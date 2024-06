Úklid Himalájí. Nepálci sebrali z osmitisícovek 11 tisíc tun odpadků

Nepálská armáda při každoročním úklidu Himalájí letos z Mount Everestu a dalších dvou vrcholů odstranila 11 tisíc tun odpadků, čtyři mrtvá těla a jednu kostru, informovala stanice BBC.

Hory vojáci uklízeli 55 dní. Armáda úklid s roční frekvencí zahájila v roce 2019. Dohromady za pět let vojáci podle prohlášení armády snesli z Himalájí celkem 119 tun odpadků, 14 mrtvol a několik koster.

Odhaduje se, že na Everestu se nachází více než 50 tun odpadků a 200 těl, píše BBC. Aby se pro tento rok množství odpadků snížilo a lezci se vrátili v pořádku dolů, nepálská vláda zavedla povinnost nosit sledovací zařízení a rovněž ohlásila nařízení, podle něhož lezci musí své exkrementy uklidit a snést zpět do základního tábora. V budoucnu chtějí úřady podle vládních představitelů zavést tým horských hlídačů, který by čistotu Himalájí aktivně monitoroval.

Jarní lezecká sezona skončila na nepálských horách na konci května. Vláda letos vydala povolení k výstupu celkem 421 lezcům, což je o 57 méně než minulý rok. Celkem se o zdolání Everestu pokusilo asi 600 lidí včetně nepálských Šerpů, kteří povolení nepotřebují. Za rok 2024 v Himalájích zemřelo nebo zmizelo osm lezců, minulý rok to podle BBC bylo 19.

Lidé na výstup nemají peníze

Ředitel nepálského ministerstva cestovního ruchu a horolezectví Rakeš Gurung soudí, že do nižšího zájmu o povolenky k výstupu se promítla současná ekonomická situace. Za jednu povolenku zájemci zaplatí 11 tisíc dolarů (asi 248 400 korun). Gurung zmínil i parlamentní volby v Indii, které podle něj omezily počet indických lezců.

Číslo vydaných povolenek nicméně pravděpodobně ještě klesne. Nepálský nejvyšší soud vládě nařídil, aby stanovila jejich maximální počet. „Vláda bude spolupracovat s experty, aby určila počet, který zajistí bezpečnost všech lezců. Bez konkrétní studie nemůžeme zatím říci, kolik to bude,“ uvedl Gurung.

