvé tak učinil v roce 1994;

– nepálský šerpa Kami Rita překonal svůj rekord v počtu výstupů, když na vrchol vylezl po dvacáté osmé. Poprvé tak učinil v roce 1994; Mezi zahraničními horolezci drží rekord Brit Kenton Cool, který v polovině letošního května stanul na nejvyšším bodě světa posedmnácté;

Základní informace:

s nadmořskou výškou 8848,86 m n. m. nejvyšší hora na Zemi;

nejvyšší hora na Zemi; je pojmenován po britském geodetovi Georgeovi Everestovi (1790-1866);

(1790-1866); tibetsky se hora nazývá Džomolangma („Matka světa“); nepálsky Sagarmátha („Tvář nebes“);

(„Matka světa“); nepálsky („Tvář nebes“); za nejvyšší hodu je označován od roku 1852 , kdy ji změřil indický matematik a zeměměřič Radhanath Sikdar;

, kdy ji změřil indický matematik a zeměměřič Radhanath Sikdar; Mount Everest stále „roste“ díky pohybům tektonických desek, předpokládaný růst je 3 až 5 mm do výšky a 27 mm k severovýchodu za rok.